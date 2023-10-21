Венгрия продолжает блокировать 500 млн евро военной помощи Украине от ЕС

Европейский Союз способствует диалогу между Украиной и Венгрией для разблокирования 8-го транша военной помощи для Украины в рамках так называемого Европейского фонда мира.

Об этом заявил влиятельный официальный представитель Европейского Союза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы все еще обсуждаем с Венгрией и Украиной этот вопрос. Банк ОТР был изъят Украиной из перечня учреждений, имеющих сотрудничество с Россией. Но все еще есть действующие проблемы, которые продолжают существовать, и соответствующие службы ЕС, в частности, Европейская служба внешних действий", в полной мере вовлечены в эти дискуссии между Киевом и Будапештом. Поэтому мы ожидаем, что скорее раньше, чем позже, мы сможем иметь соглашение, и осуществить очередной транш из Европейского фонда мира", - отметил представитель ЕС.

При этом он воздержался от комментариев по поводу встречи между президентом РФ Путиным и венгерским премьером Орбаном в Пекине, сославшись на то, что руководители государств имеют суверенное право встречаться с кем считают необходимым. В то же время он отметил, что ЕС не меняет общую и определенную позицию по отношению к личности Путина, и поддерживает ордер на арест, выданный против президента РФ прокурором Международного уголовного суда.

Напомним, Венгрия заблокировала выплату транша средств из Европейского фонда мира в размере 500 миллионов евро на вооружение, которое государства-члены ЕС передают Украине. Причиной такой блокировки официальный Будапешт называл решение Украины включить венгерский банк ОТР в список спонсоров войны.

