Утром оккупанты из минометов обстреляли Краснопольскую громаду на Сумщине
Утром российские захватчики обстреляли Краснопольскую громаду Сумской области.
Об этом сообщает Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Утром россияне произвели обстрел Краснопольской громады. Зафиксировано 4 взрыва из миномета", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших не зафиксирована.
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Роман с камнем
показать весь комментарий01.11.2023 09:14 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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Алексей Карпенко #519209
показать весь комментарий01.11.2023 10:39 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Алексей Карпенко #519209
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Nick Nemo
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