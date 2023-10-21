РУС
7 393 60

Венгрия продолжает блокировать 500 млн евро военной помощи Украине от ЕС

орбан

Европейский Союз способствует диалогу между Украиной и Венгрией для разблокирования 8-го транша военной помощи для Украины в рамках так называемого Европейского фонда мира.

Об этом заявил влиятельный официальный представитель Европейского Союза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы все еще обсуждаем с Венгрией и Украиной этот вопрос. Банк ОТР был изъят Украиной из перечня учреждений, имеющих сотрудничество с Россией. Но все еще есть действующие проблемы, которые продолжают существовать, и соответствующие службы ЕС, в частности, Европейская служба внешних действий", в полной мере вовлечены в эти дискуссии между Киевом и Будапештом. Поэтому мы ожидаем, что скорее раньше, чем позже, мы сможем иметь соглашение, и осуществить очередной транш из Европейского фонда мира", - отметил представитель ЕС.

При этом он воздержался от комментариев по поводу встречи между президентом РФ Путиным и венгерским премьером Орбаном в Пекине, сославшись на то, что руководители государств имеют суверенное право встречаться с кем считают необходимым. В то же время он отметил, что ЕС не меняет общую и определенную позицию по отношению к личности Путина, и поддерживает ордер на арест, выданный против президента РФ прокурором Международного уголовного суда.

Напомним, Венгрия заблокировала выплату транша средств из Европейского фонда мира в размере 500 миллионов евро на вооружение, которое государства-члены ЕС передают Украине. Причиной такой блокировки официальный Будапешт называл решение Украины включить венгерский банк ОТР в список спонсоров войны.

+33
Наступить день і ми пригадаємо угорцям все. Потрібно уже зараз політкоректно пояснювати карпатським власникам угорський паспортів що вже час продавати майно поки спокійно можна повернутися в "материнську країну"...
21.10.2023 02:31 Ответить
+27
руснявая подстилка
21.10.2023 02:08 Ответить
+27
Наші друзі Естонія, Латвія, Литва у відповідь могли б допомогти перекрити благодійний фінансовий кисень для Угорщини в ЄС, якщо Шольц ніяк сам не роздуплиться.
21.10.2023 02:21 Ответить
Ще й "сувєрєнниє" яйця йому почухайте.
21.10.2023 02:19 Ответить
Угорщина продовжує блокувати 500 млн євро військової допомоги Україні від ЄС
Краiни якi хочуть передати грошi передають грошi на одну краiну ЕС буде не 500 а трохи менше 495 i та краiна яку оберуть(Л Л Е Ф ....i тд) закупить зброю Украiнi алеж згода 100 % в ЕС
21.10.2023 13:47 Ответить
в кожному порядному союзі повинна бути своя "угорщіна"
це як в кожній нормальній компанії повинен бути той хто всім обов'язково зіпсує любе "свято".
треба вміти вибирати друзів, а це ох як тяжко...
21.10.2023 02:26 Ответить
Щось знає пес мадярськихй, раз такий безпечний і не боїться ніби своїх союзників по Нато. Наобіцяли йому щось таке чого ще мало хто знає
21.10.2023 02:28 Ответить
Тут немає ніякої конспірології, тому не пиши куйню.
Та ж польща часів пісу особливо нікого не боялася, блокувала все що їй хотілося тому перетворилася на друге лайно у ЄС, як угорщина. Сподіваємося, що нова польска коаліція поверне країну до здорового глузду.
21.10.2023 06:56 Ответить
***** йому Закарпаття пообіцяв
21.10.2023 08:32 Ответить
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild, опублікованому 27 червня 2023, заявив, що президент Росії Володимир Путін не є воєнним злочинцем, а Україну більше не можна вважати суверенною державою.
21.10.2023 02:29 Ответить
А що ви збираєтеся пригадувати? По дорозі Мукачево - Чоп, в усіх селах висять мадярські прапори і це якби територія України.
21.10.2023 06:58 Ответить
Зніми украинский прапор на никнеймі п*дло кацапське .
21.10.2023 07:12 Ответить
Тобі що правда очі муляє, а мадярські прапори на території України - ні?
21.10.2023 10:08 Ответить
...і багато закарпатців не проти щоб їх приєднала Мадярія..
21.10.2023 10:45 Ответить
Можем у скотовози тих закарпутців загрузити і перевезти на приєднання з *********. Хужє нє будєт
21.10.2023 13:58 Ответить
а в цей час Хйло посадив адвокатів Навального . І не в навальному справа ,навіть в СРСР не саджали адвокатів політв"язнів , взагалі дисидентів (з часів Сталіна)

А ЄС щєпєпєтільнєнько слідує своїм уставам -так вони переможуть зло , так їм цього хочеться- друга ганебна історія інститутів ПРАВОВИХ ДЕРЖАВ після ООН
21.10.2023 02:36 Ответить
навальний не впорався з завданням - не з'їв Крим-бутерброд.
водочки йому там накапайте.
нема нічого кращє коли кацапня одне одного нищіть, спосіб не має значення...
21.10.2023 05:18 Ответить
а чому в срср не саджали адвокатів політв'язнів? Та тому що ці адвокати всі були кгбістами. Приклад - Медведчук...
21.10.2023 07:05 Ответить
ЕС неуклонно превращается в такую же бесполезную организацию, как и ООН. Один гопник страны, которая ни фига из себя не представляет в общей экономике ЕС, может хер положить на принятие любого решения. В нормальных организациях, если кто-то не согласен с мнением большинства, то нах с пляжа. По-моему более логичного решения и не придумаешь. Диктаторы просто угорают от детской беспомощности ЕС
21.10.2023 02:42 Ответить
Можливо, це така гра самого ЄС, де мадярам відведена роль блокувати все, що можна. Хто його знає.
показать весь комментарий
21.10.2023 03:03 Ответить
дуже може бути. а заодно і зробити з Вітюші неформальний канал контактів з Окурочком та Сі....дуже вже Вітюшка невразливий в ЄС та НАТІ....
21.10.2023 10:47 Ответить
з червня 2022 року в Європарламенті дебати як обмежити у правах угорських наZиків
21.10.2023 11:53 Ответить
Щось не чув.
21.10.2023 20:39 Ответить
Теж не розумію. Демократія не так працює, в ній діє принцип більшості і це логічно, але всі значущі інституції побудовані на цьому дебільному принципі де одна паскуда, як ложка гімна в діжці меду спаскудить усе. При цьому відсутні механізми як цієї паскуди позбутися без того, щоб уся хатка не полетіла в п...
Єдине пояснення яке я бачу - це зроблено для того, щоб ніхєра не робити 99.9% часу, бо таке, щоб усіх все влаштовувало, трапляється нечасто. Всі це знають і на цьому спекулюють хто як захоче.
21.10.2023 10:28 Ответить
орбан думает, что расия это сверхдержава?
21.10.2023 03:06 Ответить
Орбан - такая же мразь, как и ***** с такими же имперскими замашками. Только Венгрия никчемна и ничтожна как в военном, так и в экономическом плане и потому Орбан мечтает, чтобы ***** захватил Украину и отдал Венгрии Закарпатье.
21.10.2023 03:33 Ответить
ну да, с Закарпатьем в своем составе Венгрия станет станет второй США
даже может и не второй, а первее США
21.10.2023 11:43 Ответить
Решение простое - гоните ****** Угорщину из ЕС и НАТО. И делу ******.
21.10.2023 04:03 Ответить
Югра чекає на своїх заблудших синів.
21.10.2023 05:03 Ответить
Тут є підвох, якщо їх виженуть з ЄС і НАТО. Вони зможуть спокійно відкрити третій фронт проти нас, як білопусія
21.10.2023 05:38 Ответить
Чим вони відкриють другий фронт? Повіями і порноактрисами, яких ціла армія в угорщини? У куянгрії армії немає, як такої.
21.10.2023 07:02 Ответить
Всіма трьома танками?
21.10.2023 07:49 Ответить
Так, і нашим прийдеться відтягувати війська з інших напрямів
21.10.2023 07:55 Ответить
От жаба-орбан! Кізяка кусок. ****.
21.10.2023 04:43 Ответить
Вчергове послухаємо те ЄС, що "немає механізмів" для вигнання паршивої вівці із своєго стада. В такому випадку стадо само починає бути паршивим-фіцо не дасть збрехати...
21.10.2023 05:05 Ответить
Я ніяк не врублюся.Угорщині виділять (розморозять)13€млрд,щоб вона розблокувала допомогу Україні
500€млн?То хай собі блокує,віддайте нам 13€ млрд...
13 млрд недокраїні,яка бикує і ставить палки в колеса,і 0,5 млрд країні,яка півтора року воює...
21.10.2023 06:13 Ответить
Нам не можуть віддати 13млрд без згоди самої Угорщини, якої, звісно, не буде.
І так, Угорщина - член ЄС, а ми - ні. Угорщину до ЄС і НАТО взагалі взяли поспіхом без якихось умов...
21.10.2023 13:06 Ответить
угорщина нам ворог. прийде час відплати
21.10.2023 06:34 Ответить
неприятне питання, а ви справді вважаєте шо з вороватими клованами на очолі можна перемогти?
21.10.2023 06:53 Ответить
То прогрес,раніше крали 2/3 гуманітарки,зараз третину.
Аби хоч одному крадієві руки одрубали,може інші боялися
21.10.2023 07:26 Ответить
як ви знаєте що третину?
а не 75% відсотків?
21.10.2023 07:33 Ответить
Підтверджую. Мої знайомі возять гуманітарку. Третину забирає митниця. Така державна політика. Ну от навіщо владі "заморочуватися" (будувати сотні заводів і тисячі фабрик і потім збирати податки) якщо можна віджати все що заманеться на митниці при вивозі та при ввозі без зайвої бюрократії? Схема проста - товаром(1/3) або грошима (1/4). Не влаштовує? Розпочинається "слідство" яке може тягнутися доти поки не дійде що "за відмову в 1/3" доведеться віддати корумпованим держмудакам 3/4 і більше не випендрюватися...
21.10.2023 12:44 Ответить
тут головне пріорітети...
кацапня на перше - угорщіна десерт.
21.10.2023 06:51 Ответить
Яке право мае оця босота робить погоду? Значить комусь вигiдно...
21.10.2023 07:55 Ответить
Не варто тішити себе ілюзіями. орбан буде виконувати вказівки кремля і вигадувати будь-що для подальшого блокування.
21.10.2023 07:57 Ответить
Даже собака знает кто её кормит.
21.10.2023 08:32 Ответить
В сім'ї не без виродка
21.10.2023 08:33 Ответить
Як вчора один з лідерів правлячої партії Ізраїля казав до кацапів: "Ми цього не забудемо, ми переможемо і все вам згадаємо! Ви заплатите за підтримку Хамасу!"
Ми так само повинні говорити до цих бл*дських угорців.
https://youtu.be/tYStA6aPVX8?si=nLqHpiqSHNZWD1mK&t=521
21.10.2023 08:57 Ответить
А орбан таки наіпав 😐
21.10.2023 10:01 Ответить
І яка ж це була несподіванка, скажіть?
21.10.2023 10:30 Ответить
А ви це владі скажіть, які ОТР банк з реєстру спонсорів війни поспішили виключити, а навзаєм отримали 3.14сюн. 🙂
21.10.2023 16:09 Ответить
Не даром до )(уйла на інструктаж бігали ****** ******.
21.10.2023 10:39 Ответить
Мадярське питання в Закарпатті вирішити легко-ввести візовий режим з Мадярщиною. Хто з громадян України повертається від мадярів без їх візи в паспорті-їх громадянин,з усіма наслідками для його....
21.10.2023 10:50 Ответить
Наше Зе-кодло прогнулося перед мадярами, виключивши отп-банк, але вони придумали нові вимоги. Якщо їх виконати - будуть інші і т.д. Нам цих мільйонів не бачити - до мадярів тепер долучилася ше й Словаччина. Якби у нас була гонорова влада, то знову включила б той банк у санкційний список і ввела ще жорсткіші обмеження для мадярських товарів та фірм в Україні. Така жорстка позиція була б ефективнішою, ніж та **********, яку мусолить наша "влада".
21.10.2023 12:23 Ответить
Той банк працює в Україні, а клієнти можуть позакривати рахунки. 156 тисяч етнічних угорців в селах Зкарпаття це мізер. На них банк майже нічого не заробить.
21.10.2023 12:49 Ответить
Той банк через те, що нормальні установи покинули рф, зараз з рфії гребе стільки, що на український ринок йому начхати.
21.10.2023 13:08 Ответить
Та викиньте це смердюче кацапське лайно з ЄС і НАТО - ви там подуріли - це ж відкритий ворог!
21.10.2023 13:38 Ответить
**** проблема
как наши ребята ****** кацапов - ковбои шляпы снимают в уважении
весь западный мир в ****, как эффективно наши используют их оружие против кацапчиков
которые типа сверхдержава
а тут Венгрия какая-то
21.10.2023 17:32 Ответить
 
 