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Новини Війна
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У районі Бахмуту росіяни перейшли до активних дій, - Сирський

бахмут

Окупаційні війська РФ намагаються зупинити просування Сил оборони України та відновити втрачене становище.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"На сході ситуація залишається складною. Ворог не полишає спроб досягти успіхів і щодня атакує наші позиції. Особливу активність виявляє в районі Куп'янська, де намагається просунутися вперед відразу на кількох напрямках. У районі Бахмута противник значно посилив своє угруповання і перейшов від оборони до активних дій", - розповів він.

Сирський зазначив, що росіяни намагаються там зупинити просування українських військ та відновити втрачене становище, використовуючи десантні підрозділи. Також на окремих ділянках використовує штурмові групи зі складу загонів Шторм Z.

"Дії супротивника підтримуються щільним вогнем артилерії та мінометів. Постійно збільшується застосування дронів-камікадзе. Водночас, завдяки професійним та злагодженим діям наших воїнів ворог зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей", - додав командувач.

Командувач також повідомив, що провів роботу з командирами військових частин, які діють на напрямках зосередження основних зусиль супротивника, для того, щоб оперативно реагувати на дії супротивника та виробити ефективні засоби боротьби з ними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація на Лимано-Куп’янському напрямку залишається складною, ЗСУ продовжують вести активну оборону, - Сирський. ФОТОрепортаж

Автор: 

Бахмут (1562) Сирський Олександр (642)


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Топ коментарі
+35
Поки в тилу танцюють та будують дороги- на фронті загроза над Авдієвкою та під Бахмутом...і це при тому що призупинена допомога зі США...
Потрібен не цирк а перехід країни на військові рейки та реальні стратегічні рішення влади...!!!
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30.10.2023 12:12 Відповісти
+34
Мобілізація - це не тільки людей пакувати на вулицях. Мобілізація стосується також промисловості та ВПК. На разі нічого подібного не відбувається і досі
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30.10.2023 12:23 Відповісти
+34
Розкажи це мільйону держслужбовців в яких від держави "бронь". Чому тільки вуйки з села і прості роботяги мають воювати?!
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30.10.2023 12:26 Відповісти
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Разница в том, что кацапы основательно подготовятся чтоб нивелировать будущие действия, построят дополнительные линии обороны, укрепят Токмак, построят новую дорогу для снабжения через Мариуполь чтоб снизить значение Токмака, заменят провалившихся командиров

А что будет делать Украина? Строит ли руководство новые мощные бетонные укрепления, учитывает ошибки провальных наступлений? Пока ничего из этого не видно.
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30.10.2023 15:04 Відповісти
Це добре всім відомо, і кожний робить свої висновки.
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30.10.2023 15:06 Відповісти
Ох як ви любите шукати винних!) Ну прямо найулюбленіше хоббі українців!)) А хто в цьому винен? А давайте його на гілляку! ))) народна розвага )) як до вас не дійде, що ми програємо не тому, що в нас хрінові командири, і десь в тіні сидять набагато кращі, які обов'язково приведуть до перемоги. Основна причина в тому, що ми воюємо не з Молдовою, чи Білоруссю. Ми воюємо з авторитарною країною з 5-кратною перевагою в живій силі і крім того зі значною перевагою у озброєнні. Зараз командири і так роблять неможливе! Ніхто не розуміє, як вони тримаються, як вони примудряються захоплювати плацдарм зараз на лівому березі? Як вони витискають без авіації глибокоешелоновану оборону на півдні? Як вони стримують навали з 10-кратною перевагою на сході? Та вам молитися на них треба! А не знімати їх з посад. Інших поставите - вони капітулюють за два тижні! Що тоді будете розповідати? "Ну не шмогла я"?
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30.10.2023 13:37 Відповісти
Главная проблема в Украине, что тут не наказывают виноватых. Так что не надо про любимые забавы украинцев. В Украине полнейшая безнаказанность и головы не летят за откровенно враждебные решения.
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30.10.2023 14:20 Відповісти
Тільки в Україні? шойга як сиділа на посаді, так і сидить, попри купу провалів зс рф через недозабезпечення, недопідготовку, розкрадання і т.п.
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30.10.2023 14:30 Відповісти
Шойгу не военный. Путин поубивал кучу чиновников и отстранил кучу генералов. Тех кто готовил операцию, занимались там различными снабжениями и прочим. Недавно вот Пригожина убил.
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30.10.2023 14:35 Відповісти
Відповідає за постачання армії. Не дуже там добре з постачанням, судячи з усього.
Але у нас Резнікова врешті решт зняли.
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30.10.2023 14:36 Відповісти
Резников фунт. Его цель рожей светить. От его ухода ничего не изменится само по себе.
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30.10.2023 14:38 Відповісти
Так можна сказати про будь-якого іншого чиновника. Ви звідки знаєте, хто ким насправді керує, і тут, і на росії?
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30.10.2023 14:40 Відповісти
Нет. Так можно сказать только про медийных фигур, которые должны взять вину на себя в нужный момент. В этом смысл фунта. Это подставное лицо, которое принимает ответственность за все происходящее.
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30.10.2023 14:41 Відповісти
Резников не був виключно медійною фігурою.
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30.10.2023 14:42 Відповісти
А кем он был? Посмотри всю его био. Он чистейший фунт по жизни.
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30.10.2023 14:43 Відповісти
Зєля теж клован по життю, але займає пост Президента.
Це вам не абдрістович або ************, від слів котрих можна будь-якої миті відхреститись, і підписи їх нічого не вирішують.
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30.10.2023 14:47 Відповісти
Но президент избирательная должность, а вместо Резникова поставили нового фунта - лучшего друга Ермака.
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30.10.2023 14:48 Відповісти
Вибори - це теж про поставити іншу людину. Навіть якщо півроку тому вона тільки грала роль президента у телесеріалі. Взяли - і обрали, просто "з вулиці".
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30.10.2023 14:50 Відповісти
Тут ви помиляєтесь- не Єрмака, а Ахметова.
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30.10.2023 19:47 Відповісти
Там так не дуже добре з постачанням що до оточення Авдіївки лишилося 7 км. І все новий котел.
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30.10.2023 14:40 Відповісти
В Бахмуті котел був?
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30.10.2023 14:41 Відповісти
Россия авторитарная страна и там правило - тот кто не работает на систему устраняется. Это авторитарный принцип, а я за демократию. Но тем не менее в Украине никакого механизма очищения государства от откровенной халатности нет. На Западе вот есть, в России есть. В Украине нет.
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30.10.2023 14:37 Відповісти
теоретически - все есть, но по факту - да.
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30.10.2023 23:26 Відповісти
Шойгу лояльний пес.
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30.10.2023 14:38 Відповісти
Основна проблема що мародери у владі і відверта проросійська zeмразота
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30.10.2023 16:41 Відповісти
Дехто вже давно спить і бачить це у своїх зелених мріях.
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30.10.2023 13:06 Відповісти
ТЦК в його підпорядкуванні, лише по цьому можна зробити багато висновків....
хто напише що не в його... чи не знав.... то Львіського керівника міг за місяць звільнити...
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30.10.2023 13:06 Відповісти
Винна ху...ва підготовка офіцерів всіх рівнів, перевага орків у дронах.... критична недостача РЕБ у нас.... Та недостатня забезпеченість підрозділів засобами розмінування та ППО як малої дальності там і великої....

Наступати в таких умовах примусили мабуть політично західні партнери.... а з ***...вою підготовкою офіцерів та перевага орків у дронах та РЕБ... це вже місцева халатність...
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30.10.2023 12:58 Відповісти
мабуть західні партнери примусили зєльоних ****** ******* бабло і ртом і жопой замість купувати і виготовляти озброєння
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30.10.2023 18:29 Відповісти
То не ІПСО від влади, а злочинна безвідповідальність. Людям, які думають своїми мізками, а не дивляться марахвон по ящику, було зрозуміло, що так званий контрнаступ, про який пи.діли всі хто ртеба і не треба майже півроку, не буде мати успіху з багатьох причин (відсутність фактору раптовості, відсутність достатньої кількості важкого озброєння та тих же ***********, відсутність прикриття з неба тощо). Все, чого добилися тим вереском про контрнаступ - це дали можливість кацапам окопатися та все замінувати
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30.10.2023 13:03 Відповісти
Після піврічних заяв, що там все під контролем, коли кацапам залишилось 7 км до повного оточення Авдіївки, Зельониє змінили пабєдоносную риторику.
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30.10.2023 13:50 Відповісти
Вот ето самоє чуть-чуть дано нє всєм пєрємахнуть.
В Бахмуті не змогли.
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30.10.2023 14:17 Відповісти
Це правда? В нас на носі Авдіївський котел?
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30.10.2023 14:37 Відповісти
На превеликий жаль поки що так. Надіємось все буде ОК.
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30.10.2023 15:34 Відповісти
******.
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30.10.2023 15:43 Відповісти
Котел це русизм, українською - оточення.
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30.10.2023 15:58 Відповісти
Аналітика від Том Купер

На підставі того, що відомо на даний момент, я можу лише оцінити таке:

- А) ЗСУ розпочали контрнаступ на півдні Запоріжжя у червні цього року, хоч і були до цього погано підготовлені

- Б) це сталося через безвідповідально завищені очікування, створені провідними українськими ЗМІ

- В) план ЗСУ був явно «зірваний» росіянами, які висадили в повітря Каховську греблю, щоб перешкодити його реалізації

- D) ЗСУ отримали неякісну інформацію про те, чого очікувати від росіян, але при цьому не було забезпечено достатньою кількістю обладнання, *********** та навчання, необхідних для досягнення оперативного рівня прориву російських ліній оборони на півдні Запоріжжя.

Іншими словами: саме так, як я «попереджав» неодноразово ще у січні-березні (за що мене тоді критикували деякі ведучі на українському телебаченні), ЗСУ «вганяли» в операцію з недосяжними цілями.

З цієї точки зору і на основі (напрочуд схожого) іранського досвіду періоду ірано-іракської війни 1980-1981 років, так, для ЗСУ, можливо, було б краще зупинитися, завершити реформи та реорганізацію, отримати (набагато) більше обладнання та матеріалів, насамперед чим повторити спробу (бажано, на якомусь іншому ділянці лінії фронту, та іншим способом, тому що повторення невдач ніколи не буде гарною ідеєю).

Щодо того, чи є українські операції на Дніпрі «нічим іншим, як тривожною акцією»: я не знаю.

Однак я «застерігаю» від догматизму. У ******** війні ніколи не слід піддаватися догмам. Те, що сьогодні може бути правдою, завтра може бути легко брехнею. Або хоч би можливістю.

Це означає, що вони можуть бути тривожними операціями прямо зараз, але вони також можуть відкрити можливості для завтрашнього дня. Це залежить виключно від їхніх фактичних результатів - і не в останню чергу від громадської думки щодо їх можливих/майбутніх/належних результатів. Це, у свою чергу, означає: виключно Генштаб ЗСУ має вирішити, ґрунтуючись на перехресному отриманні наявних розвідданих та результатах операцій, продовжувати чи, можливо, навіть активізувати ці операції, чи відступити.

Авдіївка: наскільки я бачу ситуацію, росіяни зараз перекидають на цю ділянку ще одну свою «армію» (2-ю гвардійську загальновійськову армію/гвардійську танкову армію). Швидше за все можна очікувати відновлення наступу за першої ж можливості і продовження його будь-що-будь. Тому що, як пояснювалося вище, наступальні операції є основним принципом російської військової доктрини.

Судячи з досвіду останніх 19 місяців цієї війни, вирішальним для завершення цієї битви буде той самий фактор, що й завжди: наявність достатніх запасів *********** та обладнання для ЗСУ. Якщо НАТО не зможе забезпечити достатню кількість і того, і іншого - як це сталося минулої осені, коли ЗСУ намагалися захистити Бахмута - тоді результат визначено.
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30.10.2023 21:47 Відповісти
Сырский ? Его еще не уволили за прошлый Бахмут ?
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31.10.2023 12:46 Відповісти
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