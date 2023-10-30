У районі Бахмуту росіяни перейшли до активних дій, - Сирський

Окупаційні війська РФ намагаються зупинити просування Сил оборони України та відновити втрачене становище.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"На сході ситуація залишається складною. Ворог не полишає спроб досягти успіхів і щодня атакує наші позиції. Особливу активність виявляє в районі Куп'янська, де намагається просунутися вперед відразу на кількох напрямках. У районі Бахмута противник значно посилив своє угруповання і перейшов від оборони до активних дій", - розповів він.

Сирський зазначив, що росіяни намагаються там зупинити просування українських військ та відновити втрачене становище, використовуючи десантні підрозділи. Також на окремих ділянках використовує штурмові групи зі складу загонів Шторм Z.

"Дії супротивника підтримуються щільним вогнем артилерії та мінометів. Постійно збільшується застосування дронів-камікадзе. Водночас, завдяки професійним та злагодженим діям наших воїнів ворог зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей", - додав командувач.

Командувач також повідомив, що провів роботу з командирами військових частин, які діють на напрямках зосередження основних зусиль супротивника, для того, щоб оперативно реагувати на дії супротивника та виробити ефективні засоби боротьби з ними.

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