УКР
Новини
Армія РФ атакує Херсон

Російські військові атакують Херсон.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"У прибережних районах міста чути потужні вибухи!

Перейдіть до більш безпечних місць! Не перебувайте на відкритому просторі без потреби", - написав він.

Читайте також: Через постійні обстріли в Херсоні знеструмлено 2,7 тис. споживачів, - Міненерго

Атакують?!
То, як Днепр форсували?
Чи, все ж таки, тільки обстрілюють?
21.10.2023 15:48 Відповісти
*** їм, а не Херсон.
21.10.2023 15:50 Відповісти
Армія РФ атакує Херсон
я прочитав і не зрозумів
Правильно буде :
Армія РФ бомбить Херсон

Переправте негайно
21.10.2023 16:00 Відповісти
Термін атака для арти теж існує
21.10.2023 15:51 Відповісти
Ата́ка (фр. attaque - напад) - поєднання вогню і навального руху війська, літаків, кораблів та інше проти ворога з метою знищення його в близькому бою.
21.10.2023 15:56 Відповісти
Це називпжттся "артилерійський наліт". Хоча швидше за все це "повітряний наліт", тобто атака авіабомбами. Хоча подумав те ж саме, що і Ви. Для звичайних читачів треба писати зрозумілою мовою, тобто не "атака", а таки "обстріл".
21.10.2023 15:54 Відповісти
Хитрунів від журналістики ніхто не відміняв. Гучна назва і кількість просмотрів летить вгору
21.10.2023 16:10 Відповісти
да да і з біло кацапії не кацапня наступала, а якісь невідомі тварі...
21.10.2023 16:20 Відповісти
та вже якось ***** шо ви там мали на увазі.
кацапцькі підсрачники.
21.10.2023 16:28 Відповісти
береш палку, ковиряєш лосяче гімно, на кінці палкі - біла русня...
21.10.2023 16:26 Відповісти
Це зветься клiкбейт - кричущий заголовок для захвату аудіторіі, який може розходитися з реальністю.Раніше, у доінтернетний вік звалося "жовта преса".
21.10.2023 16:57 Відповісти
по твоєму, атака це пішки, вперед???
21.10.2023 16:12 Відповісти
*** їм, а не Херсон.
21.10.2023 15:50 Відповісти
Швидше за все новину писав той, хто думає російською. Такому важко підбирати українські слова максимально точного змісту. Тому і вийшло те, що вийшло.
21.10.2023 15:57 Відповісти
а вчора позавчора не атакували
21.10.2023 15:57 Відповісти
срані скрепи геть зовсім рамси попутали.
а уявіть собі Україну без вороватої зеленнї?
без кловання, без незламних барабанів?
21.10.2023 16:16 Відповісти
однокласниця моєї колеги живе в Херсоні,вибухи та обстріли кожен день.під час окупації за роспаспортами стояли довгі черги Хєрсонцев,всіх їх русня евакуювала в Рашку....
21.10.2023 16:28 Відповісти
ой! не може бути!
бутусов, тебе найобують.
за що ти платиш?
21.10.2023 16:28 Відповісти
завжди тимав тебе за террікон дунбасяцкий - дякую за підверження...
21.10.2023 18:48 Відповісти
а де наші атаки кацапських міст вони повинні горіти
21.10.2023 16:28 Відповісти
21.10.2023 16:32 Відповісти
В ''оводі'' : кричи голосніше, може він спить. Зважаючи, що робиться на землі з богом, будь яким, на вустах, таки в комі.
21.10.2023 16:39 Відповісти
Хто винен в тому, що нарід голосує за популістів?
21.10.2023 17:43 Відповісти
Ну теж, начебто, бог
21.10.2023 18:07 Відповісти
Російські військові продовжують зазнавати колосальних втрат у війні проти України. На Таврійському напрямку окупанти залишилися без понад тисячі своїх бійців, розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в Telegram.

Також за добу українськими бійцями було знищено і пошкоджено понад 200 одиниць ворожої техніки.
<p "="">Мовиться про 31 танк, 74 бойові броньовані машини, шість артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 18 БпЛА та 10 одиниць автомобільної техніки. Крім того, пошкоджень зазнали 63 одиниці техніки ворога, зокрема, 20 танків.

Також росіяни не дорахувались одного склада з ************.

"Загальні втрати окупантів на Таврійському напрямку у живій силі - 1051 особа. Бойові дії тривають," - наголосив Тарнавський. так хто там кого атакує,нічого не розумію....
21.10.2023 16:34 Відповісти
Бій в Криму, Нічого не видно. Усе в диму.
21.10.2023 17:18 Відповісти
розісратися з Польшею, це едине здобуття зеленої діпломатії яке я бачу ....
21.10.2023 17:33 Відповісти
сейф на стріляово відкритий... на а вдруг
21.10.2023 18:12 Відповісти
хай у хлопців руки не болять - ми все знову на вас перевісили - ****** в вас, хлопці, діди....
21.10.2023 18:28 Відповісти
 
 