Росіяни прицільно обстрілюють ремонтні бригади українських енергетиків, - Галущенко

Російські військові свідомо та прицільно обстрілюю ремонтні бригади українських енергетиків, які намагаються відновити електропостачання у зоні бойових дій, прикордонних з РФ територіях та в прифронтових регіонах.

Про це в інтерв’ю в ефірі інформаційного телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"На жаль, ми бачимо ситуацію, що росіяни прицільно обстрілюють наші бригади енергетиків, які намагаються відновити електропостачання в певних населених пунктах. І вони чекають, поки виходять наші фахівці, починають роботи, і прицільно застосовують артилерію, дрони, все, що у них є в арсеналі, щоб вбивати енергетиків, хоча вони чітко бачать, що це не військові", - сказав він.

За словами Галущенка, таку проблему фіксують у багатьох областях України.

"Це Донецька, Сумська, Чернігівська, Херсонська, Харківська області. На жаль, таких областей немало. І дії терористів однакові в усіх цих областях - йдуть свідомі обстріли наших фахівців", - додав Галущенко.

обстріл (30389) ремонт (2348) енергетика (2660) Галущенко Герман (548)
+3
Підніміть тариф до 20 грн. **** - народ-чмо - заплатить
21.10.2023 23:11 Відповісти
+3
Чмо це ти, хруню.
21.10.2023 23:15 Відповісти
+3
Ищите наводчиков.
21.10.2023 23:25 Відповісти
"хоча вони чітко бачать, що це не військові". А ви від кацапів на що сподівалися?!
21.10.2023 23:14 Відповісти
Їх мета геноцид тож чим більше цивільних вбʼють тим вони вважають краще. Винахідники тероризму починаючи з народовольців.
21.10.2023 23:27 Відповісти
Смерть кацапам!
21.10.2023 23:21 Відповісти
Мо у прифронтових зонах не тре. Зелена енергетика в окупованих спати не дає
21.10.2023 23:23 Відповісти
В прифронтовых зонах тоже люди живут и там нужна электроэнергия в первую очередь нашим военным
21.10.2023 23:25 Відповісти
Откуда выехали? Прифронтовые территории это и 5-10 км от фронта. А если вы думаете, что гарнизон можно спокойно запитать от бензо/дизель генераторов - то пообщайтесь с энергетиками. Электроэнергия выйдет "золотая" по цене квт*Час плюс шум от генераторов
21.10.2023 23:45 Відповісти
Що вже казати про українських зрадників, якщо зелені підараси нічого не зробили щоб видворити з України навіть козломордих з курками на паспортах.
22.10.2023 00:27 Відповісти
 
 