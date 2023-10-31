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Новини Війна
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Сили оборони просунулися поблизу Бахмуту, - ISW

бахмут

Українські захисники просуваються поблизу Бахмуту на Донеччині.

Про це йдеться у зведенні ISW, передає Цензор.НЕТ.

Так, українські захисники просунулися на північний схід від Курдюмівки (10 км на південний захід від Бахмуту), про це свідчать геолокаційні дані.

Інші дані від 29 жовтня вказують на те, що українські воїни незначно просунулися на захід від Роботиного на заході Запорізької області.

Раніше командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський заявив, що війська РФ значно посилили своє угруповання" під Бахмутом і перейшли від оборонних дій до більш "активних".

Водночас російські "воєнкори" стверджують, що позиційні бої тривають на північний захід від Бахмуту біля Берхівки (на північно-західній околиці Бахмуту), Васюківки (12 км на північ від Бахмуту) та Оріхово-Василівки (10 км на північний захід від Бахмуту).

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Автор: 

Бахмут (1562) ISW (653)


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31.10.2023 09:04 Відповісти
Дружина вичитала в Інтернет: Український солдат пише з передової: "У нас новина На позиції коза приблудилася! Тепер ми з молоком Годуємо, поїмо, доїмо Одного боїмося - щоб наш дрон не побачив! Не приведи Бог - ще прийме за "кадирівців"…
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31.10.2023 09:12 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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31.10.2023 09:14 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089384898533
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31.10.2023 09:35 Відповісти
 
 