Дрон-камікадзе поцілив у "буханку" окупантів. ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе поцілив у автомобіль російських окупантів. Наші воїни вразили ворожий УАЗ, спаливши його вщент.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео знищення ворожого автомобіля опублікували у телеграм-каналі Ескадрон.
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