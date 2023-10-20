Росіяни посилили фільтраційні заходи на Херсонщині, - облрада

На тимчасово окупованій частині Херсонщини загарбники посилили фільтраційні заходи, перш за все у Генічеську та Генічеському районі.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, певний час на ТОТ перевірки здійснювалися на стаціонарних блокпостах і час від часу була перевірка документів патрулями. Такого, щоб російські загарбники заїжджали і повністю перевіряли населений пункт, певний час не було. Зараз знову військові РФ повернулися до таких дій. Вони перевіряють смартфони, перевіряють комп’ютерну техніку, особлива увага до людей, які нещодавно з’явилися у цих населених пунктах, які не проживали там постійно. І особлива увага до людей, які відмовилися отримувати російські паспорти, перереєстровувати земельні ділянки, будинки.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни повідомляв, що 17-18 жовтня підрозділи ЗСУ, ймовірно, перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.

