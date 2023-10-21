РУС
Враг обстрелял береговую линию Очакова и нанес ракетный удар по Вознесенскому району Николаевщины

ракета

Враг продолжает обстреливать территорию Николаевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вчера, 20 октября, в 12:40 артиллерийские вражеские обстрелы фиксировались по береговой линии г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также ночью, 21 октября, в 02:58 враг нанес ракетный удар за пределами населенного пункта в Вознесенском районе. Пострадавших нет. Подробная информация уточняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли Очаков и акваторию громады

