Враг обстрелял береговую линию Очакова и нанес ракетный удар по Вознесенскому району Николаевщины

Враг продолжает обстреливать территорию Николаевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вчера, 20 октября, в 12:40 артиллерийские вражеские обстрелы фиксировались по береговой линии г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также ночью, 21 октября, в 02:58 враг нанес ракетный удар за пределами населенного пункта в Вознесенском районе. Пострадавших нет. Подробная информация уточняется.

