РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9274 посетителя онлайн
Новости
64 406 287

Российский рэп и разбрасывание долларов: соорганизатор киевских вечеринок, где обижали девушек, Захаров отгулял свадьбу в лакшери-отеле. ВИДЕО+ФОТО

Шоумен Юрий Ткач провел свадьбу блогеру Олегу Захарову, который вместе с друзьями является участником скандального дела о "пьяных вечеринках" в Киеве, на которых спаивали и обижали девушек, снимали это на видео и распространяли в соцсетях.

Внимание на это обратил в сети журналист Андрей Лохматов, передает Цензор.НЕТ.

Он приводит скрины со страницы блогера, на которых видно, что свадьба состоялась в одном из самых дорогих гостиничных комплексов страны Edem Resort Medical & Spa.

Смотрите также: Гуляли два дня, звезды, торт за 100 тыс. грн и ботинки за 50 тыс.: экс-прокурор Печерского района Киева и экс-сотрудница ГБР устроили роскошную свадьбу на Львовщине. ВИДЕО

"Вот вы там возмущались тем, что Полякова, Пономарев и Дидзьо развлекали прокуроров на свадьбе в Emily Resort, которая стоила десятки миллионов гривен. Но это еще не все".

Приблизительно в то же время в другом одном из самых дорогих отелей страны Edem Resort Medical & Spa отгулял свою свадьбу фигурант громкой истории о блогерах из Ивано-Франковска, которые устраивали вечеринки в Киеве, где, по версии следствия, спаивали девушек, а затем устраивали над ними сексуальное насилие и снимали это на видео, распространяя его в сети.

Тогда об этом даже заявил президент Зеленский, который сообщил, что по факту издевательств над девушками начато уголовное производство и "есть первые задержания злоумышленников", добавив, что "насилию в Украине места не будет".

Казалось бы, таким поступкам общество поставило свою жесткую оценку, расставив моральные границы и ориентиры для молодежи. Но, как выяснилось, не все общество.

Олег Захаров, третий участник тех "вечеринок", который вместе с другом заплатили 402 тысячи гривен залога каждый, чтобы выйти на свободу на период следствия, в начале октября устроил свою свадьбу в отеле, где тинейджеры пели российский рэп, разбрасывая по сцене стодолларовые купюры.

Читайте также: Экс-прокурору Ильницкому, который недавно отгулял роскошную свадьбу на Львовщине, должны были вручить повестку, но не нашли его ни по одному из адресов, - журналист Ференс

А ведущим на этом празднике жизни был известный телеактер и комик Юрий Ткач, искренне обнимавшийся с пьяным подозреваемым в сексуальном насилии, чем как бы подтвердил ему – все ок, чувак, продолжай в том же духе, и в который раз продемонстрировавший нам, что деньги важнее репутации и что некоторым людям неважно, кого развлекать - прокуроров-коррупционеров или мажоров-насильников. Главное, чтобы своевременно и хорошо платили. Так и живем", – рассказал Лохматов.

Российский рэп и разбрасывание долларов: соорганизатор киевских вечеринок, где обижали девушек, Захаров отгулял свадьбу в лакшери-отеле 01

На фотографиях, которыми поделился в своих закрытых соцсетях сам жених, Юрий Ткач смеется и обнимается с ним.


Российский рэп и разбрасывание долларов: соорганизатор киевских вечеринок, где обижали девушек, Захаров отгулял свадьбу в лакшери-отеле 02
Российский рэп и разбрасывание долларов: соорганизатор киевских вечеринок, где обижали девушек, Захаров отгулял свадьбу в лакшери-отеле 03

Олег Захаров со своей невестой

Российский рэп и разбрасывание долларов: соорганизатор киевских вечеринок, где обижали девушек, Захаров отгулял свадьбу в лакшери-отеле 04

Задержание блогеров после очередного стрима

Российский рэп и разбрасывание долларов: соорганизатор киевских вечеринок, где обижали девушек, Захаров отгулял свадьбу в лакшери-отеле 05

Олег Захаров на суде

Напомним, Олег Захаров — третий участник дела о "пьяных вечеринках", на которых издевались над девушками. В марте этого года молодому человеку сообщили о подозрении в совершении насильственных действий сексуального характера без добровольного согласия.

По версии следствия, блогер уговорил несовершеннолетнюю девушку поучаствовать в стриме.

"Дождавшись, когда девушка будет находиться в состоянии алкогольного опьянения, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней без ее согласия", - говорилось в сообщении.

В конце марта парень вышел под залог в размере 402 тысячи гривен.

Автор: 

насилие (402) свадьба (155) блогер (222)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+105
Так і живемо. Гниди гуляють а кращі гинуть.
показать весь комментарий
21.10.2023 17:55 Ответить
+90
Про тварів все зрозуміло! Але як же бісять ці всі "ура-патріоти" від шоу бізнеса! полякови-дзідзьо-пономарьови- ткачі! ще гімн вони співають а за 20 тисяч доларів продадуть душу хоч оркам -хоч підарам оцим ! Блювати хочеться!
показать весь комментарий
21.10.2023 18:06 Ответить
+74
Ніколи не визивав симпатії цей свиноподібний комік Ткач.Гроші ,певне,для нього і не смердять і не пахнуть.Опуститися до рівня того блогера?Як же ти будеш в очі людям дивитися,свинота?95 кварталу -ганьба назавжди.
показать весь комментарий
21.10.2023 18:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
І повна відсутність совісті...
показать весь комментарий
21.10.2023 20:04 Ответить
губєнь у нього робочій. мальчіку* час на нари?
показать весь комментарий
21.10.2023 19:25 Ответить
"Залатая маладьйож"
показать весь комментарий
23.10.2023 06:30 Ответить
пи#дить и еще раз пи#дить
показать весь комментарий
21.10.2023 19:27 Ответить
А що ще можна очікувати від внутрішніх гнид і від продажних кварталівців!
показать весь комментарий
21.10.2023 19:30 Ответить
рыба гниет с головы ... ГОЛОВА НА БАНКОВОЙ ...
показать весь комментарий
21.10.2023 19:34 Ответить
"риба" гние із " потрохів-тельбухів......- реально.... а що , " низи" у нас це світоч та еталон - це "обліко морале? ))
показать весь комментарий
21.10.2023 20:08 Ответить
рыба гниет с головы .... ГОЛОВА НА БАНКОВОЙ
показать весь комментарий
21.10.2023 19:37 Ответить
Редактор перепостив наразі блог одного українця,який живе біля кордону і бачить міцних молодиків на крутих машинах, номера Київ ,Харків. Їм дорога життя за кордон відкрита. Заплати і їдь. А воюють бідні,бо у них є мотивація і сила. Дрищі моральні в ситому тілі
показать весь комментарий
21.10.2023 19:38 Ответить
Ты бедный, но у тебя есть сила и мотивация! Ты супермен! Слава Украине, теперь иди воюй. Вот так все и работает. А не бедные ржут в соседней комнате.
показать весь комментарий
21.10.2023 20:49 Ответить
Ну то таке...
показать весь комментарий
21.10.2023 19:46 Ответить
податкова ау. чи тільки виробників заліза для ЗСУ можна кошмарити? а як у хлопців із сплатою податків? сходяться суми на вечірки та готелі з отриманим доходом? чи є заборгованність за податками?
показать весь комментарий
21.10.2023 19:50 Ответить
От ган...и...!!!
І жодному не дадуть повістки ..жодному...скоти...жирують...а кріпаки хай воюють...😡
показать весь комментарий
21.10.2023 20:02 Ответить
коли було ( в які часи ) інакше.... про патріотів , яких надто мало , мова звичайно не йде...
показать весь комментарий
21.10.2023 20:10 Ответить
Юра Ткач, обычный чмошник, ради бабок готов всем пожертвоывтт
показать весь комментарий
21.10.2023 20:03 Ответить
Это резерв батальона Монако.💪
показать весь комментарий
21.10.2023 20:03 Ответить
Ткач - рідкісне безпринципне чмо. Про захарова вже й не кажу.
показать весь комментарий
21.10.2023 20:25 Ответить
А шо, преЗедент уже просил журналистов не рассказывать про гульбу особо приближённых коллег по бизнесу !?
показать весь комментарий
21.10.2023 20:34 Ответить
Дівчат ніхто не кривдив.Вони самі дали згоду і отримували задоволення.В Європі і США знімають дуже жорстке порно і нікого не судять.Там є цілі реаліті шоу на такі тематики.Інша справа,що в цих молодиків є на усілякі дурниці гроші.Де вони їх беруть? Є успішні блогери з великою аудиторією,але ці ж не такі наче.
показать весь комментарий
21.10.2023 20:37 Ответить
Якщо ти баран,то це **** видно.Без дозволу знімали як *** пихають в усі отвори неповнолітніх дітей!
Бажаю твоїй подрузі такої ж самої участі або сестрі .
Дебіл без клепки
показать весь комментарий
22.10.2023 04:00 Ответить
Вони якраз надавали дозволи на все.Ніхто в суди з них не подавав.
показать весь комментарий
22.10.2023 11:33 Ответить
Якщо би моя сестра чи подруга,так само себе би поводила,то нехай би було так само.Я не проти.
показать весь комментарий
22.10.2023 11:34 Ответить
вони були неповнолітніми, ті дівчата. Це стаття 100%! А дозвіл могли надавати лише їхні опікуни, а не ті діти.
показать весь комментарий
22.10.2023 22:39 Ответить
Спочатку наче ніхто не казав,за неповнолітність.В нас по закону до речі,в скільки років можна одружуватись і виходити заміж? І якщо вже 17 років,це не діти.Як видно цим молодикам нічого не буде.Я ще тоді казав.
показать весь комментарий
23.10.2023 11:04 Ответить
Та не вже хоть хтось подоровати не семіг отім рашистам, хотя із 7.62 кожному ублюткам да погонах. 😠
показать весь комментарий
21.10.2023 20:44 Ответить
А що цей боров пальцАми скрутив?
показать весь комментарий
21.10.2023 21:20 Ответить
Скрутив,знак Сатани!!!
показать весь комментарий
21.10.2023 21:40 Ответить
Три шістки!!!
показать весь комментарий
21.10.2023 21:42 Ответить
Це тіпа дивіться *Полтаву* і буде вам щастя.
показать весь комментарий
21.10.2023 23:05 Ответить
Це зебільний "тризуб", яким квартальні хотіли замінити український.
"Журналіст Віталій Гайдукевич написав: «Так, вам не здається, міністерство культури і «кріейтори» із «Банда» вирішили порівняти український тризуб із міжнародним знаком «шокер». Загугліть про що ці пальці світі. І от цілий міністр культури, прости Господи, скрутив пальці так... ціле міністерство пропонує усій країні порівняти тризуб із «шокером» - картинкою, яка має відвертий сексуальний підтекст. Це результат офіційного співробітництва держструктури із комерційною структурою? Банда ще й отримала якийсь гонорар за цю ідею? Це офіційне ставлення уряду Зеленського до державних символів?».
показать весь комментарий
22.10.2023 00:29 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2023 00:30 Ответить
Це таємний знак кідорасів. Означає - я культурно відкосив від армії…
показать весь комментарий
22.10.2023 12:38 Ответить
Вчора Полякова, сьогодні Ткач завтра ще якийсь "артист" засвітиться. Скаже донатив на ЗСУ. Як це він військову форму ще не одів, щоб скати що відпустили на пару днів, провести весілля. Перевзуваються дуже швидко всі ці підлабузники, аж противно.
показать весь комментарий
21.10.2023 21:29 Ответить
молодці хлопці, живуть на повну і на всіх насрать! не тошо оте бидло.
показать весь комментарий
21.10.2023 21:32 Ответить
Стидаюся запитати,а чому туди не прилетіло. А приліта тільки до Людей на поминки. А чому,курва,не прилетіло на те чортове весілля за кілька мільйонів гривень,а зараз ту бидлоту шукають і неможуть знайти і вручити повістку.
показать весь комментарий
21.10.2023 21:38 Ответить
Це і є народ гундосої жаби Шашликовича.
показать весь комментарий
21.10.2023 21:54 Ответить
"Полякова" - це Ольга Полякова?

показать весь комментарий
21.10.2023 22:29 Ответить
так, це і є та полякова, яка розважала весілля екс-прокурора.
показать весь комментарий
22.10.2023 04:41 Ответить
chomu ci pisyuky ne na fronti?
показать весь комментарий
21.10.2023 22:52 Ответить
А на тхора драного вони там потрібні? Щоб вся ця наволочь там свої ідіотські закончики встановлювала та за спинами ховалася і відчайдушно тікала до мамки від першого свисту кулі? Не поважаєте ви Армію!
показать весь комментарий
22.10.2023 01:34 Ответить
Окопи рити могли б, або картоплю на кухні чистити.
показать весь комментарий
22.10.2023 04:42 Ответить
Питання до народу України -
Коли він доросте до підтримки піблічних розтрілів зрадників України чи і надалі буде менжуватися і робити вигляд що всегаразд.
БЕЗКАРНІСТЬ ПОРОДЖУЄ НОВІ ЗЛОЧИНИ.
показать весь комментарий
21.10.2023 23:03 Ответить
Чему вы удивляетесь? Там весь квартал продажный - зе пид..ры это давно уже крыша и лучшие друзья региАналов
показать весь комментарий
21.10.2023 23:17 Ответить
бидло
показать весь комментарий
21.10.2023 23:39 Ответить
Головне, курва, що не бояться, що впевнені в собі і ведуть себе так, наче зараз любого зашкварять. А потім, коли будуть відпиз...ми валятися у підворотнях, в країні настане час "резонансу": ось, повернулися з фронту і порядки наводять. І до цього все вже йде. Тому наряду зі створенням батальйонів типу "Лють", потрібно створювати хоча б групи "Справедливість".
показать весь комментарий
22.10.2023 01:38 Ответить
Пока зе-мародеры у власти,в Украине не будет нормального общества
показать весь комментарий
22.10.2023 02:05 Ответить
Класове суспільство у найгіршій формі: робітників на зупинках в бусик, підприємства без людей плюс репресії з боку контролюючих, мажорам - вечірки і ніяких повісток
показать весь комментарий
22.10.2023 02:13 Ответить
І цей ткач буде далі жити в Україні ? Гнида !
показать весь комментарий
22.10.2023 02:57 Ответить
А ти хто такий? Лайно на паличці? Котре думає, що краще за інших
показать весь комментарий
22.10.2023 04:37 Ответить
Наступні протести можуть виникнути через суди та суддів.Стільки несправедливості хамства лицимірства та підкупу мабуть не має ніде!.
Усі судді корумповані.
Треба скорочувати кількість суддів та судів,люди що по 30років "судять" повинні йти на пенсію, застави у випадках особливо тяжких злочинів та гіпер корупції треба відмінити.І усі судді повинні пройти процедуру люстрації на предмет зв'язку з Росією, відповідністю декларацій та зв'язку з опзж часів януковича .

І декілька відступів,ця ***** це зріз українських мажорів та їхніх батьків, більше того зе зріз молоді котра не має стільки грошей, але русский рєпачок,тьолки ,дорогое виски,це чим засрані мізки молоді.
Вони не тещо не цікавляться війною, історією політикою, вони навіть не підозрюють напевно де те роботине,чонгар кримський міст. Їм плювати,що на Україну,що на війну.
Звичайно це вершина айсберга, коли досі Бойко і Пінчук стрибають в раді.
Я бачу лише єдиний вихід,це дострокові парламентські вибори, формування нового кабінету міністрів і коли в зє небуде більшості, подивимося як він буде "приказы отдавать"
показать весь комментарий
22.10.2023 04:35 Ответить
какаяразніцахуженебудетзатохотьпосмеёмся.

Бажаю подохнути всім тим, хто обрав цю владу.
На ваших руках кров сотень тисяч найкращих українців і мільйони виїхавших за кордон, які вже ніколи не повернуться.
А бидло святкує і повернеться після війни обирати нам на нашу голову таку саму бидлячу владу.
показать весь комментарий
22.10.2023 07:16 Ответить
А жених то из "титульных". Естественно, не украинцев.
показать весь комментарий
22.10.2023 07:31 Ответить
а що таке лухурі готель?
показать весь комментарий
22.10.2023 07:37 Ответить
Це коли там все по-бахатому
показать весь комментарий
22.10.2023 11:31 Ответить
ну, це перекручене написання англійського слова "лакшері", типу люксове (крутезне,модне,дорогуще).
показать весь комментарий
22.10.2023 22:44 Ответить
та я вкурсі, потролити дурналістів хотів, що оте напейсали, там спаювали, замість споювали.
показать весь комментарий
23.10.2023 07:31 Ответить
так, мені оте спАювали теж в очі кинулось... типу щось паяли-спаювали.. бо поїти- споювати....
показать весь комментарий
23.10.2023 14:57 Ответить
з цієї новини зрозумів що в Україні блогер це дуже прибуткова професія... а хто їм платить, Зін?
показать весь комментарий
22.10.2023 11:34 Ответить
Полякова с мужем
показать весь комментарий
22.10.2023 11:40 Ответить
> Моє весілля запамятають всі

Да, чувак, запам'ятають.

https://www.youtube.com/watch?v=eYuohDFQgM8
показать весь комментарий
22.10.2023 12:12 Ответить
Ерунда, главное, что "торнадо" в тюрьме
показать весь комментарий
22.10.2023 12:54 Ответить
Ублюдки вонючі!!!!
показать весь комментарий
22.10.2023 15:31 Ответить
Сволота
показать весь комментарий
22.10.2023 15:59 Ответить
Я один подумав, що за ці гроші, які виродки розкидали, можна купити багато дронів чи тепляків?
показать весь комментарий
22.10.2023 16:07 Ответить
Не один(((
показать весь комментарий
22.10.2023 22:46 Ответить
Цікаво, що ця так би мовити еліта представляє столицю Гуцульщини. Найбільш самобутнє українське місто. І власне біда в тому, що так звані патріоти, а по-суті "вишиватники" є не меншою, або навіть більшою загрозою держаності, ніж п'ята колона. (НЕ ТАК СТРАШНІ МОКШАНСЬКІ ВОШІ, ЯК УКРАЇНСЬКІ ГНИДИ)...
І такого бNдла в Україні є не менше ніж п'тої колони. Це і мусора, які поставили галочку так би мовити на передовій, а тепер сидять в держаних адміністраціях; також "патріотичний"політикум, який так би мовити відстоює українську мови, а тим часом дєрибанать бюджет і вирощує таких синків, як Олег Захаров, і багато інших прикладів.
В кагорту бNдла можна сміло записати і тих 73% (ті які "на-пріколі") і "патріотів-порохоботів", і т.д...
Так-що ДУМАЙ-ТЕ люди!!!
Вас "розводять", "як котят"!!!
показать весь комментарий
22.10.2023 16:28 Ответить
та ви що?!?!?

їм же тоді всім повістки вручили... як же так, що на весіллі опинились, а не на фронті?
показать весь комментарий
22.10.2023 17:09 Ответить
якесь потойбіччя.
Пів країни плаче, пів країни скаче.
показать весь комментарий
22.10.2023 19:01 Ответить
И ни у кого не нашлось гранаты для этого кодла ?
показать весь комментарий
22.10.2023 20:41 Ответить
зеленскому главное видосик снять, что не место насилию в Украине ,ему по барабану ,что все эти твари на свободе ходят,он только контролирует,что бы патриотов из суда не выпускали а быдло это же его избератили
показать весь комментарий
22.10.2023 20:55 Ответить
Оце точно!
показать весь комментарий
22.10.2023 22:47 Ответить
+ так багато коментарів обурень, але ніхто навіть подумки не здогадується що

Корупція це другий фронт, яким путін хоче знищити-перемогти Україну

+ у путінської бензоколонки хватить бабла щоб купити в Україні
кожного продажного
Блогера
Чиновника
Політика
Кореспондента
ЗасібМасовоїІнформації
...
і викликати резонанс за резонансом щоб створити повне безвладдя України і в результаті знищення країни яку не можливо перемогти силою
показать весь комментарий
22.10.2023 21:48 Ответить
Тобто? Треба мовчати, бо путін нападе?
показать весь комментарий
22.10.2023 22:48 Ответить
Ні мовчання Ні розголошення не поможуть.
Поможе реальна боротьба - ЦЕ коли у кожного Спитають - З відки в тебе статки? (Зрівняють з оплаченими податками за період коли ці статки були надбані)
Але такого не бо найвища влада в Україні також попаде під такий корупційний розност бо руки по шию в награбованих грошах.
Нижні чини на самих низах в селищах містечках містах регіонах - Розуміють що корупційного ШОРОХУ не буде і буде далі кічитись і красти і кічитись і красти...
Це все називається КРУГОВА ПОРУКА КОРУПЦІОНЕРІВ на усіх рівнях
В кремлі це прекрасно розуміють і будуть цим користуватись знищуючи України руками продажних корупціонерів
показать весь комментарий
22.10.2023 23:26 Ответить
ну, так воно і є... на жаль і на біду...
показать весь комментарий
22.10.2023 23:48 Ответить
Таке стійке відчуття що і після нашої перемоги і взагалі ніколи в Україні не буди справедливості, завжди знайдться Гниди, які будуть ********* на головах простих смертних, веселитись... Піймали за згватування, відкупився, те ж саме що дав взятку державі. 400тис. для нього це так, пару раз в ресторан з друзями, це в 20 років. Достойний небожитель підростає...
показать весь комментарий
23.10.2023 08:37 Ответить
Да уже 100% так будет. Либо самосуды либо так
показать весь комментарий
27.10.2023 05:06 Ответить
Оце нащадки московсько-єврейської банди, яка керує Україною після 1991 року.
Що могли породити усякі Кучми, Коломойські, Медведчуки, Шмигалі і Шефіри ТА ІНША ПРОКУРОРСЬКО-СУДДІВСЬКА БИДЛОТА?
Умовно їх усіх можна назвати:
КВАРТАЛ!
Це тупі, розбещені молодики, рузззка гаварящіє. Їх батьки переконали, що вони "єліта" , що на них "усьо дєржіццца"! І це МОЛОДЕ БИДЛО ЩИРО не розуміє, ЩО МИ ВІД НИХ ХОЧЕМО? Вони живуть, як уміють!
показать весь комментарий
23.10.2023 09:01 Ответить
Цей захаров мені нагадує сина короля Англії з фільму Хоробре серце.
показать весь комментарий
01.11.2023 17:48 Ответить
Страница 3 из 3
 
 