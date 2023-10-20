УКР
Рашисти обстріляли Очаків та акваторію громади

Ворог продовжує обстрілювати територію Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора, 19 жовтня, о 10:50 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

"Також, сьогодні вночі, 20 жовтня, о 00:14 артилерійські ворожі удари фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Окупанти обстріляли Очаків та Куцурубську громаду

