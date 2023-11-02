"Украина станет добавленной стоимостью, а не обузой для ЕС", - Кулеба

Первыми, кто выиграет от расширения, будут сами граждане Евросоюза, поскольку это означает усиление возможностей общего рынка, прав человека и верховенства права.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на министерской конференции "Более широкий, сильный Союз – подготовка ЕС к расширению и стран-кандидатов к вступлению", которая проходит сегодня в Берлине, передает Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что Украина прилагает значительные усилия и достигает ощутимых результатов в реформировании страны. Реформы жизненно важны для украинского общества и делают Украину сильнее и выносливее.

"Вступление Украины в Евросоюз будет означать укрепление безопасности Европы, а не ее ослабление. Украина станет добавленной стоимостью, а не обузой для ЕС. Агрессия России против Украины показала, что ЕС может быть сильным и действовать решительно, однако реформирование ЕС не должно демотивировать новые страны-члены или откладывать их вступление", - сказал Кулеба.

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По словам главы МИД, первыми, кто выиграет от расширения, будут сами граждане ЕС, поскольку это будет означать усиление возможностей общего рынка, прав человека и верховенства права и сделает ЕС более сильным игроком на мировой арене.

"Украинцы сейчас имеют самый высокий оптимизм по отношению к европейскому проекту как таковому, они привержены европейским ценностям и принципам. Нельзя потерять этот исторический момент и беспрецедентный уровень поддержки. Надо использовать этот потенциал, чтобы принести больше положительных изменений в ЕС", - подытожил Кулеба.