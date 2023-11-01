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Вибухи лунають у Миргородській громаді на Полтавщині

миргород

У Мирогородській громаді на Полтавщині лунають вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

Читайте: Ворожі дрони атакували Полтавщину, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. ФОТО

Автор: 

вибух (4514) Полтавська область (1134)


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У Мирогородській громаді на Полтавщині лунають вибухи.
Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

Після вибухів?
Молодці!
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01.11.2023 09:25 Відповісти
Балістика ж.
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01.11.2023 09:39 Відповісти
І чому ти не в Генштабі??
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01.11.2023 09:55 Відповісти
 
 