Канада вводит новую миграционную программу для украинцев

Канада ввела новую временную миграционную программу, которая позволяет украинцам, являющимся близкими родственниками канадцев, получить разрешение на постоянное проживание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается на сайте Министерства иммиграции Канады, прием заявок на участие в программе будет открыт 23 октября. Воспользоваться ею смогут граждане Украины, близкие родственники которых имеют канадское гражданство или статус постоянного жителя Канады. Согласно программе, близкими родственниками считаются дети, родители, бабушки и дедушки, супруги, а также братья и сестры.

Программа также позволяет подать заявку гражданам третьих стран, если их жена или муж имеют украинское гражданство, но не могут уехать из Украины или же погибли или пропали без вести.

Пока информации о сроках рассмотрения заявок и цене их подачи нет. Она должна появиться 23 октября.

Читайте также: В Японии беженцы из Украины с апреля смогут учить язык и получать финансовую помощь

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Канада объявила о временной миграционной программе, которая позволяла украинским беженцам бесплатно получить трехлетнее разрешение на работу и проживание в Канаде. Около 170 тысяч украинцев приехали по ней в Канаду.

В июле 2023 года прием новых заявлений на эту программу был прекращен, но правительство пообещало вскоре обнародовать детали новой программы, которая давала бы право желающим украинцам переехать в Канаду на постоянной, а не временной основе.

Читайте также: Германия планирует ускорить трудоустройство украинцев, планирующих оставаться в стране