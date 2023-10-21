Армия РФ атакует Херсон
Российские военные атакуют Херсон.
Об этом сообщает начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"В прибрежных районах города слышны мощные взрывы!
Перейдите в более безопасные места! Не находитесь на открытом пространстве без надобности", - написал он.
То, як Днепр форсували?
Чи, все ж таки, тільки обстрілюють?
кацапцькі підсрачники.
я прочитав і не зрозумів
Правильно буде :
Армія РФ бомбить Херсон
Переправте негайно
а уявіть собі Україну без вороватої зеленнї?
без кловання, без незламних барабанів?
бутусов, тебе найобують.
за що ти платиш?
Також за добу українськими бійцями було знищено і пошкоджено понад 200 одиниць ворожої техніки.
<p "="">Мовиться про 31 танк, 74 бойові броньовані машини, шість артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 18 БпЛА та 10 одиниць автомобільної техніки. Крім того, пошкоджень зазнали 63 одиниці техніки ворога, зокрема, 20 танків.
Також росіяни не дорахувались одного склада з ************.
"Загальні втрати окупантів на Таврійському напрямку у живій силі - 1051 особа. Бойові дії тривають," - наголосив Тарнавський. так хто там кого атакує,нічого не розумію....