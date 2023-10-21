Канада вводит новую миграционную программу для украинцев
Канада ввела новую временную миграционную программу, которая позволяет украинцам, являющимся близкими родственниками канадцев, получить разрешение на постоянное проживание.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отмечается на сайте Министерства иммиграции Канады, прием заявок на участие в программе будет открыт 23 октября. Воспользоваться ею смогут граждане Украины, близкие родственники которых имеют канадское гражданство или статус постоянного жителя Канады. Согласно программе, близкими родственниками считаются дети, родители, бабушки и дедушки, супруги, а также братья и сестры.
Программа также позволяет подать заявку гражданам третьих стран, если их жена или муж имеют украинское гражданство, но не могут уехать из Украины или же погибли или пропали без вести.
Пока информации о сроках рассмотрения заявок и цене их подачи нет. Она должна появиться 23 октября.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину Канада объявила о временной миграционной программе, которая позволяла украинским беженцам бесплатно получить трехлетнее разрешение на работу и проживание в Канаде. Около 170 тысяч украинцев приехали по ней в Канаду.
В июле 2023 года прием новых заявлений на эту программу был прекращен, но правительство пообещало вскоре обнародовать детали новой программы, которая давала бы право желающим украинцам переехать в Канаду на постоянной, а не временной основе.
І ще, не потрібно писати Німеччину за увесь Євросоюз. Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Швеція, Франція, українці їм нахєр не потрібні, коли у них постійний притік кваліфікованої робочої сили з усього світу. А ще я не казав про Британію, Норвегію, Швейцарію, які готові платити, українцям аби ті звалили.
Це велика трагедія, за великим рахунком!
По-друге, приєднання України до ЄС і так викликало б значний відтік населення. Це вже пройшли всі країни колишнього соцтабору. Люди стали частково поверататися коли покращилася якість життя і зарплати.
По-третє, в Україні зараз кількість населення така сама як Австралії чи Канаді, при цьому територія у нас у рази менша, а ніж у цих країнах.
По-четверте, раджу ознайомитися з такими країнами як Литва, Латвія і Естонія, де ситуація з людьми ще гірша, а ніж в Україні. Там 50% працедатного населення тупо виїхало. Однак це не заважає їм розвиватися і ніхто не кричить, що ми всі вимремо як нації.
По-п'яте, з відновленням економіки, становленням миру, біженці будуть потроху повертатися в Україну. Той же переповнений Київ зараз - яскраве тому підтвердження.
По-шосте, після другої світової війни, ситуація в Україні була ще більш трагічною, а ніж зараз, і вибралися з неї.
Тому не сци.