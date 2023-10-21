РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9394 посетителя онлайн
Новости Война
2 474 12

Россияне прицельно обстреливают ремонтные бригады украинских энергетиков, - Галущенко

енергетики

Российские военные сознательно и прицельно обстреливали ремонтные бригады украинских энергетиков, пытающихся возобновить электроснабжение в зоне боевых действий, приграничных с РФ территориях и прифронтовых регионах.

Об этом в интервью в эфире информационного телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"К сожалению, мы видим ситуацию, что россияне прицельно обстреливают наши бригады энергетиков, которые пытаются восстановить электроснабжение в определенных населенных пунктах. И они ждут, пока выходят наши специалисты, начинают работы, и прицельно применяют артиллерию, дроны, все, что у них есть в арсенале, чтобы убивать энергетиков, хотя они четко видят, что это не военные", - сказал он.

Читайте также: Идет деградация оборудования. С каждым днем ситуация будет хуже: в Минэнерго объяснили последствия дальнейшей оккупации Запорожской АЭС

По словам Галущенко, такую проблему фиксируют во многих областях Украины.

"Это Донецкая, Сумская, Черниговская, Херсонская, Харьковская области. К сожалению, таких областей немало. И действия террористов одинаковы во всех этих областях – идут сознательные обстрелы наших специалистов", – добавил Галущенко.

Автор: 

обстрел (29065) ремонт (1184) энергетика (2592) Галущенко Герман (263)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Підніміть тариф до 20 грн. **** - народ-чмо - заплатить
показать весь комментарий
21.10.2023 23:11 Ответить
+3
Чмо це ти, хруню.
показать весь комментарий
21.10.2023 23:15 Ответить
+3
Ищите наводчиков.
показать весь комментарий
21.10.2023 23:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підніміть тариф до 20 грн. **** - народ-чмо - заплатить
показать весь комментарий
21.10.2023 23:11 Ответить
Чмо це ти, хруню.
показать весь комментарий
21.10.2023 23:15 Ответить
"хоча вони чітко бачать, що це не військові". А ви від кацапів на що сподівалися?!
показать весь комментарий
21.10.2023 23:14 Ответить
Їх мета геноцид тож чим більше цивільних вбʼють тим вони вважають краще. Винахідники тероризму починаючи з народовольців.
показать весь комментарий
21.10.2023 23:27 Ответить
Смерть кацапам!
показать весь комментарий
21.10.2023 23:21 Ответить
Мо у прифронтових зонах не тре. Зелена енергетика в окупованих спати не дає
показать весь комментарий
21.10.2023 23:23 Ответить
В прифронтовых зонах тоже люди живут и там нужна электроэнергия в первую очередь нашим военным
показать весь комментарий
21.10.2023 23:25 Ответить
Откуда выехали? Прифронтовые территории это и 5-10 км от фронта. А если вы думаете, что гарнизон можно спокойно запитать от бензо/дизель генераторов - то пообщайтесь с энергетиками. Электроэнергия выйдет "золотая" по цене квт*Час плюс шум от генераторов
показать весь комментарий
21.10.2023 23:45 Ответить
Ищите наводчиков.
показать весь комментарий
21.10.2023 23:25 Ответить
Що вже казати про українських зрадників, якщо зелені підараси нічого не зробили щоб видворити з України навіть козломордих з курками на паспортах.
показать весь комментарий
22.10.2023 00:27 Ответить
 
 