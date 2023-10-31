Силы обороны продвинулись вблизи Бахмута, - ISW
Украинские защитники продвигаются вблизи Бахмута на Донетчине.
Об этом говорится в сводке ISW, передает Цензор.НЕТ.
Так, украинские защитники продвинулись северо-восточнее Курдюмовки (10 км юго-западнее Бахмута), об этом свидетельствуют геолокационные данные.
Другие данные от 29 октября указывают на то, что украинские воины незначительно продвинулись к западу от Работино на западе Запорожской области.
Ранее командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что войска РФ значительно усилили свою группировку под Бахмутом и перешли от оборонительных действий к более "активным".
В то же время российские "военкоры" утверждают, что позиционные бои продолжаются северо-западнее Бахмута возле Берховки (на северо-западной окраине Бахмута), Васюковки (12 км севернее Бахмута) и Орехово-Василовки (10 км северо-западнее Бахмута).
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