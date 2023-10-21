РУС
Новости
23 382 32

Армия РФ атакует Херсон

херсон

Российские военные атакуют Херсон.

Об этом сообщает начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"В прибрежных районах города слышны мощные взрывы!

Перейдите в более безопасные места! Не находитесь на открытом пространстве без надобности", - написал он.

Смотрите также: Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (29065) Херсон (3019)
Топ комментарии
+29
Атакують?!
То, як Днепр форсували?
Чи, все ж таки, тільки обстрілюють?
21.10.2023 15:48 Ответить
+22
*** їм, а не Херсон.
21.10.2023 15:50 Ответить
+17
Армія РФ атакує Херсон
я прочитав і не зрозумів
Правильно буде :
Армія РФ бомбить Херсон

Переправте негайно
21.10.2023 16:00 Ответить
Термін атака для арти теж існує
21.10.2023 15:51 Ответить
Ата́ка (фр. attaque - напад) - поєднання вогню і навального руху війська, літаків, кораблів та інше проти ворога з метою знищення його в близькому бою.
21.10.2023 15:56 Ответить
Це називпжттся "артилерійський наліт". Хоча швидше за все це "повітряний наліт", тобто атака авіабомбами. Хоча подумав те ж саме, що і Ви. Для звичайних читачів треба писати зрозумілою мовою, тобто не "атака", а таки "обстріл".
21.10.2023 15:54 Ответить
Хитрунів від журналістики ніхто не відміняв. Гучна назва і кількість просмотрів летить вгору
21.10.2023 16:10 Ответить
да да і з біло кацапії не кацапня наступала, а якісь невідомі тварі...
21.10.2023 16:20 Ответить
та вже якось ***** шо ви там мали на увазі.
кацапцькі підсрачники.
21.10.2023 16:28 Ответить
береш палку, ковиряєш лосяче гімно, на кінці палкі - біла русня...
21.10.2023 16:26 Ответить
Це зветься клiкбейт - кричущий заголовок для захвату аудіторіі, який може розходитися з реальністю.Раніше, у доінтернетний вік звалося "жовта преса".
21.10.2023 16:57 Ответить
по твоєму, атака це пішки, вперед???
21.10.2023 16:12 Ответить
Швидше за все новину писав той, хто думає російською. Такому важко підбирати українські слова максимально точного змісту. Тому і вийшло те, що вийшло.
21.10.2023 15:57 Ответить
а вчора позавчора не атакували
21.10.2023 15:57 Ответить
срані скрепи геть зовсім рамси попутали.
а уявіть собі Україну без вороватої зеленнї?
без кловання, без незламних барабанів?
21.10.2023 16:16 Ответить
однокласниця моєї колеги живе в Херсоні,вибухи та обстріли кожен день.під час окупації за роспаспортами стояли довгі черги Хєрсонцев,всіх їх русня евакуювала в Рашку....
21.10.2023 16:28 Ответить
ой! не може бути!
бутусов, тебе найобують.
за що ти платиш?
21.10.2023 16:28 Ответить
завжди тимав тебе за террікон дунбасяцкий - дякую за підверження...
21.10.2023 18:48 Ответить
а де наші атаки кацапських міст вони повинні горіти
21.10.2023 16:28 Ответить
21.10.2023 16:32 Ответить
В ''оводі'' : кричи голосніше, може він спить. Зважаючи, що робиться на землі з богом, будь яким, на вустах, таки в комі.
21.10.2023 16:39 Ответить
Хто винен в тому, що нарід голосує за популістів?
21.10.2023 17:43 Ответить
Ну теж, начебто, бог
21.10.2023 18:07 Ответить
Російські військові продовжують зазнавати колосальних втрат у війні проти України. На Таврійському напрямку окупанти залишилися без понад тисячі своїх бійців, розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в Telegram.

Також за добу українськими бійцями було знищено і пошкоджено понад 200 одиниць ворожої техніки.
<p "="">Мовиться про 31 танк, 74 бойові броньовані машини, шість артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 18 БпЛА та 10 одиниць автомобільної техніки. Крім того, пошкоджень зазнали 63 одиниці техніки ворога, зокрема, 20 танків.

Також росіяни не дорахувались одного склада з ************.

"Загальні втрати окупантів на Таврійському напрямку у живій силі - 1051 особа. Бойові дії тривають," - наголосив Тарнавський. так хто там кого атакує,нічого не розумію....
21.10.2023 16:34 Ответить
Бій в Криму, Нічого не видно. Усе в диму.
21.10.2023 17:18 Ответить
розісратися з Польшею, це едине здобуття зеленої діпломатії яке я бачу ....
21.10.2023 17:33 Ответить
сейф на стріляово відкритий... на а вдруг
21.10.2023 18:12 Ответить
хай у хлопців руки не болять - ми все знову на вас перевісили - ****** в вас, хлопці, діди....
21.10.2023 18:28 Ответить
 
 