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Новости Война
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На временно оккупированных территориях Запорожья продолжается принудительная мобилизация, - Центр национального сопротивления

цнс

На временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики проводят принудительную мобилизацию местных жителей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мобилизация происходит после того, как местные получают российский паспорт, поскольку после его получения они обязаны встать на учет в фейковые военкоматы. Там им вручают повестку на мобилизацию и требуют заключить контракт с ВС РФ.

"Мобилизация происходит вообще в селах, по стандартам политики Кремля, чтобы скрыть ее начало в городах. Однако не стоит думать, что она минует города, ведь ее масштаб расширится со временем", - отметили в ЦНС.

Читайте также: Россияне на оккупированных территориях вербуют заключенных, осужденных украинским судом, - Центр нацсопротивления

Автор: 

оккупация (10192) мобилизация (2808) Центр национального сопротивления (577)


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Топ комментарии
+5
Як на бамбсі вигребуть чоловіче населеня і відправлять на забій.
"А какая разница?!" цікаво от з'явилося розуміня ЯКА?
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31.10.2023 14:52 Ответить
+4
Это даже в фильме "4 танкиста и пёс" сказано. Там поляк Гуслик , проживающий на оккупированном Шлёнске был мобилизован в немецкую армию. И дезертировал оттуда в войско польское и начал громить фашистов. Вот это пример для тех ждунов, которые сидели там и непонятно что ждали.
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31.10.2023 15:00 Ответить
+4
Семидесятиртрьохпроцентники сторічної давнини влаштували українцям Голодомори, репресії, депортації та незаконну, як і зараз, службу у російсько-радянсько-червоній армії, яка воювала за принципом - чєм больше хахлов в Днєпрє утопім, тєм мєньше патом прідьоцца в сібірь висилать!
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31.10.2023 15:33 Ответить
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У зс рф ніколи не буде нестачі м'яса, а от у нас намічається велика проблема з набоями.
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31.10.2023 14:50 Ответить
А що чекали від окупата.Німецькі фашисти-теж саме робили.
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31.10.2023 14:50 Ответить
Ні. Це винахід імперій,починаючи від Римської.
За нацистів воювало ~1.5-1.9 мільйона расеян повністю добровільно,проти комуняк.
Тому війна 1941- 1943 є громаянською,частиною 2світової,яка для срср була імперіалістичною,загарбницькою
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31.10.2023 14:59 Ответить
Это даже в фильме "4 танкиста и пёс" сказано. Там поляк Гуслик , проживающий на оккупированном Шлёнске был мобилизован в немецкую армию. И дезертировал оттуда в войско польское и начал громить фашистов. Вот это пример для тех ждунов, которые сидели там и непонятно что ждали.
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31.10.2023 15:00 Ответить
Як на бамбсі вигребуть чоловіче населеня і відправлять на забій.
"А какая разница?!" цікаво от з'явилося розуміня ЯКА?
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31.10.2023 14:52 Ответить
Не зрозуміють, бо немає чим. В головах виключно телевізор і очікування руссо-турісто з пачками грошей на мелітопольському базарчику при вокзалі.
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31.10.2023 16:49 Ответить
Зараз у коментарях з'явиться Андрій Саган
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31.10.2023 14:56 Ответить
краще вже тюрма, чим така совєцька армія-зона з козлами-баранами-шакалами-гієнами та ще й в один кінець, у турборежимі...
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31.10.2023 15:05 Ответить
Це міжнародний війсковий злочин.
Ще один до великого списку Рашиськіх злочинів.
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31.10.2023 15:14 Ответить
На окупованих територіях, вірогідно, мобілізують тих, хто взяв паспорт окупанта, тобто громадян рф.
Тобто, ніякого військового злочину.
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31.10.2023 16:23 Ответить
Ви погано знаєте Закони, як й рашисти.
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31.10.2023 17:37 Ответить
Семидесятиртрьохпроцентники сторічної давнини влаштували українцям Голодомори, репресії, депортації та незаконну, як і зараз, службу у російсько-радянсько-червоній армії, яка воювала за принципом - чєм больше хахлов в Днєпрє утопім, тєм мєньше патом прідьоцца в сібірь висилать!
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31.10.2023 15:33 Ответить
думали что это их не касается, но коснулось
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31.10.2023 15:50 Ответить
Думаю, что многие из этих людей тоже ждали, пока на фронт пойдёт Кошовой и сын Резникова. Ну вот, дождались кацапа у своих ворот, пусть теперь расскажут ему, что воевать должен соловев и сын шайги.
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31.10.2023 17:49 Ответить
Причому те, що багато відомих і політиків і їхніх дітей, спортсменів, музикантів і інших успішних людей воюють, їм не показатєль. Давай їм саме Кошового, сина Рєзнікова на фронт... До речі, якби пішов на фронт і Кошовий і Рєзніков (краще на фронт, як в тюрму за яйця), то оті ждуни шукали б кого іншого для відмазки - сказали б, щоб лічно Зе із Єрмаком іншли в атаку, адже саме 2-х бійців нам не вистачає для перемоги.
Це як розкрадання. Якщо одна тварюка украде 1 млрд, значить воно - падло, його розірвати... Якщо 1 мільйон украде по 1 тисячі - це норма, нічого страшного, так і повинно бути...
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31.10.2023 19:02 Ответить
 
 