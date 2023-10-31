Немає жодних ознак того, що Росія планує мир, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає жодних ознак того, що Росія планує мир. Він закликав членів Альянсу продовжувати підтримку України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Виступаючи на 75-й сесії Північної ради, Столтенберг сказав: "Вторгнення в Україну є стратегічною поразкою Росії. Чим сильнішою Україна буде на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів. І коли війна все-таки закінчиться, ми повинні забезпечити, щоб історія не повторилася, щоб Росія не продовжувала відбирати від України її шматки (території)".

Генсек нагадав, що всі країни НАТО згодні з тим, що Україна має стати членом альянсу. "На саміті у Вільнюсі ми ухвалили три важливих рішення, щоб це сталося. По-перше, ми прибрали один із двох етапів процесу членства. Ми усунули вимогу Плану дій щодо членства, і таким чином зробили шлях набагато коротшим. По-друге, ми створили абсолютно нову політичну платформу. Ми створили Раду НАТО-Україна, де ми зустрічаємося на рівних для консультацій і можемо ухвалювати рішення. І по-третє, ми ухвалили комплексний пакет, який гарантує повноцінну взаємодію України та сил НАТО", - деталізував він.

При цьому Столтенберг висловив упевненість, що інвестиції в безпеку України - "це також інвестиції в нашу безпеку". "Якщо Путін переможе в Україні, це буде трагедією для українців. Але це також небезпечно для нас. Це зробить нас більш уразливими. Послання Путіну та іншим авторитарним лідерам полягатиме в тому, що якщо вони застосують військову силу, вони отримають те, що хочуть", - пояснив генсек.

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Він також вважає, що війна в Секторі Гази" не повинна призвести до ослаблення нашої волі та здатності підтримувати Україну". "Наближається нова зима, і ми повинні очікувати нових атак на енергопостачання та іншу критично важливу інфраструктуру. Немає жодних ознак того, що Росія планує мир. Навпаки, вони планують нову війну. Тому ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Це означає більше зброї. І я кажу це, тому що хочу миру в Україні", - наголосив Столтенберг.

При цьому генсек зазначив, що саме президент РФ Путін "може зупинити війну сьогодні, переставши нападати на сусіда". "В України немає такої можливості. Якщо Україна перестане захищатися, вона буде окупована. А окупація - це не мир", - констатував він.

Столтенберг зазначив, що українці воюють "з мужністю і рішучістю". "Але сміливість не зупиняє бомби. Рішучість не перехоплює ракети. Це робить зброя високого гатунку і у великих кількостях. Танки, ППО, винищувачі та боєприпаси. Наша підтримка має значення", - переконаний генсек НАТО.

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У цьому зв'язку він нагадав, що коли Росія вторглася в Україну, були побоювання, що Київ впаде за кілька днів. "Цього не сталося. Натомість українці звільнили свою землю, повернули половину землі, яку російські війська захопили під час вторгнення минулого року. Україна зберіглася як нація. Зберегла свою свободу і незалежність. І вони ще можуть обрати свій шлях. Це велика перемога. Росія програла. Вона втратила десятки тисяч солдатів, втратила велику кількість військової техніки. Вона втратила політичний вплив і стає все більш ізольованою", - сказав Столтенберг.