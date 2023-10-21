Российский рэп и разбрасывание долларов: соорганизатор киевских вечеринок, где обижали девушек, Захаров отгулял свадьбу в лакшери-отеле. ВИДЕО+ФОТО

Шоумен Юрий Ткач провел свадьбу блогеру Олегу Захарову, который вместе с друзьями является участником скандального дела о "пьяных вечеринках" в Киеве, на которых спаивали и обижали девушек, снимали это на видео и распространяли в соцсетях.

Внимание на это обратил в сети журналист Андрей Лохматов, передает Цензор.НЕТ.

Он приводит скрины со страницы блогера, на которых видно, что свадьба состоялась в одном из самых дорогих гостиничных комплексов страны Edem Resort Medical & Spa.

"Вот вы там возмущались тем, что Полякова, Пономарев и Дидзьо развлекали прокуроров на свадьбе в Emily Resort, которая стоила десятки миллионов гривен. Но это еще не все".

Приблизительно в то же время в другом одном из самых дорогих отелей страны Edem Resort Medical & Spa отгулял свою свадьбу фигурант громкой истории о блогерах из Ивано-Франковска, которые устраивали вечеринки в Киеве, где, по версии следствия, спаивали девушек, а затем устраивали над ними сексуальное насилие и снимали это на видео, распространяя его в сети.

Тогда об этом даже заявил президент Зеленский, который сообщил, что по факту издевательств над девушками начато уголовное производство и "есть первые задержания злоумышленников", добавив, что "насилию в Украине места не будет".

Казалось бы, таким поступкам общество поставило свою жесткую оценку, расставив моральные границы и ориентиры для молодежи. Но, как выяснилось, не все общество.

Олег Захаров, третий участник тех "вечеринок", который вместе с другом заплатили 402 тысячи гривен залога каждый, чтобы выйти на свободу на период следствия, в начале октября устроил свою свадьбу в отеле, где тинейджеры пели российский рэп, разбрасывая по сцене стодолларовые купюры.

А ведущим на этом празднике жизни был известный телеактер и комик Юрий Ткач, искренне обнимавшийся с пьяным подозреваемым в сексуальном насилии, чем как бы подтвердил ему – все ок, чувак, продолжай в том же духе, и в который раз продемонстрировавший нам, что деньги важнее репутации и что некоторым людям неважно, кого развлекать - прокуроров-коррупционеров или мажоров-насильников. Главное, чтобы своевременно и хорошо платили. Так и живем", – рассказал Лохматов.

На фотографиях, которыми поделился в своих закрытых соцсетях сам жених, Юрий Ткач смеется и обнимается с ним.







Олег Захаров со своей невестой

Задержание блогеров после очередного стрима

Олег Захаров на суде

Напомним, Олег Захаров — третий участник дела о "пьяных вечеринках", на которых издевались над девушками. В марте этого года молодому человеку сообщили о подозрении в совершении насильственных действий сексуального характера без добровольного согласия.

По версии следствия, блогер уговорил несовершеннолетнюю девушку поучаствовать в стриме.

"Дождавшись, когда девушка будет находиться в состоянии алкогольного опьянения, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней без ее согласия", - говорилось в сообщении.

В конце марта парень вышел под залог в размере 402 тысячи гривен.