Нет никаких признаков того, что Россия планирует мир, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет никаких признаков того, что Россия планирует мир. Он призвал членов Альянса продолжать поддержку Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Выступая на 75-й сессии Северного совета, Столтенберг сказал: "Вторжение в Украину является стратегическим поражением России. Чем сильнее Украина будет на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров. И когда война все-таки закончится, мы должны обеспечить, чтобы история не повторилась, чтобы Россия не продолжала отбирать у Украины ее куски (территории)".
Генсек напомнил, что все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса. "На саммите в Вильнюсе мы приняли три важных решения, чтобы это произошло. Во-первых, мы убрали один из двух этапов процесса членства. Мы устранили требование Плана действий по членству, и таким образом сделали путь намного короче. Во-вторых, мы создали абсолютно новую политическую платформу. Мы создали Совет НАТО-Украина, где мы встречаемся на равных для консультаций и можем принимать решения. И в-третьих, мы приняли комплексный пакет, гарантирующий полноценное взаимодействие Украины и сил НАТО", - детализировал он.
При этом Столтенберг выразил уверенность, что инвестиции в безопасность Украины – "это также инвестиции в нашу безопасность". "Если Путин победит в Украине, это будет трагедией для украинцев. Но это также опасно для нас. Это сделает нас более уязвимыми. Послание Путину и другим авторитарным лидерам будет заключаться в том, что если они применят военную силу, они получат то, что хотят" , – объяснил генсек.
Он также считает, что война в Секторе Газа "не должна привести к ослаблению нашей воли и способности поддерживать Украину". "Приближается новая зима, и мы должны ожидать новых атак на энергоснабжение и другую критически важную инфраструктуру. Нет никаких признаков того, что Россия планирует мир. Напротив, они планируют новую войну. Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину. Это значит больше оружия. И я говорю это, потому что хочу мира в Украине", - подчеркнул Столтенберг.
При этом генсек отметил, что именно президент РФ Путин "может остановить сегодняшнюю войну, перестав нападать на соседа". "У Украины нет такой возможности. Если Украина перестанет защищаться, она будет оккупирована. А оккупация – это не мир", – констатировал он.
Столтенберг отметил, что украинцы воюют "с мужеством и решительностью". "Но смелость не останавливает бомбы. Решительность не перехватывает ракеты. Это делает оружие высокого сорта и в больших количествах. Танки, ПВО, истребители и боеприпасы. Наша поддержка имеет большое значение", - убежден генсек НАТО.
В этой связи он напомнил, что когда Россия вторглась в Украину, были опасения, что Киев упадет через несколько дней. "Этого не произошло. В то же время украинцы освободили свою землю, вернули половину земли, которую российские войска захватили во время вторжения в прошлом году. Украина сохранилась как нация. Сохранила свою свободу и независимость. И они еще могут выбрать свой путь. Это большая победа. Россия проиграла. "Она потеряла десятки тысяч солдат, потеряла большое количество военной техники. Она потеряла политическое влияние и становится все более изолированной", - сказал Столтенберг.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тільки тоды, коли
В лісі хтось вмер...
Презика двійник-
Чи москви мєр-
Перетворився в гнійник-
На очах мед-сестер...
А за добу до цього-
В них проник...
@JoN_TM
·
https://twitter.com/JoN_TM/status/1719307424899703156 8 ч
«Расследование показало, что СБУ совместно с центром биозащиты Великобритании распылили над Махачкалой феромоны овец, для подогрева и без того возбуждённой толпы».
А пан Столтенберг так на це сподівався, все робив для того, щоби не було "екскалації"...
Ага , але Зеля повинен негайно йти на уклін до ***** і укладати - пєрємірьє . ! За що тут на ЦН - агітують деякі уй.бки .
Вимоги поміркованої частини республіканців виклав сенатор Майк Гарсіа. Ось основні його тези:
1. Президенти Байден та Зеленський повинні надати Конгресу"Стратегією перемоги". Прості заяви "ми з вами поки не переможемо" або "ми маємо перемогти" це не стратегія перемоги. Ці оцінки не повинні бути точними, але ми повинні розуміти кінцеву мету та критерії завершення війни.
2. Яка очікувана вартість виконання стратегії перемоги? Вибіркове розкриття інформації та додаткові запити в середньому по 12 мільярдів доларів на місяць неприйнятні.
3. Президент Байден і міністр Остін повинні чітко інформувати американський народ про перебіг війни в Україні. Це включає інформування громадськості про прогрес досягнутий Україною на сьогоднішній день, причинні фактори знаходження нинішнього патового стану, а також надання оновленої інформації про стан "весняного контрнаступу".
4. Байден і Остін повинні пояснити, чому потрібні майбутні американські інвестиції. Це включає пояснення того, яка зброя відправляється і як ця конкретна зброя допоможе виграти війну, а не просто продовжити її постачання. Крім того, важливо отримати оцінку того, яка зброя не була відправлена, але могла б змінити траєкторію війни до сьогодні.
5. Байден і Остін повинні надати Конгресу список озброєнь, які ще не були відправлені в Україну, але могли б ефективно змінити патову ситуацію, що склалася. Нинішня політика адміністрації лише продовжує страждання України, і Конгрес зобов'язаний зіграти свою роль у прийнятті рішення про те, які додаткові можливості мають бути запропоновані Україні.
6. Байден та Остін повинні пояснити, що станеться, якщо американські інвестиції в Україну припиняться. Чи віримо ми, що країни ЄС та НАТО також відмовляться від цих зусиль? Чи зможе Україна вижити та перемогти? Якщо ні, то чому?
7. Казначейство та Міністерство торгівлі США повинні звітувати перед Конгресом про рівень виконання та дотримання вже затверджених санкцій проти Росії. Ніхто не надає Конгресу регулярну та детальну інформацію про існуючі санкції.
8. США та всі члени НАТО повинні ухвалити повномасштабну санкційну політику щодо Росії, що включає ВСІ види нафти, зерно та рідкоземельні мінерали. Ці три найважливіших експортних товару нині не піддаються істотному впливу глобальних санкцій, але вони становлять основну частину експортних доходів Росії.
9. Президент Байден і міністр Остін повинні дати чітке пояснення, чому ресурси, які запитуються, - це саме те, що потрібно Україні.
10. Чи збігаються цілі США та України щодо Криму? Чи вважають США реалістичним бажання України повернути Крим? Для цього обговорення було вкрай засекреченим майданчиком.
11. Байден і Зеленський повинні продовжувати надавати Конгресу повний звіт, наскільки це можливо, про системи озброєнь, які були відправлені та використані на сьогодні.
12. Байден повинен надати зобов'язання та докази того, що його адміністрація не ставить під загрозу графік та вартість критично важливих внутрішніх програм озброєнь або зобов'язання, які ми взяли на себе за тайванськими програмами FMS та ізраїльськими програмами FMF. Ми не можемо канібалізувати потенціал наших власних можливостей - чи інші наші потреби у стратегічному партнерстві - для виконання зобов'язань перед Україною.
***************
Якщо це концентрована позиція більшої частини респів-конгресменів - то це "перемога". ІМНО
PART VIII: REASONABLE AND RATIONAL CONDITIONS NEEDED
TO SUPPORT ADDITIONAL INVESTMENTS IN UKRAINE
https://signalscv.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/10/30133844/rep._garcia_ukraine_white_paper.pdf
це ще не перемога
ще треба заставити виконати
Конгрес надав право використати лендліз - спочатку це була перемога у всіх медіа
а потім - адміністрація не використала ці повноваження
навіть "єксперти марафона" переносили терміни надання,
а в кінці просто повідомили, що "халяви" вистачить
в цьому смислі, якщо вони посидять и подумають над тим що відповісти - то це вже буде непоганий крок вперед (хоча б якісь реальні варіанти з'являться щодо реалістичних цілей, а не "весною будемо в криму на пляжах купатись" чи "нам ф16 потрібні негайно!", а якщо ні, то "все пропало")
Другой бы сразу принял экстренные меры и волевые решения чтобы действительно с самого начала не допустить расширения военных действий, и для этого у них всё имелось. А этот..
ЩО може примусити ***** шукати мир? Ваша сцикливість?
Примусити могли б тільки ЗСУ, але ж ви сцитеся дати їм усю потрібну для цього зброю!
@OblomovUA
Это в какую смертельную игру нужно играть что бы отказать Украине в полноценной военной помощи? Наблюдать как в полномасштабной войне гибнут десятки сотни тысяч лучших украинцев. Наблюдать как разрушают города и ничего не делать. Танков нет, дальнобойных ракет нет самолётов нет..