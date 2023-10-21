РУС
Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж

Враг продолжает массированно обстреливать Херсонщину из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, авиации и БПЛА.

Вооруженным атакам подверглись объекты гражданской и жилой инфраструктуры в Бериславском, Каховском и Херсонском районах. К сожалению, есть жертвы российской агрессии. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, противник в очередной раз нанес авиационные удары по жилым кварталам Берислава и Казацкого Каховского района. В результате взрывов управляемых бомб в Бериславе повреждено по меньшей мере 17 домов и погибла 74-летняя женщина. В Казацком зафиксировано попадание в зерновой комплекс.

"Также в Бериславе во время разборки завалов разрушенного российской бомбой дома обнаружено тело женщины. Полицейские установили ее личность. Это 56-летняя местная жительница, которая присматривала за указанным домом и на момент авиационного удара 19 октября пришла кормить собак", - говорится в сообщении.

В Золотой Балке в результате артиллерийского обстрела войсками РФ значительно повреждены два дома. Хозяев в то время в домах не было, так что обошлось без пострадавших.

Смотрите также: Войска РФ нанесли удар по Золотой Балке на Херсонщине. ФОТО

Также сообщается, что в Херсоне под вражеским обстрелом оказались центр, Корабельный и Днепровский районы, дачные участки вдоль Днепра и пригорода. В областном центре повреждены многоэтажные и частные дома, иногда возникали пожары.

На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы полиции, изымали обломки вражеского вооружения и фиксировали преступления.

За минувшие сутки полиция отреагировала на 280 заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Открыто 13 уголовных производств по ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" УКУ.

