Ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, - Генштаб
Начались шестьсот пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, крылатые ракеты "Искандер-К" и ударные БПЛА типа "Shahed-136/131".
Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.
а тут щє ми з напоржать, з напожрать на травневі, з асфальтом,
з міллярдом дерев і поголовно вороватим кліптоманьским - зеленим кодлом...
і пішіла неголена і неопрятна буба по світу вимагати те,
що сама в асфальт запхала і половину зкварталила...