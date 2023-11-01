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Новости Война
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Взрывы гремят в Миргородской громаде на Полтавщине

миргород

В Мирогородской громаде в Полтавской области гремят взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

Также смотрите: Вражеские дроны атаковали Полтавщину, есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. ФОТО

Автор: 

взрыв (6801) Полтавская область (1179)


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У Мирогородській громаді на Полтавщині лунають вибухи.
Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

Після вибухів?
Молодці!
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01.11.2023 09:25 Ответить
Балістика ж.
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01.11.2023 09:39 Ответить
І чому ти не в Генштабі??
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01.11.2023 09:55 Ответить
 
 