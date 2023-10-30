Видовищна детонація боєкомплекту ворожої ВВС "Сонцепьок" після атаки дрона. ВIДЕО
Бійці спецпідрозділу ЦСО "А" Служби безпеки України виявили на Авдіївському напрямку російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок". Спецпризначенці атакували "Сонцепьок" дроном-камікадзе та вщент знищили ворожу техніку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучання та видовищної детонації боєкомплекту вогнеметної системи опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+15 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар30.10.2023 18:52 Відповісти Посилання
+13 George Highbaud
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+9 AbOriginal_UA
показати весь коментар30.10.2023 19:07 Відповісти Посилання
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-- С аганьком!" 😂
Солцепек прожаренный на открытом огне с кровью.