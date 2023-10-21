Вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, - Генштаб

Розпочалася шістсот п’ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети "Іскандер-К" та ударні БпЛА типу "Shahed-136/131".

Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги