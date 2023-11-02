"Украина станет добавленной стоимостью, а не обузой для ЕС", - Кулеба
Первыми, кто выиграет от расширения, будут сами граждане Евросоюза, поскольку это означает усиление возможностей общего рынка, прав человека и верховенства права.
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на министерской конференции "Более широкий, сильный Союз – подготовка ЕС к расширению и стран-кандидатов к вступлению", которая проходит сегодня в Берлине, передает Цензор.НЕТ.
Министр отметил, что Украина прилагает значительные усилия и достигает ощутимых результатов в реформировании страны. Реформы жизненно важны для украинского общества и делают Украину сильнее и выносливее.
"Вступление Украины в Евросоюз будет означать укрепление безопасности Европы, а не ее ослабление. Украина станет добавленной стоимостью, а не обузой для ЕС. Агрессия России против Украины показала, что ЕС может быть сильным и действовать решительно, однако реформирование ЕС не должно демотивировать новые страны-члены или откладывать их вступление", - сказал Кулеба.
По словам главы МИД, первыми, кто выиграет от расширения, будут сами граждане ЕС, поскольку это будет означать усиление возможностей общего рынка, прав человека и верховенства права и сделает ЕС более сильным игроком на мировой арене.
"Украинцы сейчас имеют самый высокий оптимизм по отношению к европейскому проекту как таковому, они привержены европейским ценностям и принципам. Нельзя потерять этот исторический момент и беспрецедентный уровень поддержки. Надо использовать этот потенциал, чтобы принести больше положительных изменений в ЕС", - подытожил Кулеба.
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Божечки, як пишно промовлено!
Явно хтів, аби виглядало як вислови великих.
*******...
А ви суки ніхріна не зробили.
Щоб у ЄС не вступати. І в НАТО.
Спеціально кладете народ , щоб потім з рашкою мир на їхніх умовах підписати.
А це мертві патріоти і зась на вступ у західні союзи.
Наші депутатські нонейм фірми-прокладки дуже сильно навчилися додавати "додану вартість" на гос-закупівлі, від 40% і до нескінченності - 17 грн за яйце не межа!....
Ви ж економіку просрали ще у 2020 році.
Зараз той же Кулєба отримує ЗП виключно з Західних грошей.
ЗЄрмаки дерибанять поранену Україну, здираючи з її тіла все, що можна відірвати.
ЯКУ БЛ...ТЬ додану вартість буде з себе представляти розграбований вами, ЗЄрмаками, труп???!!!
Чергова пАбєда ГетьМансєва!
коли здобутків зеро доводиться тільки про майбутнє патякати
Тобто країни Унії Європейської бояться прийняти Україну з суто економічних питань?
От, холєра, а казали, що УЄ -- це цінності.
Так, Україна захистила Захід у цій війні.
Бо якби не український супротив війна була би вже у Прибалтів та Польщі.
Так, Україна може бути потужною бойовою еденицею НАТО.
Так, Україна може бути потужною економічною країною ЕС.
Космічні технології, ракети, електроніка та IT це все було та можебути в Україні ( а не в Австрії, наприклад) знову.
Смішься та знущаешся з України, Наталья? Ну, ну.