Венгрия продолжает блокировать 500 млн евро военной помощи Украине от ЕС
Европейский Союз способствует диалогу между Украиной и Венгрией для разблокирования 8-го транша военной помощи для Украины в рамках так называемого Европейского фонда мира.
Об этом заявил влиятельный официальный представитель Европейского Союза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы все еще обсуждаем с Венгрией и Украиной этот вопрос. Банк ОТР был изъят Украиной из перечня учреждений, имеющих сотрудничество с Россией. Но все еще есть действующие проблемы, которые продолжают существовать, и соответствующие службы ЕС, в частности, Европейская служба внешних действий", в полной мере вовлечены в эти дискуссии между Киевом и Будапештом. Поэтому мы ожидаем, что скорее раньше, чем позже, мы сможем иметь соглашение, и осуществить очередной транш из Европейского фонда мира", - отметил представитель ЕС.
При этом он воздержался от комментариев по поводу встречи между президентом РФ Путиным и венгерским премьером Орбаном в Пекине, сославшись на то, что руководители государств имеют суверенное право встречаться с кем считают необходимым. В то же время он отметил, что ЕС не меняет общую и определенную позицию по отношению к личности Путина, и поддерживает ордер на арест, выданный против президента РФ прокурором Международного уголовного суда.
Напомним, Венгрия заблокировала выплату транша средств из Европейского фонда мира в размере 500 миллионов евро на вооружение, которое государства-члены ЕС передают Украине. Причиной такой блокировки официальный Будапешт называл решение Украины включить венгерский банк ОТР в список спонсоров войны.
Краiни якi хочуть передати грошi передають грошi на одну краiну ЕС буде не 500 а трохи менше 495 i та краiна яку оберуть(Л Л Е Ф ....i тд) закупить зброю Украiнi алеж згода 100 % в ЕС
це як в кожній нормальній компанії повинен бути той хто всім обов'язково зіпсує любе "свято".
треба вміти вибирати друзів, а це ох як тяжко...
Та ж польща часів пісу особливо нікого не боялася, блокувала все що їй хотілося тому перетворилася на друге лайно у ЄС, як угорщина. Сподіваємося, що нова польска коаліція поверне країну до здорового глузду.
А ЄС щєпєпєтільнєнько слідує своїм уставам -так вони переможуть зло , так їм цього хочеться- друга ганебна історія інститутів ПРАВОВИХ ДЕРЖАВ після ООН
водочки йому там накапайте.
нема нічого кращє коли кацапня одне одного нищіть, спосіб не має значення...
Єдине пояснення яке я бачу - це зроблено для того, щоб ніхєра не робити 99.9% часу, бо таке, щоб усіх все влаштовувало, трапляється нечасто. Всі це знають і на цьому спекулюють хто як захоче.
даже может и не второй, а первее США
500€млн?То хай собі блокує,віддайте нам 13€ млрд...
13 млрд недокраїні,яка бикує і ставить палки в колеса,і 0,5 млрд країні,яка півтора року воює...
І так, Угорщина - член ЄС, а ми - ні. Угорщину до ЄС і НАТО взагалі взяли поспіхом без якихось умов...
Аби хоч одному крадієві руки одрубали,може інші боялися
а не 75% відсотків?
кацапня на перше - угорщіна десерт.
Ми так само повинні говорити до цих бл*дських угорців.
https://youtu.be/tYStA6aPVX8?si=nLqHpiqSHNZWD1mK&t=521
как наши ребята ****** кацапов - ковбои шляпы снимают в уважении
весь западный мир в ****, как эффективно наши используют их оружие против кацапчиков
которые типа сверхдержава
а тут Венгрия какая-то