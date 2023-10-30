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Новини Відео Війна
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Російські військові після ліквідації свого "побратима" пограбували його та втекли. ВIДЕО

На Бахмутському напрямку дрон прикордонників вистежив окупантів та, скинувши боєприпас, ліквідував одного з них. Двоє інших росіянина забрали цінні речі загарбника, полишили тіло та кинулись тікати.

Відео оприлюднили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе поцілив у "буханку" окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6128) ліквідація (4065) Бахмут (1562)


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Топ коментарі
+11
Афоня, ты мне рубль должен ! (с)
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30.10.2023 21:34 Відповісти
+10
Жостка картіна Сємьона Скрєпєцкого. Кацапи жруть і чпокають "расєюшку". Чпокає бункєрний, а інші канібальствують.

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30.10.2023 22:19 Відповісти
+9
Интересно, это был 300 000 дохлый росиянин или не он?
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30.10.2023 21:46 Відповісти
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Афоня, ты мне рубль должен ! (с)
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30.10.2023 21:34 Відповісти
Два!
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30.10.2023 21:45 Відповісти
каждому
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30.10.2023 23:11 Відповісти
Скрєпи, ****!
Вялічіє обязиваєт!
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30.10.2023 21:37 Відповісти
Не потрібно перейматися і судити строго тих мародерів. Адже якби жмур не зажмурився, а зажмурився інший кацап, то навіть сам жмур теж грабував-мародерив би з цими милими кацарами.
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30.10.2023 21:39 Відповісти
Если друг попал в беду,
Я его мелом обведу.
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30.10.2023 21:45 Відповісти
Всьо путьом. Іначє ценниє вєщі досталісьби салдатам НАТО.
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30.10.2023 21:46 Відповісти
Интересно, это был 300 000 дохлый росиянин или не он?
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30.10.2023 21:46 Відповісти
Сьогодні точно у кацапів - "******"!!!
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31.10.2023 04:24 Відповісти
- нет, так нельзя..
- Да можно, родной.
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30.10.2023 21:47 Відповісти
чому не чпокнули на прощання по-скрепному
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30.10.2023 21:59 Відповісти
Жостка картіна Сємьона Скрєпєцкого. Кацапи жруть і чпокають "расєюшку". Чпокає бункєрний, а інші канібальствують.

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30.10.2023 22:19 Відповісти
Же-е-есть!..
Колективи, що працюють в жанрі Brutal Death Metal, денервово смалять за рогом - такий "жирний" матеріал для обложки CD!
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31.10.2023 04:37 Відповісти
Асєтін бур'яту побатим????
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30.10.2023 22:08 Відповісти
Та що ви таке кажете, рускіє самиє чєловечниє чєловєкі. Ніхто не грабував, навпаки своє доклали, наприклад п'ятак для Харона.
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30.10.2023 22:33 Відповісти
врете Вы фсе! Ани забрали Вайеную Тайну! и скрылись в АналоГовнетах!
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30.10.2023 23:23 Відповісти
Людожери! А що ще від них чекати!
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30.10.2023 23:36 Відповісти
Руzкие своих не бросают...руzкие своих не бросают, пока не ограбят.
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30.10.2023 23:38 Відповісти
Все, як завєщал Чіліщев
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30.10.2023 23:56 Відповісти
Усьо по плану...
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31.10.2023 05:48 Відповісти
Подумаєш просто БК забрали і все))!!
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31.10.2023 06:39 Відповісти
та то таке, аби не солдати НАТО..
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31.10.2023 07:01 Відповісти
Если бы скрепоносцы не сняли часы с подохшего - это бы сделали солдаты НАТО!
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31.10.2023 12:46 Відповісти
 
 