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Дрон-камікадзе поцілив у "буханку" окупантів. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе поцілив у автомобіль російських окупантів. Наші воїни вразили ворожий УАЗ, спаливши його вщент.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення ворожого автомобіля опублікували у телеграм-каналі Ескадрон.

Також дивіться: Видовищна детонація боєкомплекту ворожої ВВС "Сонцепьок" після атаки дрона. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7525) дрони (4876)


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Топ коментарі
+9
но она возит снаряды и орков, которые убивают украинцев
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30.10.2023 21:27 Відповісти
+8
До кадрів агонії кацапів можна пристраститися як до куріння сигар.
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30.10.2023 20:54 Відповісти
+7
Може й не дуже серйозна, але всі чекають на тебе щоб побачити як потрібно орків валити. Так що взавтра в тцк.
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30.10.2023 21:23 Відповісти
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До кадрів агонії кацапів можна пристраститися як до куріння сигар.
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30.10.2023 20:54 Відповісти
Эта буханка и половины дрона не стоит.
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30.10.2023 20:59 Відповісти
но она возит снаряды и орков, которые убивают украинцев
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30.10.2023 21:27 Відповісти
Интересно, это посмертное сокращение мышц орка заставило машину двинуться вперёд?
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30.10.2023 21:06 Відповісти
думаю, просто передачу выбило в коробке
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31.10.2023 09:28 Відповісти
Дрон зняв буханку з ручника.
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31.10.2023 09:57 Відповісти
Мдя. Победа серьезная
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30.10.2023 21:06 Відповісти
Може й не дуже серйозна, але всі чекають на тебе щоб побачити як потрібно орків валити. Так що взавтра в тцк.
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30.10.2023 21:23 Відповісти
Так шо, Жорік, чекаємо.
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30.10.2023 21:58 Відповісти
В Жоріка з 25.02.22 запис мобілізований за указом президента. Так шо пролітаєш Тамара.
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30.10.2023 22:29 Відповісти
До центрального рынка доедем? Садитесь 😁
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30.10.2023 22:03 Відповісти
Ручьнік...Штрафв.
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30.10.2023 22:17 Відповісти
З поштовху завелася і поїхала. Але водій забув ввімкнути правий "поворотнік". Порушення ПДР. Замість чорного пакету орку-водію - червоний, штрафний пакут!
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30.10.2023 22:40 Відповісти
зомби-буханка. едет даже мертвая
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30.10.2023 23:30 Відповісти
Скорасть в буханки *********!
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30.10.2023 23:33 Відповісти
УАЗ образився і поїхав
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31.10.2023 02:56 Відповісти
 
 