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В Хмельницком районе гремели взрывы, - ОВА

хмельнитчина

В Хмельницком районе Хмельницкой области ночью 1 ноября гремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме сообщает Суспільне со ссылкой на первого заместителя начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

"В Хмельницком районе слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге на Полтавщине, где ранее объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударных беспилотников "Шахед".

Автор: 

обстрел (27760) Хмельницкая область (960)


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Друга тривога за ніч - щодня валять по Хмельниччині, кляті виродки. Добре, що зараз хоч якісь системи ППО поставили - може іншим пощастить більше, ніж мені і вони не втратять своє житло.
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01.11.2023 01:51 Ответить
Ну то Старкон терроризують...
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01.11.2023 02:18 Ответить
Знайшли десь рашисти дорогу у повітрі. Так, вже який раз обстрілюють область.
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01.11.2023 03:47 Ответить
какая то **** наводит
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01.11.2023 02:44 Ответить
Гугл-карта?
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01.11.2023 04:21 Ответить
 
 