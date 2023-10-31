На временно оккупированных территориях Запорожья продолжается принудительная мобилизация, - Центр национального сопротивления

На временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики проводят принудительную мобилизацию местных жителей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что мобилизация происходит после того, как местные получают российский паспорт, поскольку после его получения они обязаны встать на учет в фейковые военкоматы. Там им вручают повестку на мобилизацию и требуют заключить контракт с ВС РФ.

"Мобилизация происходит вообще в селах, по стандартам политики Кремля, чтобы скрыть ее начало в городах. Однако не стоит думать, что она минует города, ведь ее масштаб расширится со временем", - отметили в ЦНС.

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