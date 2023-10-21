РУС
Канада вводит новую миграционную программу для украинцев

канада

Канада ввела новую временную миграционную программу, которая позволяет украинцам, являющимся близкими родственниками канадцев, получить разрешение на постоянное проживание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается на сайте Министерства иммиграции Канады, прием заявок на участие в программе будет открыт 23 октября. Воспользоваться ею смогут граждане Украины, близкие родственники которых имеют канадское гражданство или статус постоянного жителя Канады. Согласно программе, близкими родственниками считаются дети, родители, бабушки и дедушки, супруги, а также братья и сестры.

Программа также позволяет подать заявку гражданам третьих стран, если их жена или муж имеют украинское гражданство, но не могут уехать из Украины или же погибли или пропали без вести.

Пока информации о сроках рассмотрения заявок и цене их подачи нет. Она должна появиться 23 октября.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Канада объявила о временной миграционной программе, которая позволяла украинским беженцам бесплатно получить трехлетнее разрешение на работу и проживание в Канаде. Около 170 тысяч украинцев приехали по ней в Канаду.

В июле 2023 года прием новых заявлений на эту программу был прекращен, но правительство пообещало вскоре обнародовать детали новой программы, которая давала бы право желающим украинцам переехать в Канаду на постоянной, а не временной основе.

+14
Наверное,останутся тем кому здесь хорошо и все устраивает.
21.10.2023 21:39 Ответить
+13
Записываем.Едем в Швейцарию, оттуда чтоб мы ******* наконец нам дают 2000, едем на поезде в Украину но в Польше выходим и едем в Норвегию, из Норвегии чтоб ******* нам дают 1200, повторяем трюк, потом летим в Канаду по CUAET забираем 3000, потом собираем бабки и летим в Казахстан

21.10.2023 21:39 Ответить
+13
"Чи люди з жахом втікають з цієї суперукраїни?" --- ці люди котрі з "жахом" тікають з цієї країни самі цю країну і побудували, точніше не змогли побудувати. І більшість з тих хто так би мовити "тікає" їде туди,не тому що у них біда. у тих у кого біда адлеко від дому не їде, в Польщу макксимум,а в більшості своїй на захід України,а в Канаду їдуть ті хто до війни про неї тільки мріяв і зараз підвернулася можливість туди звалити
21.10.2023 21:55 Ответить
В Німеччині більше мільйона біженців. Невже ти вважаєш, що платити кожному щомісяця по €500 + оплачувати житло яке коштує мінімум €600 + безкоштовна медицина - це дуже вигідно для платників податків?! Може хай вони самі себе забезпечують?

І ще, не потрібно писати Німеччину за увесь Євросоюз. Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Швеція, Франція, українці їм нахєр не потрібні, коли у них постійний притік кваліфікованої робочої сили з усього світу. А ще я не казав про Британію, Норвегію, Швейцарію, які готові платити, українцям аби ті звалили.
22.10.2023 06:24 Ответить
Ми є свідками загибелі української нації, нажаль. Такі програми стимулюють вимирання українців як нації, і дуже прикро, що стільки людей на фронті зараз гине просто ні за що, за державу, якої в осяжному майбуннтому може вже й не бути.

Це велика трагедія, за великим рахунком!
22.10.2023 01:29 Ответить
По-перше, ми ще не знаємо де спалахне нова війна у світі і якої вона буде інтенсивності (а вона буде точно), можливо Україна окажеться більш безпечним місцем за багато інших країн.
По-друге, приєднання України до ЄС і так викликало б значний відтік населення. Це вже пройшли всі країни колишнього соцтабору. Люди стали частково поверататися коли покращилася якість життя і зарплати.
По-третє, в Україні зараз кількість населення така сама як Австралії чи Канаді, при цьому територія у нас у рази менша, а ніж у цих країнах.
По-четверте, раджу ознайомитися з такими країнами як Литва, Латвія і Естонія, де ситуація з людьми ще гірша, а ніж в Україні. Там 50% працедатного населення тупо виїхало. Однак це не заважає їм розвиватися і ніхто не кричить, що ми всі вимремо як нації.
По-п'яте, з відновленням економіки, становленням миру, біженці будуть потроху повертатися в Україну. Той же переповнений Київ зараз - яскраве тому підтвердження.
По-шосте, після другої світової війни, ситуація в Україні була ще більш трагічною, а ніж зараз, і вибралися з неї.
Тому не сци.
22.10.2023 06:42 Ответить
Якщо рідні по цій программі зобов'язані, в разі чого, утримувати цю людину, щоб вона не бомжила і не сідала на шию державі, то добре. Бо інакше не дуже це чесно.
22.10.2023 07:51 Ответить
