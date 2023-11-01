В Хмельницком районе гремели взрывы, - ОВА

В Хмельницком районе Хмельницкой области ночью 1 ноября гремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме сообщает Суспільне со ссылкой на первого заместителя начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

"В Хмельницком районе слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге на Полтавщине, где ранее объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударных беспилотников "Шахед".