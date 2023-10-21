На оккупированных территориях Херсонщины существует высокий риск проведения россиянами масштабной мобилизации, - облсовет

Риски того, что на оккупированных территориях Херсонской области россияне проведут масштабную мобилизацию, сейчас достаточно высоки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Риски того, что будет масштабная мобилизация, - они сейчас достаточно высоки", - сказал Соболевский.

По его словам, уже сейчас есть случаи, когда на оккупированной территории местные жители приходят в фейковый российский военкомат для того, чтобы стать на учет (в частности, это требуют во время трудоустройства), и получают повестку о медицинском осмотре с последующей мобилизацией.

Также читайте: Россияне ужесточили фильтрационные мероприятия в Херсонской области, - облсовет