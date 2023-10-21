УКР
Канада запроваджує нову міграційну програму для українців

Канада запровадила нову тимчасову міграційну програму, яка дозволяє українцям, що є близькими родичами канадців, отримати дозвіл на постійне проживання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається на сайті міністерства імміграції Канади, прийом заявок на участь у програмі буде відкритий 23 жовтня. Скористатися нею зможуть громадяни України, чиї близькі родичі мають канадське громадянство або статус постійного жителя Канади. Відповідно до програми, близькими родичами вважаються діти, батьки, бабусі й дідусі, подружжя, а також брати й сестри.

Програма також дозволяє подати заявку громадянам третіх країн, якщо їх дружина чи чоловік мають українське громадянство, але не можуть виїхати з України або ж загинули чи зникли безвісти.

Наразі інформації про терміни розгляду заявок та ціну подання немає. Вона має з’явитися 23 жовтня.

Нагадуємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії до України Канада оголосила про тимчасову міграційну програму, яка дозволяла українським біженцям безкоштовно отримати трирічний дозвіл на роботу й проживання в Канаді. Близько 170 тисяч українців врешті приїхало по ній до Канади.

У липні 2023 року прийом нових заяв на цю програму було припинено, але уряд пообіцяв незабаром оприлюднити деталі нової програми, яка б давала право охочим українцям переїхати до Канади на постійній, а не тимчасовій основі.

Топ коментарі
+14
Наверное,останутся тем кому здесь хорошо и все устраивает.
показати весь коментар
21.10.2023 21:39 Відповісти
+13
Записываем.Едем в Швейцарию, оттуда чтоб мы ******* наконец нам дают 2000, едем на поезде в Украину но в Польше выходим и едем в Норвегию, из Норвегии чтоб ******* нам дают 1200, повторяем трюк, потом летим в Канаду по CUAET забираем 3000, потом собираем бабки и летим в Казахстан

показати весь коментар
21.10.2023 21:39 Відповісти
+13
"Чи люди з жахом втікають з цієї суперукраїни?" --- ці люди котрі з "жахом" тікають з цієї країни самі цю країну і побудували, точніше не змогли побудувати. І більшість з тих хто так би мовити "тікає" їде туди,не тому що у них біда. у тих у кого біда адлеко від дому не їде, в Польщу макксимум,а в більшості своїй на захід України,а в Канаду їдуть ті хто до війни про неї тільки мріяв і зараз підвернулася можливість туди звалити
показати весь коментар
21.10.2023 21:55 Відповісти
В Німеччині більше мільйона біженців. Невже ти вважаєш, що платити кожному щомісяця по €500 + оплачувати житло яке коштує мінімум €600 + безкоштовна медицина - це дуже вигідно для платників податків?! Може хай вони самі себе забезпечують?

І ще, не потрібно писати Німеччину за увесь Євросоюз. Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Швеція, Франція, українці їм нахєр не потрібні, коли у них постійний притік кваліфікованої робочої сили з усього світу. А ще я не казав про Британію, Норвегію, Швейцарію, які готові платити, українцям аби ті звалили.
показати весь коментар
22.10.2023 06:24 Відповісти
Ми є свідками загибелі української нації, нажаль. Такі програми стимулюють вимирання українців як нації, і дуже прикро, що стільки людей на фронті зараз гине просто ні за що, за державу, якої в осяжному майбуннтому може вже й не бути.

Це велика трагедія, за великим рахунком!
показати весь коментар
22.10.2023 01:29 Відповісти
По-перше, ми ще не знаємо де спалахне нова війна у світі і якої вона буде інтенсивності (а вона буде точно), можливо Україна окажеться більш безпечним місцем за багато інших країн.
По-друге, приєднання України до ЄС і так викликало б значний відтік населення. Це вже пройшли всі країни колишнього соцтабору. Люди стали частково поверататися коли покращилася якість життя і зарплати.
По-третє, в Україні зараз кількість населення така сама як Австралії чи Канаді, при цьому територія у нас у рази менша, а ніж у цих країнах.
По-четверте, раджу ознайомитися з такими країнами як Литва, Латвія і Естонія, де ситуація з людьми ще гірша, а ніж в Україні. Там 50% працедатного населення тупо виїхало. Однак це не заважає їм розвиватися і ніхто не кричить, що ми всі вимремо як нації.
По-п'яте, з відновленням економіки, становленням миру, біженці будуть потроху повертатися в Україну. Той же переповнений Київ зараз - яскраве тому підтвердження.
По-шосте, після другої світової війни, ситуація в Україні була ще більш трагічною, а ніж зараз, і вибралися з неї.
Тому не сци.
показати весь коментар
22.10.2023 06:42 Відповісти
Якщо рідні по цій программі зобов'язані, в разі чого, утримувати цю людину, щоб вона не бомжила і не сідала на шию державі, то добре. Бо інакше не дуже це чесно.
показати весь коментар
22.10.2023 07:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 