Вражеские дроны атаковали Полтавщину, есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. ФОТО

Этой ночью враг неоднократно атаковал Полтавщину с использованием ударных БПЛА. Воздушная тревога в регионе длилась более четырех часов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Ситуация контролируемая. Предварительно без пострадавших. Информация о разрушении выясняется. Предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте", - говорится в сообщении.

Он также добавил, что часть вражеских беспилотников наши защитники приземлили.

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