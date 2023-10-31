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Немає жодних ознак того, що Росія планує мир, - Столтенберг

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає жодних ознак того, що Росія планує мир. Він закликав членів Альянсу продовжувати підтримку України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Виступаючи на 75-й сесії Північної ради, Столтенберг сказав: "Вторгнення в Україну є стратегічною поразкою Росії. Чим сильнішою Україна буде на полі бою, тим сильнішою вона буде за столом переговорів. І коли війна все-таки закінчиться, ми повинні забезпечити, щоб історія не повторилася, щоб Росія не продовжувала відбирати від України її шматки (території)".

Генсек нагадав, що всі країни НАТО згодні з тим, що Україна має стати членом альянсу. "На саміті у Вільнюсі ми ухвалили три важливих рішення, щоб це сталося. По-перше, ми прибрали один із двох етапів процесу членства. Ми усунули вимогу Плану дій щодо членства, і таким чином зробили шлях набагато коротшим. По-друге, ми створили абсолютно нову політичну платформу. Ми створили Раду НАТО-Україна, де ми зустрічаємося на рівних для консультацій і можемо ухвалювати рішення. І по-третє, ми ухвалили комплексний пакет, який гарантує повноцінну взаємодію України та сил НАТО", - деталізував він.

При цьому Столтенберг висловив упевненість, що інвестиції в безпеку України - "це також інвестиції в нашу безпеку". "Якщо Путін переможе в Україні, це буде трагедією для українців. Але це також небезпечно для нас. Це зробить нас більш уразливими. Послання Путіну та іншим авторитарним лідерам полягатиме в тому, що якщо вони застосують військову силу, вони отримають те, що хочуть", - пояснив генсек.

Читайте: Ситуація не буде такою, як до 2014 року. Світ буде більш нестабільним, - Столтенберг

Він також вважає, що війна в Секторі Гази" не повинна призвести до ослаблення нашої волі та здатності підтримувати Україну". "Наближається нова зима, і ми повинні очікувати нових атак на енергопостачання та іншу критично важливу інфраструктуру. Немає жодних ознак того, що Росія планує мир. Навпаки, вони планують нову війну. Тому ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Це означає більше зброї. І я кажу це, тому що хочу миру в Україні", - наголосив Столтенберг.

При цьому генсек зазначив, що саме президент РФ Путін "може зупинити війну сьогодні, переставши нападати на сусіда". "В України немає такої можливості. Якщо Україна перестане захищатися, вона буде окупована. А окупація - це не мир", - констатував він.

Столтенберг зазначив, що українці воюють "з мужністю і рішучістю". "Але сміливість не зупиняє бомби. Рішучість не перехоплює ракети. Це робить зброя високого гатунку і у великих кількостях. Танки, ППО, винищувачі та боєприпаси. Наша підтримка має значення", - переконаний генсек НАТО.

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У цьому зв'язку він нагадав, що коли Росія вторглася в Україну, були побоювання, що Київ впаде за кілька днів. "Цього не сталося. Натомість українці звільнили свою землю, повернули половину землі, яку російські війська захопили під час вторгнення минулого року. Україна зберіглася як нація. Зберегла свою свободу і незалежність. І вони ще можуть обрати свій шлях. Це велика перемога. Росія програла. Вона втратила десятки тисяч солдатів, втратила велику кількість військової техніки. Вона втратила політичний вплив і стає все більш ізольованою", - сказав Столтенберг.

Автор: 

НАТО (6530) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+14
Він гадає що *уйло поклавши в Україні цілу армію зупиниться щоб залишитися без нічого і ще й виплачувати сто років репарації? Я вже писав що *уйло пішов у ''ва-банк'', його може зупинити лише знищення мордору! Даже смерть *уйла не зупинить війну-там колективний *уйло.
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31.10.2023 21:30 Відповісти
+12
Гуго Карлович ™

@JoN_TM

·

https://twitter.com/JoN_TM/status/1719307424899703156 8 ч

«Расследование показало, что СБУ совместно с центром биозащиты Великобритании распылили над Махачкалой феромоны овец, для подогрева и без того возбуждённой толпы».
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31.10.2023 21:34 Відповісти
+8
Як московія може мир планувати, якщо наші основні союзники мотаються взад-вперед тільки укріплюючи віру московитів шо у них є шанси.
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31.10.2023 21:29 Відповісти
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в Дагестане

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31.10.2023 21:27 Відповісти
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31.10.2023 22:18 Відповісти
Типа: "Бей жидов - спасай Россию"? )
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31.10.2023 22:31 Відповісти
Росія планує мир...
Тільки тоды, коли
В лісі хтось вмер...

Презика двійник-
Чи москви мєр-
Перетворився в гнійник-
На очах мед-сестер...

А за добу до цього-
В них проник...
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31.10.2023 22:40 Відповісти
Як московія може мир планувати, якщо наші основні союзники мотаються взад-вперед тільки укріплюючи віру московитів шо у них є шанси.
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31.10.2023 21:29 Відповісти
Він гадає що *уйло поклавши в Україні цілу армію зупиниться щоб залишитися без нічого і ще й виплачувати сто років репарації? Я вже писав що *уйло пішов у ''ва-банк'', його може зупинити лише знищення мордору! Даже смерть *уйла не зупинить війну-там колективний *уйло.
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31.10.2023 21:30 Відповісти
та він жартує
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31.10.2023 21:32 Відповісти
Гуго Карлович ™

@JoN_TM

·

https://twitter.com/JoN_TM/status/1719307424899703156 8 ч

«Расследование показало, что СБУ совместно с центром биозащиты Великобритании распылили над Махачкалой феромоны овец, для подогрева и без того возбуждённой толпы».
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31.10.2023 21:34 Відповісти
Та пистець.. і Ми щось не дуже можемо.. чи не дуже хочемо.. чи може когось напрягти треба чи може писти дати, чи Майдан зібрати..??робіть щось, а то наче заснули...
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31.10.2023 21:36 Відповісти
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає жодних ознак того, що Росія планує мир. Джерело:
А пан Столтенберг так на це сподівався, все робив для того, щоби не було "екскалації"...
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31.10.2023 21:38 Відповісти
Немає жодних ознак того, що Росія планує мир, - Столтенберг Джерело:
Ага , але Зеля повинен негайно йти на уклін до ***** і укладати - пєрємірьє . ! За що тут на ЦН - агітують деякі уй.бки .
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31.10.2023 21:42 Відповісти
Федерасти не хочуть миру 100% але є надія шо з х..ом шось сталося .бо лукашенко запросив у кремля ...сміливо відшкодування за просрочку , а це вже насторожує в позитиві
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31.10.2023 21:43 Відповісти
Вони планують перемогу.
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31.10.2023 21:45 Відповісти
Та Ти Шо, німожетбить ...
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31.10.2023 21:50 Відповісти
Путін "може зупинити війну сьогодні, переставши нападати на сусіда". Столтенберг, мабуть, вчадів.
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31.10.2023 21:52 Відповісти
Щойно блогер Олег Шарапа https://t.me/Sharp_Ukraine/18027 (Олег Шарп) друканув підсумки слухань у Конгресі США у сенатському комітеті з асингувань з-за участі держсекретаря Блінкіна і Міністра оборони Остіна.

Вимоги поміркованої частини республіканців виклав сенатор Майк Гарсіа. Ось основні його тези:
 1. Президенти Байден та Зеленський повинні надати Конгресу"Стратегією перемоги". Прості заяви "ми з вами поки не переможемо" або "ми маємо перемогти" це не стратегія перемоги. Ці оцінки не повинні бути точними, але ми повинні розуміти кінцеву мету та критерії завершення війни.
2. Яка очікувана вартість виконання стратегії перемоги? Вибіркове розкриття інформації та додаткові запити в середньому по 12 мільярдів доларів на місяць неприйнятні.
3. Президент Байден і міністр Остін повинні чітко інформувати американський народ про перебіг війни в Україні. Це включає інформування громадськості про прогрес досягнутий Україною на сьогоднішній день, причинні фактори знаходження нинішнього патового стану, а також надання оновленої інформації про стан "весняного контрнаступу".
4. Байден і Остін повинні пояснити, чому потрібні майбутні американські інвестиції. Це включає пояснення того, яка зброя відправляється і як ця конкретна зброя допоможе виграти війну, а не просто продовжити її постачання. Крім того, важливо отримати оцінку того, яка зброя не була відправлена, але могла б змінити траєкторію війни до сьогодні.
5. Байден і Остін повинні надати Конгресу список озброєнь, які ще не були відправлені в Україну, але могли б ефективно змінити патову ситуацію, що склалася. Нинішня політика адміністрації лише продовжує страждання України, і Конгрес зобов'язаний зіграти свою роль у прийнятті рішення про те, які додаткові можливості мають бути запропоновані Україні.
6. Байден та Остін повинні пояснити, що станеться, якщо американські інвестиції в Україну припиняться. Чи віримо ми, що країни ЄС та НАТО також відмовляться від цих зусиль? Чи зможе Україна вижити та перемогти? Якщо ні, то чому?
7. Казначейство та Міністерство торгівлі США повинні звітувати перед Конгресом про рівень виконання та дотримання вже затверджених санкцій проти Росії. Ніхто не надає Конгресу регулярну та детальну інформацію про існуючі санкції.
8. США та всі члени НАТО повинні ухвалити повномасштабну санкційну політику щодо Росії, що включає ВСІ види нафти, зерно та рідкоземельні мінерали. Ці три найважливіших експортних товару нині не піддаються істотному впливу глобальних санкцій, але вони становлять основну частину експортних доходів Росії.
9. Президент Байден і міністр Остін повинні дати чітке пояснення, чому ресурси, які запитуються, - це саме те, що потрібно Україні.
10. Чи збігаються цілі США та України щодо Криму? Чи вважають США реалістичним бажання України повернути Крим? Для цього обговорення було вкрай засекреченим майданчиком.
11. Байден і Зеленський повинні продовжувати надавати Конгресу повний звіт, наскільки це можливо, про системи озброєнь, які були відправлені та використані на сьогодні.
12. Байден повинен надати зобов'язання та докази того, що його адміністрація не ставить під загрозу графік та вартість критично важливих внутрішніх програм озброєнь або зобов'язання, які ми взяли на себе за тайванськими програмами FMS та ізраїльськими програмами FMF. Ми не можемо канібалізувати потенціал наших власних можливостей - чи інші наші потреби у стратегічному партнерстві - для виконання зобов'язань перед Україною.
***************
Якщо це концентрована позиція більшої частини респів-конгресменів - то це "перемога". ІМНО
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31.10.2023 22:00 Відповісти
оригінал
PART VIII: REASONABLE AND RATIONAL CONDITIONS NEEDED
TO SUPPORT ADDITIONAL INVESTMENTS IN UKRAINE
https://signalscv.s3.us-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/10/30133844/rep._garcia_ukraine_white_paper.pdf

це ще не перемога
ще треба заставити виконати

Конгрес надав право використати лендліз - спочатку це була перемога у всіх медіа
а потім - адміністрація не використала ці повноваження
навіть "єксперти марафона" переносили терміни надання,
а в кінці просто повідомили, що "халяви" вистачить
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31.10.2023 22:08 Відповісти
ну, тем кто говорил, что всего хватает\хватит возможно пора пройти на передок на полгода удостовериться, набраться опыта, а то, очевидно, в своей сфере они явно не профессионалы.
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31.10.2023 23:15 Відповісти
Яка стратегія перемоги? Від кого, від боневтіка? А немає в нього такої! Він вже стільки часу носиться з ''формулою миру'', а це дещо відрізняється від стратегії перемоги.
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31.10.2023 22:23 Відповісти
поява цих вимог якби нам натякає, що раніше все ці 100+мільярдні асигнування йшли без всяких умов і питаннь. на листочку написали (як дивувався генерал за британії) і чакаєм. хоча, в ЄС будь-який проект потребує детальний план проектку і кучу відповідей на кучу питаннь. і звіти весь час. ось ми і прийшли (і дуже добре що прийшли до того, що це потрібно) я також думаю, що у нашого керівництва немає ніякого зрозумілого і детального плану щодо майбутнього (судячи з їхньої поведінки вони живуть одним місяцем максимум)
в цьому смислі, якщо вони посидять и подумають над тим що відповісти - то це вже буде непоганий крок вперед (хоча б якісь реальні варіанти з'являться щодо реалістичних цілей, а не "весною будемо в криму на пляжах купатись" чи "нам ф16 потрібні негайно!", а якщо ні, то "все пропало")
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31.10.2023 23:04 Відповісти
в Америке деньги считают(ну как минимум раньше и еще относительно донедавна). так что все что написали официально - то и получили. это только у нас путают личное бабло с государственным и с барского плеча привыкли раздавать, или нет. потому армия\наука\образование и т.п. были в ж... а депутаты, чинуши, охранка, судьи-менты и т.п в шоколаде, не привнося при этом ничего в будущее кроме плохого вкуса и как правило таких же детей.
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31.10.2023 23:23 Відповісти
Підштовхування України до переговорів має змусити росію планувати мир, звісно на московії всі тупі але не настільки.
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31.10.2023 22:00 Відповісти
Слухай Столтенберг ну шо ти прям настроєніє портиш,інвесторів лякаєш,в нас Різдво і Новий рік на носу,шашлики- машлики,ненагнітай короче.
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31.10.2023 22:08 Відповісти
можна сказати, що також немає ніяких ознак, що країни НАТО планують надати достатньо озброення для перемоги України.
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31.10.2023 22:11 Відповісти
А кто планирует объявлять мир в разгар боевых действий? Очевидно же, что никто никуда не собирается выводить войска просто так.
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31.10.2023 22:21 Відповісти
Столтенберг - один из самых трусливых генеральных секретарей которые вообще были в НАТО, в начале войны всё повторял свою мантру как попугай: "Нельзя допустить эскалации", "нельзя допустить эскалации".. Доповторялся.
Другой бы сразу принял экстренные меры и волевые решения чтобы действительно с самого начала не допустить расширения военных действий, и для этого у них всё имелось. А этот..
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31.10.2023 22:42 Відповісти
А з якого дива ***** повинно "планувати мир", коли у нього все йде зашібісь? Фронти закидує м'ясом, а стадо сумирно йде на забій, знімає з свого стада останні труселя і кидає "всьо для фронта, всьо для пабєди", підпалює гарячі точки планети, поки Захід сциться і бекає, як вівця...
ЩО може примусити ***** шукати мир? Ваша сцикливість?
Примусити могли б тільки ЗСУ, але ж ви сцитеся дати їм усю потрібну для цього зброю!
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31.10.2023 22:53 Відповісти
Порівняйте наші дитячі садочки з кацапськими. У кацапів підготовка до війни починається саме там, а протягом шкільного навчання рекрути стають упоротими імперцями. У нас дітки "стрибають зайчиками", а у кацапів вчать вбивати зайчиків з дитинства. Ті уйобки яких ми зараз знищуємо є продукт кацапської системи шкільного виховання... Якщо війна затягнеться надовго, а саме таку тенденцію ми спостерігаємо, то наших "зайчиків" загризуть "кацапські вовки". Ще б пак! Здоровенні жирні зелені зайці радісно співають "дєло єсть у нас в самий жуткій час ми волшєбную косім тринь траву"...
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31.10.2023 22:55 Відповісти
Lan_ua

@OblomovUA

Это в какую смертельную игру нужно играть что бы отказать Украине в полноценной военной помощи? Наблюдать как в полномасштабной войне гибнут десятки сотни тысяч лучших украинцев. Наблюдать как разрушают города и ничего не делать. Танков нет, дальнобойных ракет нет самолётов нет..
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31.10.2023 23:08 Відповісти
 
 