Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує масовано обстрілювати Херсонщину з реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії, авіації та БпЛА.

Збройної атаки зазнали об’єкти цивільної та житлової інфраструктури у Бериславському, Каховському та Херсонському районах. На жаль, є жертви російської агресії. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, противник вкотре завдав авіаційних ударів по житлових кварталах Берислава та Козацького Каховського району. Внаслідок вибухів керованих бомб у Бериславі пошкоджено щонайменше 17 будинків та загинула 74-річна жінка. У Козацькому зафіксовано влучання у зерновий комплекс.

"Також у Бериславі під час розбирання завалів зруйнованого російською бомбою будинку виявлено тіло жінки. Поліцейські встановили її особу. Це 56-річна місцева жителька, яка доглядала за вказаним будинком і на момент авіаційного удару 19 жовтня прийшла годувати собак", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: На окупованих територіях Херсонщини існує високий ризик проведення росіянами масштабної мобілізації, - облрада

У Золотій Балці внаслідок артилерійського обстрілу військами РФ значно пошкоджено два будинки. Господарів в той час в оселях не було, тож обійшлося без постраждалих.





































Також повідомляється, що у Херсоні під ворожим обстрілом опинилися центр, Корабельний та Дніпровський райони, дачні ділянки уздовж Дніпра та передмістя. В обласному центрі пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, подекуди виникали пожежі.

На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи поліції, вилучали уламки ворожого озброєння та фіксували злочини.

Також читайте: Рашисти поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонщини, 1 людина загинула, 1 - поранена

За минулу добу поліція відреагувала на 280 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 13 кримінальних проваджень за ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" ККУ.