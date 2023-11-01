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У Хмельницькому районі лунають вибухи, - ОВА
У Хмельницькому районі Хмельницької області області вночі 1 листопада лунають вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Телеграмі повідомляє Суспільне із посиланням на першого заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.
"У Хмельницькому районі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомили про вибухи у Кременчуці на Полтавщині, де раніше оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки ударних безпілотників "Шахед".
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