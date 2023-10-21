Росіяни прицільно обстрілюють ремонтні бригади українських енергетиків, - Галущенко

Російські військові свідомо та прицільно обстрілюю ремонтні бригади українських енергетиків, які намагаються відновити електропостачання у зоні бойових дій, прикордонних з РФ територіях та в прифронтових регіонах.

Про це в інтерв’ю в ефірі інформаційного телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"На жаль, ми бачимо ситуацію, що росіяни прицільно обстрілюють наші бригади енергетиків, які намагаються відновити електропостачання в певних населених пунктах. І вони чекають, поки виходять наші фахівці, починають роботи, і прицільно застосовують артилерію, дрони, все, що у них є в арсеналі, щоб вбивати енергетиків, хоча вони чітко бачать, що це не військові", - сказав він.

За словами Галущенка, таку проблему фіксують у багатьох областях України.

"Це Донецька, Сумська, Чернігівська, Херсонська, Харківська області. На жаль, таких областей немало. І дії терористів однакові в усіх цих областях - йдуть свідомі обстріли наших фахівців", - додав Галущенко.