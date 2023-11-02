РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8827 посетителей онлайн
Новости
3 986 13

В США арестовали четырех россиян за контрабанду электроники для российской армии

электроника

Трое россиян, накануне обвиненных в сговоре с целью контрабанды из США электроники для российской армии, были взяты под арест в суде Нью-Йорка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правдасо ссылкой на Министерство юстиции США.

52-летнего гражданина рф и Таджикистана Салимджона Насриддинова, который живет в США, и 37-летнего Николая Гольцева и 32-летнюю Кристину Пузыреву, которые живут в Канаде, накануне обвинили в контрабанде, заговоре с целью нарушения санкций и заговоре с целью мошенничества.

Параллельно стало известно о еще одном обвинительном акте по четырем пунктам обвинения в незаконной экспортной схеме по закупке электроники для компаний из рф, которые участвуют в разработке и производстве беспилотников для войны россии против Украины.

Фигуранты этого акта – трое россиян: 39-летний Никита Архипов и 37-летний Артем Оловянников из Санкт-Петербурга и 36-летний Николай Григорьев, живущий в Бруклине. Последнего также арестовали в суде Нью-Йорка, тогда как Архипов и Оловянников находятся на свободе.

Также читайте: ФБР начало расследование, как американские чипы оказались в российской военной технике, - The Washington Post

Эти обвиняемые использовали компанию Quality Life Cue LLC (QLC), зарегистрированную в Бруклине, для закупки компонентов для российских дронов для российской "CMT-AйЛогик". Она является частью схемы по производству дронов "Орлан-10", против которой США ввели санкции в мае 2023 года.

До февраля 2022 года на счета QLC россияне перевели около 273 тысяч долларов. Почти все эти средства пошли на закупку необходимой электроники в Бруклине. Фигуранты дела также обсуждали, как им лучше уклониться от санкций против россии – в частности через посредников в третьих странах.

В июне 2023 года после решения суда об ордере правоохранители обыскали квартиру Григорьева в Бруклине и изъяли более 11,5 тысячи электронных компонентов, которые должны были быть экспортированы в россию.

Расследованием дела занимаются Федеральное бюро расследований и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

Также читайте: Битвы Украины и Израиля определяют глобальную безопасность будущего, - глава Пентагона Остин

Автор: 

контрабанда (2410) США (27145) электронная система (101)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
У США заарештували чотирьох росіян через контрабанду електроніки для російської армії. Ще 40 000 росіян продовжують, як ні в чому не бувало, контрабанду електроніки для російської армії.
показать весь комментарий
02.11.2023 01:08 Ответить
+3
чувашській батальон? - тварі - пака....
танці з бубнами скінчилися залпом української арти
показать весь комментарий
02.11.2023 00:32 Ответить
+2
от такі ми сукі...
показать весь комментарий
02.11.2023 01:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чувашській батальон? - тварі - пака....
танці з бубнами скінчилися залпом української арти
показать весь комментарий
02.11.2023 00:32 Ответить
Оуу, американці, перше що треба перевірити, що це дійсно росіяни!
Вони мають у кислоті сірчаній плавати!
Якщо плавають - п*зди їм і довічне на параші!
А якщо не - "Які росіяни? Ніх*я тут такого не було!"...
показать весь комментарий
02.11.2023 00:37 Ответить
Опять полетические преследования в США?
показать весь комментарий
02.11.2023 01:00 Ответить
от такі ми сукі...
показать весь комментарий
02.11.2023 01:09 Ответить
У США заарештували чотирьох росіян через контрабанду електроніки для російської армії. Ще 40 000 росіян продовжують, як ні в чому не бувало, контрабанду електроніки для російської армії.
показать весь комментарий
02.11.2023 01:08 Ответить
а я уявіть собі, шо б з руснею було б,
як би лідeр в Україні був не падло по шашликам, а патріот?
шукайте патріота-президента, не клована...
показать весь комментарий
02.11.2023 01:18 Ответить
українці стільки грошей встромили в криворогату шашличьню?
шо в кривавому сні сниться вже 4.5 років..
показать весь комментарий
02.11.2023 01:25 Ответить
не хоче рижня зелена допомогу снарядами в Україну надсилать?
шлите дрівками до топорів - рубатися будемо...
показать весь комментарий
02.11.2023 01:44 Ответить
палестиньські мамкі з дитямі не добивали дітей еврейських і грабували 10/07/2024?
чи це цахал зараз не те шось робить?
показать весь комментарий
02.11.2023 02:10 Ответить
і не теба мені рогі криворогаті рогатити - не я перед кацапнею в лазні труснею маячив...
то був тей якого ви відбулавили!
показать весь комментарий
02.11.2023 03:56 Ответить
Час москалям повертатись в їхню історичну та рідну говень.
показать весь комментарий
02.11.2023 06:48 Ответить
виправдовувати тих хто на тебе напав, хто вбивав твоїх дітей на очах їхніх мамок і гвалтував їх і вбивав їх після?
це так по людські, це так гуманно, по оонівські...
русня = хамас.
хотів би я, що б Україна мала таку перевагу над ворогом як Ізраїль над хамаснею...
але в нас русня - биковата, вузкозьглаза, їбанута і довга....
різні війни у Ізраїлю і України, хоча мета одна і ворог один.
показать весь комментарий
02.11.2023 06:57 Ответить
 
 