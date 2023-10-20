Войска РФ нанесли удар по Золотой Балке на Херсонщине. ФОТО

Оккупанты снова нанесли удар по Золотой Балке на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, зафиксировано 3 прилета. Повреждены кровля и окна в частных домах.

К счастью, обошлось без жертв.

