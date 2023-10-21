Российский рэп и разбрасывание долларов: соорганизатор киевских вечеринок, где обижали девушек, Захаров отгулял свадьбу в лакшери-отеле. ВИДЕО+ФОТО
Шоумен Юрий Ткач провел свадьбу блогеру Олегу Захарову, который вместе с друзьями является участником скандального дела о "пьяных вечеринках" в Киеве, на которых спаивали и обижали девушек, снимали это на видео и распространяли в соцсетях.
Внимание на это обратил в сети журналист Андрей Лохматов, передает Цензор.НЕТ.
Он приводит скрины со страницы блогера, на которых видно, что свадьба состоялась в одном из самых дорогих гостиничных комплексов страны Edem Resort Medical & Spa.
"Вот вы там возмущались тем, что Полякова, Пономарев и Дидзьо развлекали прокуроров на свадьбе в Emily Resort, которая стоила десятки миллионов гривен. Но это еще не все".
Приблизительно в то же время в другом одном из самых дорогих отелей страны Edem Resort Medical & Spa отгулял свою свадьбу фигурант громкой истории о блогерах из Ивано-Франковска, которые устраивали вечеринки в Киеве, где, по версии следствия, спаивали девушек, а затем устраивали над ними сексуальное насилие и снимали это на видео, распространяя его в сети.
Тогда об этом даже заявил президент Зеленский, который сообщил, что по факту издевательств над девушками начато уголовное производство и "есть первые задержания злоумышленников", добавив, что "насилию в Украине места не будет".
Казалось бы, таким поступкам общество поставило свою жесткую оценку, расставив моральные границы и ориентиры для молодежи. Но, как выяснилось, не все общество.
Олег Захаров, третий участник тех "вечеринок", который вместе с другом заплатили 402 тысячи гривен залога каждый, чтобы выйти на свободу на период следствия, в начале октября устроил свою свадьбу в отеле, где тинейджеры пели российский рэп, разбрасывая по сцене стодолларовые купюры.
А ведущим на этом празднике жизни был известный телеактер и комик Юрий Ткач, искренне обнимавшийся с пьяным подозреваемым в сексуальном насилии, чем как бы подтвердил ему – все ок, чувак, продолжай в том же духе, и в который раз продемонстрировавший нам, что деньги важнее репутации и что некоторым людям неважно, кого развлекать - прокуроров-коррупционеров или мажоров-насильников. Главное, чтобы своевременно и хорошо платили. Так и живем", – рассказал Лохматов.
На фотографиях, которыми поделился в своих закрытых соцсетях сам жених, Юрий Ткач смеется и обнимается с ним.
Олег Захаров со своей невестой
Задержание блогеров после очередного стрима
Олег Захаров на суде
Напомним, Олег Захаров — третий участник дела о "пьяных вечеринках", на которых издевались над девушками. В марте этого года молодому человеку сообщили о подозрении в совершении насильственных действий сексуального характера без добровольного согласия.
По версии следствия, блогер уговорил несовершеннолетнюю девушку поучаствовать в стриме.
"Дождавшись, когда девушка будет находиться в состоянии алкогольного опьянения, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней без ее согласия", - говорилось в сообщении.
В конце марта парень вышел под залог в размере 402 тысячи гривен.
І жодному не дадуть повістки ..жодному...скоти...жирують...а кріпаки хай воюють...😡
Бажаю твоїй подрузі такої ж самої участі або сестрі .
Дебіл без клепки
"Журналіст Віталій Гайдукевич написав: «Так, вам не здається, міністерство культури і «кріейтори» із «Банда» вирішили порівняти український тризуб із міжнародним знаком «шокер». Загугліть про що ці пальці світі. І от цілий міністр культури, прости Господи, скрутив пальці так... ціле міністерство пропонує усій країні порівняти тризуб із «шокером» - картинкою, яка має відвертий сексуальний підтекст. Це результат офіційного співробітництва держструктури із комерційною структурою? Банда ще й отримала якийсь гонорар за цю ідею? Це офіційне ставлення уряду Зеленського до державних символів?».
Коли він доросте до підтримки піблічних розтрілів зрадників України чи і надалі буде менжуватися і робити вигляд що всегаразд.
БЕЗКАРНІСТЬ ПОРОДЖУЄ НОВІ ЗЛОЧИНИ.
Усі судді корумповані.
Треба скорочувати кількість суддів та судів,люди що по 30років "судять" повинні йти на пенсію, застави у випадках особливо тяжких злочинів та гіпер корупції треба відмінити.І усі судді повинні пройти процедуру люстрації на предмет зв'язку з Росією, відповідністю декларацій та зв'язку з опзж часів януковича .
І декілька відступів,ця ***** це зріз українських мажорів та їхніх батьків, більше того зе зріз молоді котра не має стільки грошей, але русский рєпачок,тьолки ,дорогое виски,це чим засрані мізки молоді.
Вони не тещо не цікавляться війною, історією політикою, вони навіть не підозрюють напевно де те роботине,чонгар кримський міст. Їм плювати,що на Україну,що на війну.
Звичайно це вершина айсберга, коли досі Бойко і Пінчук стрибають в раді.
Я бачу лише єдиний вихід,це дострокові парламентські вибори, формування нового кабінету міністрів і коли в зє небуде більшості, подивимося як він буде "приказы отдавать"
Бажаю подохнути всім тим, хто обрав цю владу.
На ваших руках кров сотень тисяч найкращих українців і мільйони виїхавших за кордон, які вже ніколи не повернуться.
А бидло святкує і повернеться після війни обирати нам на нашу голову таку саму бидлячу владу.
Да, чувак, запам'ятають.
https://www.youtube.com/watch?v=eYuohDFQgM8
І такого бNдла в Україні є не менше ніж п'тої колони. Це і мусора, які поставили галочку так би мовити на передовій, а тепер сидять в держаних адміністраціях; також "патріотичний"політикум, який так би мовити відстоює українську мови, а тим часом дєрибанать бюджет і вирощує таких синків, як Олег Захаров, і багато інших прикладів.
В кагорту бNдла можна сміло записати і тих 73% (ті які "на-пріколі") і "патріотів-порохоботів", і т.д...
Так-що ДУМАЙ-ТЕ люди!!!
Вас "розводять", "як котят"!!!
їм же тоді всім повістки вручили... як же так, що на весіллі опинились, а не на фронті?
Пів країни плаче, пів країни скаче.
Корупція це другий фронт, яким путін хоче знищити-перемогти Україну
+ у путінської бензоколонки хватить бабла щоб купити в Україні
кожного продажного
Блогера
Чиновника
Політика
Кореспондента
ЗасібМасовоїІнформації
...
і викликати резонанс за резонансом щоб створити повне безвладдя України і в результаті знищення країни яку не можливо перемогти силою
Поможе реальна боротьба - ЦЕ коли у кожного Спитають - З відки в тебе статки? (Зрівняють з оплаченими податками за період коли ці статки були надбані)
Але такого не бо найвища влада в Україні також попаде під такий корупційний розност бо руки по шию в награбованих грошах.
Нижні чини на самих низах в селищах містечках містах регіонах - Розуміють що корупційного ШОРОХУ не буде і буде далі кічитись і красти і кічитись і красти...
Це все називається КРУГОВА ПОРУКА КОРУПЦІОНЕРІВ на усіх рівнях
В кремлі це прекрасно розуміють і будуть цим користуватись знищуючи України руками продажних корупціонерів
Що могли породити усякі Кучми, Коломойські, Медведчуки, Шмигалі і Шефіри ТА ІНША ПРОКУРОРСЬКО-СУДДІВСЬКА БИДЛОТА?
Умовно їх усіх можна назвати:
КВАРТАЛ!
Це тупі, розбещені молодики, рузззка гаварящіє. Їх батьки переконали, що вони "єліта" , що на них "усьо дєржіццца"! І це МОЛОДЕ БИДЛО ЩИРО не розуміє, ЩО МИ ВІД НИХ ХОЧЕМО? Вони живуть, як уміють!