Россияне прицельно обстреливают ремонтные бригады украинских энергетиков, - Галущенко

Российские военные сознательно и прицельно обстреливали ремонтные бригады украинских энергетиков, пытающихся возобновить электроснабжение в зоне боевых действий, приграничных с РФ территориях и прифронтовых регионах.

Об этом в интервью в эфире информационного телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"К сожалению, мы видим ситуацию, что россияне прицельно обстреливают наши бригады энергетиков, которые пытаются восстановить электроснабжение в определенных населенных пунктах. И они ждут, пока выходят наши специалисты, начинают работы, и прицельно применяют артиллерию, дроны, все, что у них есть в арсенале, чтобы убивать энергетиков, хотя они четко видят, что это не военные", - сказал он.

По словам Галущенко, такую проблему фиксируют во многих областях Украины.

"Это Донецкая, Сумская, Черниговская, Херсонская, Харьковская области. К сожалению, таких областей немало. И действия террористов одинаковы во всех этих областях – идут сознательные обстрелы наших специалистов", – добавил Галущенко.