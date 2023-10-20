РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10013 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 790 0

Войска РФ нанесли удар по Золотой Балке на Херсонщине. ФОТО

Оккупанты снова нанесли удар по Золотой Балке на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, зафиксировано 3 прилета. Повреждены кровля и окна в частных домах.

К счастью, обошлось без жертв.

Также читайте: Херсонский облсовет призывает к информационной тишине о действиях ВСУ

Войска РФ нанесли удар по Золотой Балке на Херсонщине 01
Войска РФ нанесли удар по Золотой Балке на Херсонщине 02
Войска РФ нанесли удар по Золотой Балке на Херсонщине 03

Автор: 

обстрел (29065) Херсонская область (5120)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 