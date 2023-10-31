Сили оборони просунулися поблизу Бахмуту, - ISW

Українські захисники просуваються поблизу Бахмуту на Донеччині.

Про це йдеться у зведенні ISW, передає Цензор.НЕТ.

Так, українські захисники просунулися на північний схід від Курдюмівки (10 км на південний захід від Бахмуту), про це свідчать геолокаційні дані.

Інші дані від 29 жовтня вказують на те, що українські воїни незначно просунулися на захід від Роботиного на заході Запорізької області.

Раніше командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський заявив, що війська РФ значно посилили своє угруповання" під Бахмутом і перейшли від оборонних дій до більш "активних".

Водночас російські "воєнкори" стверджують, що позиційні бої тривають на північний захід від Бахмуту біля Берхівки (на північно-західній околиці Бахмуту), Васюківки (12 км на північ від Бахмуту) та Оріхово-Василівки (10 км на північний захід від Бахмуту).

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