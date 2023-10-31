На временно оккупированных территориях Запорожья продолжается принудительная мобилизация, - Центр национального сопротивления
На временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики проводят принудительную мобилизацию местных жителей.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что мобилизация происходит после того, как местные получают российский паспорт, поскольку после его получения они обязаны встать на учет в фейковые военкоматы. Там им вручают повестку на мобилизацию и требуют заключить контракт с ВС РФ.
"Мобилизация происходит вообще в селах, по стандартам политики Кремля, чтобы скрыть ее начало в городах. Однако не стоит думать, что она минует города, ведь ее масштаб расширится со временем", - отметили в ЦНС.
Топ комментарии
+5 Aleks Wav
показать весь комментарий31.10.2023 14:52 Ответить Ссылка
+4 Aleksander Jakuszew #537073
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+4 віктор федорович #394174
показать весь комментарий31.10.2023 15:33 Ответить Ссылка
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За нацистів воювало ~1.5-1.9 мільйона расеян повністю добровільно,проти комуняк.
Тому війна 1941- 1943 є громаянською,частиною 2світової,яка для срср була імперіалістичною,загарбницькою
"А какая разница?!" цікаво от з'явилося розуміня ЯКА?
Ще один до великого списку Рашиськіх злочинів.
Тобто, ніякого військового злочину.
Це як розкрадання. Якщо одна тварюка украде 1 млрд, значить воно - падло, його розірвати... Якщо 1 мільйон украде по 1 тисячі - це норма, нічого страшного, так і повинно бути...