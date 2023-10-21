Канада запроваджує нову міграційну програму для українців

Канада запровадила нову тимчасову міграційну програму, яка дозволяє українцям, що є близькими родичами канадців, отримати дозвіл на постійне проживання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається на сайті міністерства імміграції Канади, прийом заявок на участь у програмі буде відкритий 23 жовтня. Скористатися нею зможуть громадяни України, чиї близькі родичі мають канадське громадянство або статус постійного жителя Канади. Відповідно до програми, близькими родичами вважаються діти, батьки, бабусі й дідусі, подружжя, а також брати й сестри.

Програма також дозволяє подати заявку громадянам третіх країн, якщо їх дружина чи чоловік мають українське громадянство, але не можуть виїхати з України або ж загинули чи зникли безвісти.

Наразі інформації про терміни розгляду заявок та ціну подання немає. Вона має з’явитися 23 жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Японії біженці з України з квітня зможуть вивчати мову та отримувати фінансову допомогу

Нагадуємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії до України Канада оголосила про тимчасову міграційну програму, яка дозволяла українським біженцям безкоштовно отримати трирічний дозвіл на роботу й проживання в Канаді. Близько 170 тисяч українців врешті приїхало по ній до Канади.

У липні 2023 року прийом нових заяв на цю програму було припинено, але уряд пообіцяв незабаром оприлюднити деталі нової програми, яка б давала право охочим українцям переїхати до Канади на постійній, а не тимчасовій основі.

Також читайте: Німеччина планує пришвидшити працевлаштування українців, які планують залишатися в країні