Унаслідок обстрілу окупантами Станіславської громади на Херсонщині травмовано чоловіка
У Станіславській громаді Херсонської області внаслідок чергового обстрілу травм зазнав місцевий житель.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
"21 жовтня 2023 близько 11:35 год. військовими ЗС РФ здійснено обстріл Станіславської громади Херсонської області. Травмовано місцевого жителя. Йому надано медичну допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.
