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Вражеские дроны атаковали Полтавщину, есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. ФОТО

Этой ночью враг неоднократно атаковал Полтавщину с использованием ударных БПЛА. Воздушная тревога в регионе длилась более четырех часов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Ситуация контролируемая. Предварительно без пострадавших. Информация о разрушении выясняется. Предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте", - говорится в сообщении.

Он также добавил, что часть вражеских беспилотников наши защитники приземлили.

Также смотрите: Удар по Кременчугу: повреждены дома, 32 человека пострадали. ФОТОрепортаж

Вражеские дроны атаковали Полтавщину, есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге 01

Автор: 

Кременчуг (354) дроны (4084) Полтавская область (1179)


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Топ комментарии
+5
там може буть техніка чи ще щось. Харе казать , що кацапи тупі, агентурна мережа працює по всій країні , прикрита вищою агентурною мережею.
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01.11.2023 08:21 Ответить
+4
він не працює туди навіть тролейбуси і автобуси не ходять ...тупо ******** 400 га металоконструкцій
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01.11.2023 08:09 Ответить
+3
нє атвєтка за даунєцкіє две цестерни мазута
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01.11.2023 07:26 Ответить
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"Ответка" за Краснодарський НПЗ?
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01.11.2023 07:20 Ответить
нє атвєтка за даунєцкіє две цестерни мазута
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01.11.2023 07:26 Ответить
Мля, невже НПЗ той нарешті не можна ППО захистить?
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01.11.2023 07:29 Ответить
він в беніній власності досі? ну нехай і купує патріоти щоб його захищати
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01.11.2023 08:12 Ответить
Він у власності укроборонпрома
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01.11.2023 08:30 Ответить
Його бомбардують з початку війни. Там шось зараз ще виробляють??
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01.11.2023 07:45 Ответить
Не працює з початку війни
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01.11.2023 08:02 Ответить
він не працює туди навіть тролейбуси і автобуси не ходять ...тупо ******** 400 га металоконструкцій
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01.11.2023 08:09 Ответить
там може буть техніка чи ще щось. Харе казать , що кацапи тупі, агентурна мережа працює по всій країні , прикрита вищою агентурною мережею.
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01.11.2023 08:21 Ответить
Атвєтка, бамбілі, маршруткі не ездют, металалом....
Ги-ги-ги....
А для чого тоді УТН публікує прайс своєї продукції ???
Головне, щоб кацапи вірили, що там армагедон....
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01.11.2023 08:20 Ответить
Зелені іуди! де наше ППО і ПРО? Війна не вчора почалася. Кременчуцький НПЗ то стратегічний об"єкт! Даєте безкарно добити Україну?
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01.11.2023 08:22 Ответить
цікаво виходить ..дрони пролетіли пів країни , ніхто не збиває їх ..Виходить така політика :якщо дрон летить до вас - то нехай ваше певео і збиває їх ...А якщо він транзитом пролітає то навіщо транзитна область буде тратити своє певео ....
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01.11.2023 08:34 Ответить
 
 