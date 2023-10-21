В результате обстрела оккупантами Станиславской громады на Херсонщине травмирован мужчина

В Станиславской громаде Херсонской области в результате очередного обстрела травмы получил местный житель.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"21 октября 2023 года около 11:35 военными ВС РФ осуществлен обстрел Станиславской громады Херсонской области. Травмирован местный житель. Ему оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении.

