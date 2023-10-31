РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11637 посетителей онлайн
Новости Война
4 297 4

Силы обороны продвинулись вблизи Бахмута, - ISW

бахмут

Украинские защитники продвигаются вблизи Бахмута на Донетчине.

Об этом говорится в сводке ISW, передает Цензор.НЕТ.

Так, украинские защитники продвинулись северо-восточнее Курдюмовки (10 км юго-западнее Бахмута), об этом свидетельствуют геолокационные данные.

Другие данные от 29 октября указывают на то, что украинские воины незначительно продвинулись к западу от Работино на западе Запорожской области.

Ранее командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что войска РФ значительно усилили свою группировку под Бахмутом и перешли от оборонительных действий к более "активным".

В то же время российские "военкоры" утверждают, что позиционные бои продолжаются северо-западнее Бахмута возле Берховки (на северо-западной окраине Бахмута), Васюковки (12 км севернее Бахмута) и Орехово-Василовки (10 км северо-западнее Бахмута).

Смотрите: Российские военные после ликвидации своего "побратима" ограбили его и скрылись. ВИДЕО

Автор: 

Бахмут (1604) ISW (493)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
31.10.2023 09:04 Ответить
Дружина вичитала в Інтернет: Український солдат пише з передової: "У нас новина На позиції коза приблудилася! Тепер ми з молоком Годуємо, поїмо, доїмо Одного боїмося - щоб наш дрон не побачив! Не приведи Бог - ще прийме за "кадирівців"…
показать весь комментарий
31.10.2023 09:12 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
31.10.2023 09:14 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089384898533
показать весь комментарий
31.10.2023 09:35 Ответить
 
 