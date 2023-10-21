Враг обстрелял береговую линию Очакова и нанес ракетный удар по Вознесенскому району Николаевщины
Враг продолжает обстреливать территорию Николаевской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, вчера, 20 октября, в 12:40 артиллерийские вражеские обстрелы фиксировались по береговой линии г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.
Также ночью, 21 октября, в 02:58 враг нанес ракетный удар за пределами населенного пункта в Вознесенском районе. Пострадавших нет. Подробная информация уточняется.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль