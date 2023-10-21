УКР
Вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, - Генштаб

ракета,ракети,іскандер

Розпочалася шістсот п’ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети "Іскандер-К" та ударні БпЛА типу "Shahed-136/131".

Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Генштаб ЗС (7123) обстріл (30389) ракети (4144)
тут кацапні з 2014го - мамо не плачте...
а тут щє ми з напоржать, з напожрать на травневі, з асфальтом,
з міллярдом дерев і поголовно вороватим кліптоманьским - зеленим кодлом...
і пішіла неголена і неопрятна буба по світу вимагати те,
що сама в асфальт запхала і половину зкварталила...
показати весь коментар
21.10.2023 07:31 Відповісти
 
 