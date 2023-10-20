Рашисты обстреляли Очаков и акваторию громады
Враг продолжает обстреливать территорию Николаевской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, вчера, 19 октября, в 10:50 враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков и акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
"Также сегодня ночью, 20 октября, в 00:14 артиллерийские вражеские удары фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
