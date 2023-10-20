Рашисти обстріляли Очаків та акваторію громади
Ворог продовжує обстрілювати територію Миколаївської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вчора, 19 жовтня, о 10:50 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
"Також, сьогодні вночі, 20 жовтня, о 00:14 артилерійські ворожі удари фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль