УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3628 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
1 790 0

Війська РФ завдали удару по Золотій Балці на Херсонщині. ФОТО

Окупанти знову завдали удару по Золотій Балці на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, зафіксовано 3 прильоти. Пошкоджено покрівлю та вікна у приватних будинках.

На щастя, обійшлося без жертв.

Також читайте: Херсонська облрада закликає до інформаційної тиші щодо дій ЗСУ

Війська РФ завдали удару по Золотій Балці на Херсонщині 01
Війська РФ завдали удару по Золотій Балці на Херсонщині 02
Війська РФ завдали удару по Золотій Балці на Херсонщині 03

Автор: 

обстріл (30389) Херсонська область (6117)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 