Армія РФ атакує Херсон

Російські військові атакують Херсон.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"У прибережних районах міста чути потужні вибухи!



Перейдіть до більш безпечних місць! Не перебувайте на відкритому просторі без потреби", - написав він.

