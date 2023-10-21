Армія РФ атакує Херсон
Російські військові атакують Херсон.
Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"У прибережних районах міста чути потужні вибухи!
Перейдіть до більш безпечних місць! Не перебувайте на відкритому просторі без потреби", - написав він.
Топ коментарі
+29 Small Jerboa
показати весь коментар21.10.2023 15:48 Відповісти Посилання
+22 три - пятнадцать
показати весь коментар21.10.2023 15:50 Відповісти Посилання
+17 pOrest
показати весь коментар21.10.2023 16:00 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То, як Днепр форсували?
Чи, все ж таки, тільки обстрілюють?
кацапцькі підсрачники.
я прочитав і не зрозумів
Правильно буде :
Армія РФ бомбить Херсон
Переправте негайно
а уявіть собі Україну без вороватої зеленнї?
без кловання, без незламних барабанів?
бутусов, тебе найобують.
за що ти платиш?
Також за добу українськими бійцями було знищено і пошкоджено понад 200 одиниць ворожої техніки.
<p "="">Мовиться про 31 танк, 74 бойові броньовані машини, шість артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 18 БпЛА та 10 одиниць автомобільної техніки. Крім того, пошкоджень зазнали 63 одиниці техніки ворога, зокрема, 20 танків.
Також росіяни не дорахувались одного склада з ************.
"Загальні втрати окупантів на Таврійському напрямку у живій силі - 1051 особа. Бойові дії тривають," - наголосив Тарнавський. так хто там кого атакує,нічого не розумію....