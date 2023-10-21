Унаслідок обстрілу окупантами Станіславської громади на Херсонщині травмовано чоловіка

У Станіславській громаді Херсонської області внаслідок чергового обстрілу травм зазнав місцевий житель.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"21 жовтня 2023 близько 11:35 год. військовими ЗС РФ здійснено обстріл Станіславської громади Херсонської області. Травмовано місцевого жителя. Йому надано медичну допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

