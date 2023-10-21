РУС
На оккупированных территориях Херсонщины существует высокий риск проведения россиянами масштабной мобилизации, - облсовет

мобілізація

Риски того, что на оккупированных территориях Херсонской области россияне проведут масштабную мобилизацию, сейчас достаточно высоки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Риски того, что будет масштабная мобилизация, - они сейчас достаточно высоки", - сказал Соболевский.

По его словам, уже сейчас есть случаи, когда на оккупированной территории местные жители приходят в фейковый российский военкомат для того, чтобы стать на учет (в частности, это требуют во время трудоустройства), и получают повестку о медицинском осмотре с последующей мобилизацией.

оккупация мобилизация Соболевский Юрий Херсонская область
Чергове нагадування небажаючим йти до тцк-якщо наші хлопці на нулі закінчаться і орки прийдуть до вас-то усе одно доведеться брати до рук зброю-орки погонять далі, на українців, перед своїми загранзагонами.
Або просто ростріляють як у Бучі та Ірпіні, от і побачим як вони будуть розповідати кацапам, що вони не готові брати зброю у руки.
"Тут на форуме, как и на любом аналогичном ресурсе, тусуются от силы несколько десятков человек. "
Впевнені чи рахуєте тільки тих хто пише коментарі ? Дивимось просто зараз під новинами, скільки читачів їх прочитали - "Видовищна детонація боєкомплекту ворожої ТОС 1-А "Сонцепьок" після атаки українського дрона." - 28529. "Окупанти дивуються роботі українського дрона для дистанційного мінування" - 18378. Ось ця тема, якій трохи більше години - 1026.
Чергове нагадування небажаючим йти до тцк-якщо наші хлопці на нулі закінчаться і орки прийдуть до вас-то усе одно доведеться брати до рук зброю-орки погонять далі, на українців, перед своїми загранзагонами.
Або просто ростріляють як у Бучі та Ірпіні, от і побачим як вони будуть розповідати кацапам, що вони не готові брати зброю у руки.
Тут на форуме, как и на любом аналогичном ресурсе, тусуются от силы несколько десятков человек. Те, кто не хотят идти в ТЦК они не читают Цензор и уж точно не читают форум. А давно уже "порешали" все свои вопросы. Потому я иногда с забавой наблюдаю за баталиями и срачами на форуме, как незнакомые люди друг друга пытаются в чём-то обвинить и куда-то отправить
"Тут на форуме, как и на любом аналогичном ресурсе, тусуются от силы несколько десятков человек. "
Впевнені чи рахуєте тільки тих хто пише коментарі ? Дивимось просто зараз під новинами, скільки читачів їх прочитали - "Видовищна детонація боєкомплекту ворожої ТОС 1-А "Сонцепьок" після атаки українського дрона." - 28529. "Окупанти дивуються роботі українського дрона для дистанційного мінування" - 18378. Ось ця тема, якій трохи більше години - 1026.
Согласен. Ну от общего количества людей это мизер
Так я ж своїм дописом не претендую на те, щоб його прочитала уся Україна. Це такі "думки у голос" для тих, хто прочитає. Дивно, що після відомої вже долі усіх лднрівців, а тепер і інших окупованих територій, у наших співгромадян досі позиція-"піду воювати тільки після слуг урода, ментів, депутатів, суддів та інших мажорів".
Думки цілком логічні. І нормальні. І я вам скажу: у умовного мешканця, скажімо, Чернівців або Франківська шансів потрапити у склад так званих "ФНР" або "ЧНР" майже немає. Щодо пропаганди ТЦК. Це повинна робити держава, а не окремі дописувачі на форумі. Які дуже часто це роблять в грубій формі, з матюками, образами та погрозами. Це ще більше викликає негативу. Держава зробила все, щоб людей максимально налаштувати проти ТЦК. Чи це умисно, чи по своковій тупості влади - то інше питання. Наступний момент - будь-яка затяжна війна втомлює (гаряча фаза іде вже скоро як два роки). І самий головний момент - зараз епоха інтернету і люди бачать ставлення держави до своїх захисніків. В глобальному сенсі - як інвалідів без кінцівок тягають по нікому не потрібним медкомісіям тощо. В усьому, що відбувається зараз в Україні - винувата влада. І це не обовїязково президент. І це не мої слова. Як каже генерал Сергій Кривонос: "Така наша командирська доля". Це як Юрій Касьянов. У нього що не блог - постійно винен "обиватєль". Цар хороший, боярє плахіє. ТЦК - хороші хлопи. Призовники - всі геть погані. Тільки співробітникам ТЦК скоро почнуть заздрити арабські шейхи
Розкажіть це тим хто їсть 2м торти і отримує від держави сотні тисяч зарплати та пільг сидячи в теплих кабінетах в тилу. А більшість пересічних українців вже не бачать різниці між російськими орками і українськими гоблінами, які засіли у владі, все як в легендарному фільмі "белые пришли- грабют, красные пришли-тоже грабют".
"А більшість пересічних українців вже не бачать різниці між російськими орками і українськими гоблінами, які засіли у владі"
Декілька сотень українських гоблінів винесуть уперед ногами на наступних виборах-кого з влади, а кого і-за грати. А от декілька сотень тисяч озброєних кацапських орків можуть знищити усю Україну через небажання "пересічних українців" воювати за свою Батьківшину.
От про що я й кажу, аргументація одна-"чому я маю помирати за цю владу, тим більше що у мене нічого немає ?". А по іншому не пробували ставити питання ? Не помирати, і не за владу, а, наприклад-"Я піду захищати свою країну, свою Батьківщину, свою землю і повернуся з війни героєм з перемогою". Ризик померти на війні набагато вищий, аніж від удару блискавки на вулиці, це так. Але ж війна-це не обов'язково загибель чи каліцтво. Інакше б у ЗСУ нікого не залишилося за 1,5 року повномасштабної війни. Але ж тим, что 1,5 року воює з ворогом-теж потрібна заміна, хоча б для поповнення сил від втоми-і фізичної, і психологічної. Не хочу воювати за владу-це не виправдання. Це-відмазки.
Батьківщину, як віє совком
у мешканців Криму уже третя "батьківщина", совок,Україна, тепер россія і весь час вони повинні були захищати ті батьківщини своїм життям, а тільки ті хто при владі, ні їх діти не йдуть захищати
ах да у них є гроші і вони виїхали закордон, а для простих людей зробили концлагерь
Заводи,фабрики, банки в Україні приватні, та й та ж влада теж приватна і війна іде за владу в Україні, а раби потрібні любій владі
От саме совки і не розуміють, що таке Батьківщина і готові легти під будь яку владу або державу аби їх не чіпали як їм здається на перший погляд. Саме такі здають на поталу справжніх Героїв своєї Батьківщини черговим окупантам. Особливо кмітливих окупанти навіть посадой в в мусарні забезпечать, як отих братів, що навели ракету і знищили пів села...
Саме на таких совків ***** і розраховує.
Те, чого не зробили ви, зроблять вони.
Протягом 9 місяців 2023 року було перевірено понад 9 тисяч фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин.

"Встановлено понад 3 тисячі випадків не підтвердження її надходження у військові частини", - уточнюють у Держмитслужбі. Митники уточнюють, що направили 387 повідомлень про протиправну діяльність, яка містить ознаки злочину.
Це означає одне,що людей кинули в окупацію, щоб з них зробили штурмове м'ясо. Буданов свою сім'ю вивіз ще за день до війни, президент, то вони в Україні і не жили, а з цими....
Ну,окупація Херсонщини вже скоро другий рік.Хто там попав ,то робив що ?Пробував втекти?Пробував партизанити?Пробував правдами неправдами десь в рашку втекти ,щоб звідти податися далі?Просто вирішив перечекати,а там йому видно буде?Хтось відверто рашку чекав?
Ждучи орків ***** в Україні, отримуєш молізацію проти України!
Україна, не Ізраїль, покищо.
там никто даже не пикнет, молча пойдут
Кто пойдёт против Украины, те уже мертвецы
