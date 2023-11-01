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Утром оккупанты из минометов обстреляли Краснопольскую громаду на Сумщине

сумщина

Утром российские захватчики обстреляли Краснопольскую громаду Сумской области.

Об этом сообщает Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром россияне произвели обстрел Краснопольской громады. Зафиксировано 4 взрыва из миномета", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не зафиксирована.

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Автор: 

обстрел (27760) Сумская область (3296)


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Я так розумію - на фото НЛО ... З нього стріляли ?
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01.11.2023 09:14 Ответить
Не з нього, а по ньому. Уважніше будьте.
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01.11.2023 10:39 Ответить
Фото просто АХУІТЄЛЬНЕ.
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01.11.2023 10:40 Ответить
Такая она - Краснопольская громада...
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01.11.2023 12:48 Ответить
 
 