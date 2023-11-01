Вибухи лунають у Миргородській громаді на Полтавщині
У Мирогородській громаді на Полтавщині лунають вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Наразі в області оголошено повітряну тривогу.
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Наразі в області оголошено повітряну тривогу.
Після вибухів?
Молодці!