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У Хмельницькому районі лунають вибухи, - ОВА

хмельниччина

У Хмельницькому районі Хмельницької області області вночі 1 листопада лунають вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Телеграмі повідомляє Суспільне із посиланням на першого заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

"У Хмельницькому районі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили про вибухи у Кременчуці на Полтавщині, де раніше оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки ударних безпілотників "Шахед".

Автор: 

обстріл (29082) Хмельницька область (980)


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Друга тривога за ніч - щодня валять по Хмельниччині, кляті виродки. Добре, що зараз хоч якісь системи ППО поставили - може іншим пощастить більше, ніж мені і вони не втратять своє житло.
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01.11.2023 01:51 Відповісти
Ну то Старкон терроризують...
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01.11.2023 02:18 Відповісти
Знайшли десь рашисти дорогу у повітрі. Так, вже який раз обстрілюють область.
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01.11.2023 03:47 Відповісти
какая то **** наводит
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01.11.2023 02:44 Відповісти
Гугл-карта?
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01.11.2023 04:21 Відповісти
 
 