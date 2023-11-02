Украина обеспечивает до 50% производства определенных видов боеприпасов, - Генштаб
В целом украинский военно-промышленный комплекс обеспечивает 20% производства определенных видов боеприпасов, а по некоторым параметрам – 50%.
Об этом начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Сергей Баранов рассказал в интервью онлайн-проекту KYIV NOT KIEV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он отметил, что Украина разработала Концепцию перевооружения ракетных войск и артиллерии. "Мы отказываемся от 152 калибра и переходим на 155 калибр".
В этом контексте Баранов подчеркнул, что Министерство обороны Украины и командование Сил логистики ВСУ очень много сделали для производства боеприпасов или их восстановления.
"Пока мы обеспечиваем где-то 20%, а по некоторым параметрам даже больше – до 50% производства определенных видов боеприпасов. Ну и минометы также производятся. Поэтому, наращиваем производство", – отметил он.
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економічний фронт гуляє по барах, поки за їхнє фрівольне життя хтось віддає своє
А двбйби з тцк мобілізують інженерів з підприємств і інститутів як штурмовиків...а охоронців з АТБ не чіпають...
Надали тільки 1,3 млн.
І не потрібні ці шапкозакидацькі "150%", 100% більш ніж достатньо.
А знаєте чому , а тому , що збільшити в 5-7 разів властне виробництво (й тим більш - натівського й високоточного зразака) це й США не спроможна за короткий термін 2-6 місяців . Це ілюзії й тільки -- тут й в 2 рази , теж фантастика . А ЗСУ для перемоги потрібно як мінімум в 3-5 разів більше боеприпасів й високої якості . А це можливо тільки за рахунко збільшення допомоги в разів 5 . Ось тоді доля властного виробництва буде 10-15% ...
Що поробишь , якщо останні 9 років проукраїнські правителі не моделювали сценарії такої війни . А тепер самотужки це вже не виправишь у ближчі 5 років так точно . Єдине що може український народ , так це вимагати назвати крадії на війні мародерами й відповідно якщо не вішати кожного такого на стовпі , так -- тільки довічне з правом через 10 років на часткове скасування , але тільки якщо доведуть що 17 грівень за яйця для армії на цьому ніхто не вкрав , типо так випадково вийшло . Бо це вкрай необхідно , що ті , хто надають ЗСУ зброю чи покривають інші статті бюджету українцям довіряли . Мало хто розуміє , що там за океанами бодай простий янки погано розбираяєтся хто кому в Ненці : Фофа , хто Пєтя , а хто Юля . На цьому трампісти спекулюють , й це вбиває двупартійну підтримку ЗСУ . Через те , що події 7 жовтня сильно похитують унутрішні позиції демократів й навіть Байдена особисто . Бо головна повістка наступних виборів у США -- це нелегальні імігранти , а це в першу чергу мексиканці , а в другу араби-мусульмане . Демократи пропонують легалізувати усю цю масу . Республіканці (особливо трампісти) за повну депортацію без суду . А хамас підсунув респуліканця-трампістам безпрограшний козир -- ось мовляв , які дикі тварини це імігранти й де гарантія , що ці араби не збируться в кількості пару тисяч й не почнуть відрізати дітям голови й гвалтувати жінок , якщо вони вже не стали громадянами США а вже призирливо ставляться до законів країни ... А ось там десь якийсь локальний конфлікт одні вбивці й гвалтівники напали на патологічних крадіїв й мародерів й ці мародери сосоть з вас , поважні виборці , гроші й зброю й усе без значного прогресу ... А знаєте , чому ? Бо вони більшість грошів крадуть й зброю нашу продають (трампу збрехати або перебільшити що 2 пальця аб асфальт - а тут й половина медія про це пишуть , навіть їх (демократів) "більшовицький" Ньюрк Таймс . Це так зараз у трампістів приблизно риторика ...
А ця ЗЕшколота цього не розуміє та йще встає в позу -- нібито Байден він пожиттєвий презідент ...
Та яке в цих хохма стенд-аперів передбачення ... Вони не доперли , що якщо мацьковським олігархам з їх міліярдами й Лондоні й в Тель-Авіві дуже несолодко й вони повернулися смоктати у ***** , то й кожного їх вкраденними 10 лімонама ніде не приймуть , а в Україні й на болотах будуть тупо розривати на ганчірки ... Вони бензопілою пилять сук на якому усім слонячим зоопарком сидять ... Але нехай летять у пекло , гірше що тягнуть за собою усіх українців
Але це все одно не знімає питання: а що ж робили усі ті ОПи, РНБО, КМУ, МО, ВРУ до цих пір? І чому досі вся ця кодла не може поставити на місце БЕБ, ДБР, ДАСУ, які "кошмарять" підприємства ВПК?
ГШ: мы убили 302 000 русских
Залужный: мы убили 150 000 русских.
Безвозвратные потери включают убитых И раненных, которых нельзя вернуть в строй. Что не так?
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