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Видовищна детонація боєкомплекту ворожої ВВС "Сонцепьок" після атаки дрона. ВIДЕО

Бійці спецпідрозділу ЦСО "А" Служби безпеки України виявили на Авдіївському напрямку російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок". Спецпризначенці атакували "Сонцепьок" дроном-камікадзе та вщент знищили ворожу техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучання та видовищної детонації боєкомплекту вогнеметної системи опублікований у соцмережах.

Дивіться: Воїни 110-ї ОМБр ліквідували 15 російських штурмовиків під Авдіївкою. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (12945) знищення (7525) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+15
Лапотнікі падохлі с салютам-гойдааа...
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30.10.2023 18:52 Відповісти
+13
" -- Ну, как с'єзділі?
-- С аганьком!" 😂
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30.10.2023 19:00 Відповісти
+9
Прям короткометражный фильм - "Утомлённые солнцепёком"....
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30.10.2023 19:07 Відповісти
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Лапотнікі падохлі с салютам-гойдааа...
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30.10.2023 18:52 Відповісти
та навіть на великі відстані можно було обісратися і здохнути від побаченого та почутого
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30.10.2023 20:11 Відповісти
Красівоє...
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30.10.2023 18:58 Відповісти
" -- Ну, как с'єзділі?
-- С аганьком!" 😂
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30.10.2023 19:00 Відповісти
ЗСУ вкотре нагадує :: НЄ Х-Й ШАСТАТЬ, підо-Sи ...
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30.10.2023 19:07 Відповісти
Прям короткометражный фильм - "Утомлённые солнцепёком"....
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30.10.2023 19:07 Відповісти
зашквар з салютом
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30.10.2023 19:08 Відповісти
Отмангалился Солнцепек... Это конечно не бетер или бмпешка с десаном на борту, но наши украинские зверюшки отведают хоть немного шашлычка. Порционного и прожаренного.
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30.10.2023 19:10 Відповісти
На хрена такая дебильная музыка?
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30.10.2023 19:27 Відповісти
А попробуй звук выключить.
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31.10.2023 02:52 Відповісти
Що, кацапчику, не подобається як ваші горять? BURN MOTHERFUCKA BURN !!!
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31.10.2023 02:57 Відповісти
Сам ти кацапчик
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31.10.2023 05:13 Відповісти
Поїхали за вовною...
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30.10.2023 19:43 Відповісти
Зпочатку думав що шось не так пішло і влучили в пустого, але потім все стало на свої місця! Маю надію, що щури не встигли вискочити та собакам дістанеться пропеченого м'ясця)))
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30.10.2023 19:59 Відповісти
Меню:
Солцепек прожаренный на открытом огне с кровью.
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30.10.2023 20:19 Відповісти
Солнцебабах теперь..
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30.10.2023 21:01 Відповісти
Добре шо знишили. Страшна зброя.
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30.10.2023 21:14 Відповісти
каждый уничтоженный тос - просто фейерверк радости.
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30.10.2023 23:15 Відповісти
Здаровья пагібшім.
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31.10.2023 01:39 Відповісти
Жареная кацапсятина - на это можно смотреть вечно. Спасибо вам за праздник, наши украинские воины!
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31.10.2023 02:51 Відповісти
"Кацапопёк-1М"
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31.10.2023 02:53 Відповісти
 
 