На оккупированных территориях Херсонщины существует высокий риск проведения россиянами масштабной мобилизации, - облсовет
Риски того, что на оккупированных территориях Херсонской области россияне проведут масштабную мобилизацию, сейчас достаточно высоки.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
"Риски того, что будет масштабная мобилизация, - они сейчас достаточно высоки", - сказал Соболевский.
По его словам, уже сейчас есть случаи, когда на оккупированной территории местные жители приходят в фейковый российский военкомат для того, чтобы стать на учет (в частности, это требуют во время трудоустройства), и получают повестку о медицинском осмотре с последующей мобилизацией.
Впевнені чи рахуєте тільки тих хто пише коментарі ? Дивимось просто зараз під новинами, скільки читачів їх прочитали - "Видовищна детонація боєкомплекту ворожої ТОС 1-А "Сонцепьок" після атаки українського дрона." - 28529. "Окупанти дивуються роботі українського дрона для дистанційного мінування" - 18378. Ось ця тема, якій трохи більше години - 1026.
Декілька сотень українських гоблінів винесуть уперед ногами на наступних виборах-кого з влади, а кого і-за грати. А от декілька сотень тисяч озброєних кацапських орків можуть знищити усю Україну через небажання "пересічних українців" воювати за свою Батьківшину.
у мешканців Криму уже третя "батьківщина", совок,Україна, тепер россія і весь час вони повинні були захищати ті батьківщини своїм життям, а тільки ті хто при владі, ні їх діти не йдуть захищати
ах да у них є гроші і вони виїхали закордон, а для простих людей зробили концлагерь
Заводи,фабрики, банки в Україні приватні, та й та ж влада теж приватна і війна іде за владу в Україні, а раби потрібні любій владі
Саме на таких совків ***** і розраховує.
"Встановлено понад 3 тисячі випадків не підтвердження її надходження у військові частини", - уточнюють у Держмитслужбі. Митники уточнюють, що направили 387 повідомлень про протиправну діяльність, яка містить ознаки злочину.
Україна, не Ізраїль, покищо.