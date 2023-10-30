Російські військові після ліквідації свого "побратима" пограбували його та втекли. ВIДЕО

На Бахмутському напрямку дрон прикордонників вистежив окупантів та, скинувши боєприпас, ліквідував одного з них. Двоє інших росіянина забрали цінні речі загарбника, полишили тіло та кинулись тікати.

Відео оприлюднили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

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