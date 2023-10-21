РУС
Ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, - Генштаб

ракета,ракети,іскандер

Начались шестьсот пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, крылатые ракеты "Искандер-К" и ударные БПЛА типа "Shahed-136/131".

Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Генштаб ВС (6819) обстрел (29065) ракеты (3684)
тут кацапні з 2014го - мамо не плачте...
а тут щє ми з напоржать, з напожрать на травневі, з асфальтом,
з міллярдом дерев і поголовно вороватим кліптоманьским - зеленим кодлом...
і пішіла неголена і неопрятна буба по світу вимагати те,
що сама в асфальт запхала і половину зкварталила...
показать весь комментарий
21.10.2023 07:31 Ответить
 
 