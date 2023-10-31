Немає жодних ознак того, що Росія планує мир, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає жодних ознак того, що Росія планує мир. Він закликав членів Альянсу продовжувати підтримку України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Виступаючи на 75-й сесії Північної ради, Столтенберг сказав: "Вторгнення в Україну є стратегічною поразкою Росії. Чим сильнішою Україна буде на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів. І коли війна все-таки закінчиться, ми повинні забезпечити, щоб історія не повторилася, щоб Росія не продовжувала відбирати від України її шматки (території)".
Генсек нагадав, що всі країни НАТО згодні з тим, що Україна має стати членом альянсу. "На саміті у Вільнюсі ми ухвалили три важливих рішення, щоб це сталося. По-перше, ми прибрали один із двох етапів процесу членства. Ми усунули вимогу Плану дій щодо членства, і таким чином зробили шлях набагато коротшим. По-друге, ми створили абсолютно нову політичну платформу. Ми створили Раду НАТО-Україна, де ми зустрічаємося на рівних для консультацій і можемо ухвалювати рішення. І по-третє, ми ухвалили комплексний пакет, який гарантує повноцінну взаємодію України та сил НАТО", - деталізував він.
При цьому Столтенберг висловив упевненість, що інвестиції в безпеку України - "це також інвестиції в нашу безпеку". "Якщо Путін переможе в Україні, це буде трагедією для українців. Але це також небезпечно для нас. Це зробить нас більш уразливими. Послання Путіну та іншим авторитарним лідерам полягатиме в тому, що якщо вони застосують військову силу, вони отримають те, що хочуть", - пояснив генсек.
Він також вважає, що війна в Секторі Гази" не повинна призвести до ослаблення нашої волі та здатності підтримувати Україну". "Наближається нова зима, і ми повинні очікувати нових атак на енергопостачання та іншу критично важливу інфраструктуру. Немає жодних ознак того, що Росія планує мир. Навпаки, вони планують нову війну. Тому ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Це означає більше зброї. І я кажу це, тому що хочу миру в Україні", - наголосив Столтенберг.
При цьому генсек зазначив, що саме президент РФ Путін "може зупинити війну сьогодні, переставши нападати на сусіда". "В України немає такої можливості. Якщо Україна перестане захищатися, вона буде окупована. А окупація - це не мир", - констатував він.
Столтенберг зазначив, що українці воюють "з мужністю і рішучістю". "Але сміливість не зупиняє бомби. Рішучість не перехоплює ракети. Це робить зброя високого гатунку і у великих кількостях. Танки, ППО, винищувачі та боєприпаси. Наша підтримка має значення", - переконаний генсек НАТО.
У цьому зв'язку він нагадав, що коли Росія вторглася в Україну, були побоювання, що Київ впаде за кілька днів. "Цього не сталося. Натомість українці звільнили свою землю, повернули половину землі, яку російські війська захопили під час вторгнення минулого року. Україна зберіглася як нація. Зберегла свою свободу і незалежність. І вони ще можуть обрати свій шлях. Це велика перемога. Росія програла. Вона втратила десятки тисяч солдатів, втратила велику кількість військової техніки. Вона втратила політичний вплив і стає все більш ізольованою", - сказав Столтенберг.
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Тільки тоды, коли
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Презика двійник-
Чи москви мєр-
Перетворився в гнійник-
На очах мед-сестер...
А за добу до цього-
В них проник...
@JoN_TM
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https://twitter.com/JoN_TM/status/1719307424899703156 8 ч
«Расследование показало, что СБУ совместно с центром биозащиты Великобритании распылили над Махачкалой феромоны овец, для подогрева и без того возбуждённой толпы».
А пан Столтенберг так на це сподівався, все робив для того, щоби не було "екскалації"...
Ага , але Зеля повинен негайно йти на уклін до ***** і укладати - пєрємірьє . ! За що тут на ЦН - агітують деякі уй.бки .
Вимоги поміркованої частини республіканців виклав сенатор Майк Гарсіа. Ось основні його тези:
1. Президенти Байден та Зеленський повинні надати Конгресу"Стратегією перемоги". Прості заяви "ми з вами поки не переможемо" або "ми маємо перемогти" це не стратегія перемоги. Ці оцінки не повинні бути точними, але ми повинні розуміти кінцеву мету та критерії завершення війни.
2. Яка очікувана вартість виконання стратегії перемоги? Вибіркове розкриття інформації та додаткові запити в середньому по 12 мільярдів доларів на місяць неприйнятні.
3. Президент Байден і міністр Остін повинні чітко інформувати американський народ про перебіг війни в Україні. Це включає інформування громадськості про прогрес досягнутий Україною на сьогоднішній день, причинні фактори знаходження нинішнього патового стану, а також надання оновленої інформації про стан "весняного контрнаступу".
4. Байден і Остін повинні пояснити, чому потрібні майбутні американські інвестиції. Це включає пояснення того, яка зброя відправляється і як ця конкретна зброя допоможе виграти війну, а не просто продовжити її постачання. Крім того, важливо отримати оцінку того, яка зброя не була відправлена, але могла б змінити траєкторію війни до сьогодні.
5. Байден і Остін повинні надати Конгресу список озброєнь, які ще не були відправлені в Україну, але могли б ефективно змінити патову ситуацію, що склалася. Нинішня політика адміністрації лише продовжує страждання України, і Конгрес зобов'язаний зіграти свою роль у прийнятті рішення про те, які додаткові можливості мають бути запропоновані Україні.
6. Байден та Остін повинні пояснити, що станеться, якщо американські інвестиції в Україну припиняться. Чи віримо ми, що країни ЄС та НАТО також відмовляться від цих зусиль? Чи зможе Україна вижити та перемогти? Якщо ні, то чому?
7. Казначейство та Міністерство торгівлі США повинні звітувати перед Конгресом про рівень виконання та дотримання вже затверджених санкцій проти Росії. Ніхто не надає Конгресу регулярну та детальну інформацію про існуючі санкції.
8. США та всі члени НАТО повинні ухвалити повномасштабну санкційну політику щодо Росії, що включає ВСІ види нафти, зерно та рідкоземельні мінерали. Ці три найважливіших експортних товару нині не піддаються істотному впливу глобальних санкцій, але вони становлять основну частину експортних доходів Росії.
9. Президент Байден і міністр Остін повинні дати чітке пояснення, чому ресурси, які запитуються, - це саме те, що потрібно Україні.
10. Чи збігаються цілі США та України щодо Криму? Чи вважають США реалістичним бажання України повернути Крим? Для цього обговорення було вкрай засекреченим майданчиком.
11. Байден і Зеленський повинні продовжувати надавати Конгресу повний звіт, наскільки це можливо, про системи озброєнь, які були відправлені та використані на сьогодні.
12. Байден повинен надати зобов'язання та докази того, що його адміністрація не ставить під загрозу графік та вартість критично важливих внутрішніх програм озброєнь або зобов'язання, які ми взяли на себе за тайванськими програмами FMS та ізраїльськими програмами FMF. Ми не можемо канібалізувати потенціал наших власних можливостей - чи інші наші потреби у стратегічному партнерстві - для виконання зобов'язань перед Україною.
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Якщо це концентрована позиція більшої частини респів-конгресменів - то це "перемога". ІМНО
PART VIII: REASONABLE AND RATIONAL CONDITIONS NEEDED
TO SUPPORT ADDITIONAL INVESTMENTS IN UKRAINE
https://signalscv.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/10/30133844/rep._garcia_ukraine_white_paper.pdf
це ще не перемога
ще треба заставити виконати
Конгрес надав право використати лендліз - спочатку це була перемога у всіх медіа
а потім - адміністрація не використала ці повноваження
навіть "єксперти марафона" переносили терміни надання,
а в кінці просто повідомили, що "халяви" вистачить
в цьому смислі, якщо вони посидять и подумають над тим що відповісти - то це вже буде непоганий крок вперед (хоча б якісь реальні варіанти з'являться щодо реалістичних цілей, а не "весною будемо в криму на пляжах купатись" чи "нам ф16 потрібні негайно!", а якщо ні, то "все пропало")
Другой бы сразу принял экстренные меры и волевые решения чтобы действительно с самого начала не допустить расширения военных действий, и для этого у них всё имелось. А этот..
ЩО може примусити ***** шукати мир? Ваша сцикливість?
Примусити могли б тільки ЗСУ, але ж ви сцитеся дати їм усю потрібну для цього зброю!
@OblomovUA
Это в какую смертельную игру нужно играть что бы отказать Украине в полноценной военной помощи? Наблюдать как в полномасштабной войне гибнут десятки сотни тысяч лучших украинцев. Наблюдать как разрушают города и ничего не делать. Танков нет, дальнобойных ракет нет самолётов нет..