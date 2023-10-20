РУС
Россияне ужесточили фильтрационные мероприятия в Херсонской области, - облсовет

На временно оккупированной части Херсонщины захватчики ужесточили фильтрационные мероприятия, прежде всего, в Геническе и Геническом районе.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина - Укрінформ заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, определенное время на ВОТ проверки проводились на стационарных блокпостах и время от времени была проверка документов патрулями. Такого, чтобы российские захватчики заезжали и полностью проверяли населенный пункт, какое-то время не было. Сейчас снова военные РФ вернулись к таким действиям. Они проверяют смартфоны, проверяют компьютерную технику, особое внимание - к людям, недавно появившимся в этих населенных пунктах, не проживавшим там постоянно. И особое внимание - к людям, отказавшимся получать российские паспорта, перерегистрировать земельные участки, дома.

Напомним, Институт изучения войны сообщал, что 17-18 октября подразделения ВСУ, вероятно, пересекли реку Днепр и высадились на левый берег реки Херсонской области.

Также читайте: Херсонский облсовет призывает к информационной тишине о действиях ВСУ

