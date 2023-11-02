В США арестовали четырех россиян за контрабанду электроники для российской армии
Трое россиян, накануне обвиненных в сговоре с целью контрабанды из США электроники для российской армии, были взяты под арест в суде Нью-Йорка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Министерство юстиции США.
52-летнего гражданина рф и Таджикистана Салимджона Насриддинова, который живет в США, и 37-летнего Николая Гольцева и 32-летнюю Кристину Пузыреву, которые живут в Канаде, накануне обвинили в контрабанде, заговоре с целью нарушения санкций и заговоре с целью мошенничества.
Параллельно стало известно о еще одном обвинительном акте по четырем пунктам обвинения в незаконной экспортной схеме по закупке электроники для компаний из рф, которые участвуют в разработке и производстве беспилотников для войны россии против Украины.
Фигуранты этого акта – трое россиян: 39-летний Никита Архипов и 37-летний Артем Оловянников из Санкт-Петербурга и 36-летний Николай Григорьев, живущий в Бруклине. Последнего также арестовали в суде Нью-Йорка, тогда как Архипов и Оловянников находятся на свободе.
Эти обвиняемые использовали компанию Quality Life Cue LLC (QLC), зарегистрированную в Бруклине, для закупки компонентов для российских дронов для российской "CMT-AйЛогик". Она является частью схемы по производству дронов "Орлан-10", против которой США ввели санкции в мае 2023 года.
До февраля 2022 года на счета QLC россияне перевели около 273 тысяч долларов. Почти все эти средства пошли на закупку необходимой электроники в Бруклине. Фигуранты дела также обсуждали, как им лучше уклониться от санкций против россии – в частности через посредников в третьих странах.
В июне 2023 года после решения суда об ордере правоохранители обыскали квартиру Григорьева в Бруклине и изъяли более 11,5 тысячи электронных компонентов, которые должны были быть экспортированы в россию.
Расследованием дела занимаются Федеральное бюро расследований и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.
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танці з бубнами скінчилися залпом української арти
Вони мають у кислоті сірчаній плавати!
Якщо плавають - п*зди їм і довічне на параші!
А якщо не - "Які росіяни? Ніх*я тут такого не було!"...
як би лідeр в Україні був не падло по шашликам, а патріот?
шукайте патріота-президента, не клована...
шо в кривавому сні сниться вже 4.5 років..
шлите дрівками до топорів - рубатися будемо...
чи це цахал зараз не те шось робить?
то був тей якого ви відбулавили!
це так по людські, це так гуманно, по оонівські...
русня = хамас.
хотів би я, що б Україна мала таку перевагу над ворогом як Ізраїль над хамаснею...
але в нас русня - биковата, вузкозьглаза, їбанута і довга....
різні війни у Ізраїлю і України, хоча мета одна і ворог один.