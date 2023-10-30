Російські військові після ліквідації свого "побратима" пограбували його та втекли. ВIДЕО
На Бахмутському напрямку дрон прикордонників вистежив окупантів та, скинувши боєприпас, ліквідував одного з них. Двоє інших росіянина забрали цінні речі загарбника, полишили тіло та кинулись тікати.
Відео оприлюднили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+11 Перехватчик
показати весь коментар30.10.2023 21:34 Відповісти Посилання
+10 izzabaru
показати весь коментар30.10.2023 22:19 Відповісти Посилання
+9 Старый зольдат
показати весь коментар30.10.2023 21:46 Відповісти Посилання
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Вялічіє обязиваєт!
Я его мелом обведу.
- Да можно, родной.
Колективи, що працюють в жанрі Brutal Death Metal, денервово смалять за рогом - такий "жирний" матеріал для обложки CD!