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Новости
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"Украина станет добавленной стоимостью, а не обузой для ЕС", - Кулеба

кулеба

Первыми, кто выиграет от расширения, будут сами граждане Евросоюза, поскольку это означает усиление возможностей общего рынка, прав человека и верховенства права.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на министерской конференции "Более широкий, сильный Союз – подготовка ЕС к расширению и стран-кандидатов к вступлению", которая проходит сегодня в Берлине, передает Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что Украина прилагает значительные усилия и достигает ощутимых результатов в реформировании страны. Реформы жизненно важны для украинского общества и делают Украину сильнее и выносливее.

"Вступление Украины в Евросоюз будет означать укрепление безопасности Европы, а не ее ослабление. Украина станет добавленной стоимостью, а не обузой для ЕС. Агрессия России против Украины показала, что ЕС может быть сильным и действовать решительно, однако реформирование ЕС не должно демотивировать новые страны-члены или откладывать их вступление", - сказал Кулеба.

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По словам главы МИД, первыми, кто выиграет от расширения, будут сами граждане ЕС, поскольку это будет означать усиление возможностей общего рынка, прав человека и верховенства права и сделает ЕС более сильным игроком на мировой арене.

"Украинцы сейчас имеют самый высокий оптимизм по отношению к европейскому проекту как таковому, они привержены европейским ценностям и принципам. Нельзя потерять этот исторический момент и беспрецедентный уровень поддержки. Надо использовать этот потенциал, чтобы принести больше положительных изменений в ЕС", - подытожил Кулеба.

Автор: 

Евросоюз (17272) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+9
"Україна стане доданою вартістю, а не тягарем для ЄС", - Кулеба

Божечки, як пишно промовлено!
Явно хтів, аби виглядало як вислови великих.

*******...
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02.11.2023 16:05 Ответить
+8
Стане... Вас ****** уже запросили. Дали кілька папірців з вимогами.
А ви суки ніхріна не зробили.
Щоб у ЄС не вступати. І в НАТО.
Спеціально кладете народ , щоб потім з рашкою мир на їхніх умовах підписати.
А це мертві патріоти і зась на вступ у західні союзи.
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02.11.2023 16:05 Ответить
+7
За рахунок чого, дебіл?

Ви ж економіку просрали ще у 2020 році.
Зараз той же Кулєба отримує ЗП виключно з Західних грошей.
ЗЄрмаки дерибанять поранену Україну, здираючи з її тіла все, що можна відірвати.

ЯКУ БЛ...ТЬ додану вартість буде з себе представляти розграбований вами, ЗЄрмаками, труп???!!!
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02.11.2023 16:09 Ответить
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такое пукнуть, мол, як не вмер, так здох.
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02.11.2023 16:04 Ответить
"Україна стане доданою вартістю, а не тягарем для ЄС", - Кулеба

Божечки, як пишно промовлено!
Явно хтів, аби виглядало як вислови великих.

*******...
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02.11.2023 16:05 Ответить
Стане... Вас ****** уже запросили. Дали кілька папірців з вимогами.
А ви суки ніхріна не зробили.
Щоб у ЄС не вступати. І в НАТО.
Спеціально кладете народ , щоб потім з рашкою мир на їхніх умовах підписати.
А це мертві патріоти і зась на вступ у західні союзи.
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02.11.2023 16:05 Ответить
З такою владою навряд-чи ! Якби нас приняли в ЄС ми б були тягарем вважче Угорщини для союза.
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02.11.2023 16:06 Ответить
Кулеба. якщо в тебе є фонтан, заткни його, дай відпочити і фонтану.
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02.11.2023 16:07 Ответить
Так-так:
Наші депутатські нонейм фірми-прокладки дуже сильно навчилися додавати "додану вартість" на гос-закупівлі, від 40% і до нескінченності - 17 грн за яйце не межа!....
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02.11.2023 16:07 Ответить
Ага,стане! Особливо з сектою АллартРа на чолі.... Таке враження що й цей у тій секті...
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02.11.2023 16:08 Ответить
За рахунок чого, дебіл?

Ви ж економіку просрали ще у 2020 році.
Зараз той же Кулєба отримує ЗП виключно з Західних грошей.
ЗЄрмаки дерибанять поранену Україну, здираючи з її тіла все, що можна відірвати.

ЯКУ БЛ...ТЬ додану вартість буде з себе представляти розграбований вами, ЗЄрмаками, труп???!!!
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02.11.2023 16:09 Ответить
Сьогодні бодро відрапортували, що відпочатку дефіцитний бюджет 2023 станом на 1 листопада недоотримав вже 921 млрд.!
Чергова пАбєда ГетьМансєва!
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02.11.2023 16:22 Ответить
Кулеба опять добрался до айкосиков зеледента? Научите тотальной коррупции, развалу ОПК, кумовству, постоянному беспределу зепутатов, заказным политическим преследованиям, бесконечному открытому вранью?
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02.11.2023 16:11 Ответить
Так додадуть, що погашення боргу мождиве буде в морзі!
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02.11.2023 16:16 Ответить
От як тільки ваша зелена шобла розсядеться по в'язницях, так відразу і стане.
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02.11.2023 16:17 Ответить
Все вірно - бо ніхто не хоче, та не страждає за перемогу як пасивний гей - он дерьмак не дасть збрехати і стаття у Таймс йьому у до помогу - яку він всім пропонував читати та конспиктувати, як самий великий шаг зеленского у війні проти Західу та Америки - бо так раша не буде більш показувати серіали зеленского та давати йьому(зеленскому) гранти фіндопомоги на з'ьомку йоьго серіалів у раші.
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02.11.2023 16:21 Ответить
буде буде одразу після нью васюків
коли здобутків зеро доводиться тільки про майбутнє патякати
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02.11.2023 16:23 Ответить
Для цього вам зелені треба хоча би перестати красти зовсім, та припинити розпорошувати держбюджет!
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02.11.2023 16:26 Ответить
Короч нас предлагают в качестве дармовой рабочей силы и сырьевого придатка
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02.11.2023 16:26 Ответить
Самі для себе не змогли зробити, а для когось будемо? Ви це серйозно?!
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02.11.2023 16:26 Ответить
Ти не плутай народ України з опу
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02.11.2023 16:34 Ответить
ага, ваш какал задолбал весь мир своей воровитостью
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02.11.2023 17:11 Ответить
Зелених тягорів не потягне
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02.11.2023 17:44 Ответить
Країна свої громадян забеспечити не може. Хоча, ми то, як раз виробляємо речі для імпорту в ЄС. А до нас їде не європейський ринок, а чисто гівно-китайський адаптований під ринок ЄС. За якість їжі, я взагалі мовчу. В ЄС як раз бракувало, вороватого суспільства, лицемірного, якому всі всюди і завжди винні.
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02.11.2023 17:45 Ответить
А ще- надприбутком, вітриною, взірцем, базисом економічного розвитку, стрибком вперед та двигуном всього союзу! Ура товариші!
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02.11.2023 18:03 Ответить
це якщо не буде корупції
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02.11.2023 18:10 Ответить
Отакої!

Тобто країни Унії Європейської бояться прийняти Україну з суто економічних питань?

От, холєра, а казали, що УЄ -- це цінності.
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02.11.2023 18:11 Ответить
..якщо красти перестануть чиновники!!!
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02.11.2023 18:13 Ответить
Цілковито так, але з іншою, притомною владою. Чого себе дурити. Бо це для ЄС буде як ОРДІЛО для України
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02.11.2023 18:57 Ответить
Це ж локшина типу "Мівіна" вже... Навіть не спагетті....Самому не смішно, пан Кулеба ?
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02.11.2023 19:24 Ответить
А що смішного, Наталья?

Так, Україна захистила Захід у цій війні.

Бо якби не український супротив війна була би вже у Прибалтів та Польщі.

Так, Україна може бути потужною бойовою еденицею НАТО.

Так, Україна може бути потужною економічною країною ЕС.

Космічні технології, ракети, електроніка та IT це все було та можебути в Україні ( а не в Австрії, наприклад) знову.

Смішься та знущаешся з України, Наталья? Ну, ну.
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03.11.2023 01:09 Ответить
Було колись- але спливло! Це ви знущаєтесь з країни з вашими "може бути" в мріях по вашому переліку... Війна рф проти НАТО- оце теж до купи "може бути".... Припущення та реальність- це дві великі різниці. Може бути, а може і не бути вже нічого скоріш за все.
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03.11.2023 09:23 Ответить
 
 