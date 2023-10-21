Ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, - Генштаб

Начались шестьсот пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, крылатые ракеты "Искандер-К" и ударные БПЛА типа "Shahed-136/131".

Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 292 850 человек (+790 за сутки), 5063 танка, 7017 артсистем, 9612 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА