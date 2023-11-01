Зранку окупанти з мінометів обстріляли Краснопільську громаду на Сумщині
Зранку російські загарбники обстріляли Краснопільську громаду Сумської області.
Про це повідомляє Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Зранку росіяни здійснили обстріл Краснопільської громади. Зафіксовано 4 вибухи з міномету", - йдеться у повідомленні.
Інформації щодо постраждалих не зафіксовано.
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Роман с камнем
показати весь коментар01.11.2023 09:14 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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Алексей Карпенко #519209
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Алексей Карпенко #519209
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Nick Nemo
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