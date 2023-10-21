УКР
Через постійні обстріли в Херсоні знеструмлено 2,7 тис. споживачів, - Міненерго

знеструмлення

У місті Херсон внаслідок постійних обстрілів залишаються без світла 2,7 тис. споживачів.

Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

"Через постійні обстріли в місті Херсон знеструмлено 2,7 тис. споживачів.

Також без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Через обстріли, негоду та технічні порушення знеструмлені споживачі у 9 областях, - Міненерго

Як зазначається, загалом за добу енергетики заживили майже 13 тис. споживачів. Більшість із них – це абоненти в Донецькій області.

Крім того, у Києві через повідомлення ДСНС про обрив проводу знеструмлювалися 9,7 тис. споживачів. Наразі всіх заживлено.

У Київській області внаслідок технологічних порушень знеструмлено 388 споживачів. Ведуться відновлювальні роботи.

У Чернігівській області дією захисту відключилася лінія 110 кВ, знеструмлювалися 7 населених пунктів. Всіх заживлено через резервні лінії, ведуться відновлювальні роботи.

У Львівській області через несприятливі погодні умови знеструмлена лінія 110 кВ, споживачі не знеструмлювалися.

Також читайте: Графіки відключень світла застосовуватимуться у разі масованих обстрілів та пошкоджень енергетичного обладнання, - Міненерго

