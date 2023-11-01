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Зранку окупанти з мінометів обстріляли Краснопільську громаду на Сумщині

сумщина

Зранку російські загарбники обстріляли Краснопільську громаду Сумської області.

Про це повідомляє Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Зранку росіяни здійснили обстріл Краснопільської громади. Зафіксовано 4 вибухи з міномету", - йдеться у повідомленні.

Інформації щодо постраждалих не зафіксовано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом 31 жовтня росіяни 28 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 139 вибухів, - ОВА

Автор: 

обстріл (29082) Сумська область (3848)


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Я так розумію - на фото НЛО ... З нього стріляли ?
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01.11.2023 09:14 Відповісти
Не з нього, а по ньому. Уважніше будьте.
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01.11.2023 10:39 Відповісти
Фото просто АХУІТЄЛЬНЕ.
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01.11.2023 10:40 Відповісти
Такая она - Краснопольская громада...
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01.11.2023 12:48 Відповісти
 
 