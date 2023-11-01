Взрывы гремят в Миргородской громаде на Полтавщине
В Мирогородской громаде в Полтавской области гремят взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Сейчас в области объявлена воздушная тревога.
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Наразі в області оголошено повітряну тривогу.
Після вибухів?
Молодці!