Вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, - Генштаб
Розпочалася шістсот п’ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети "Іскандер-К" та ударні БпЛА типу "Shahed-136/131".
Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
а тут щє ми з напоржать, з напожрать на травневі, з асфальтом,
з міллярдом дерев і поголовно вороватим кліптоманьским - зеленим кодлом...
і пішіла неголена і неопрятна буба по світу вимагати те,
що сама в асфальт запхала і половину зкварталила...