Війська РФ завдали удару по Золотій Балці на Херсонщині. ФОТО

Окупанти знову завдали удару по Золотій Балці на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, зафіксовано 3 прильоти. Пошкоджено покрівлю та вікна у приватних будинках.

На щастя, обійшлося без жертв.

