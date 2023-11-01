Вражеские дроны атаковали Полтавщину, есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. ФОТО
Этой ночью враг неоднократно атаковал Полтавщину с использованием ударных БПЛА. Воздушная тревога в регионе длилась более четырех часов.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.
"К сожалению, есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Ситуация контролируемая. Предварительно без пострадавших. Информация о разрушении выясняется. Предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте", - говорится в сообщении.
Он также добавил, что часть вражеских беспилотников наши защитники приземлили.
Топ комментарии
+5 A San
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+4 neverlok lok
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показать весь комментарий01.11.2023 07:26 Ответить Ссылка
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Ги-ги-ги....
А для чого тоді УТН публікує прайс своєї продукції ???
Головне, щоб кацапи вірили, що там армагедон....