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Украина обеспечивает до 50% производства определенных видов боеприпасов, - Генштаб

кндр,боєприпаси

В целом украинский военно-промышленный комплекс обеспечивает 20% производства определенных видов боеприпасов, а по некоторым параметрам – 50%.

Об этом начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Сергей Баранов рассказал в интервью онлайн-проекту KYIV NOT KIEV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что Украина разработала Концепцию перевооружения ракетных войск и артиллерии. "Мы отказываемся от 152 калибра и переходим на 155 калибр".

В этом контексте Баранов подчеркнул, что Министерство обороны Украины и командование Сил логистики ВСУ очень много сделали для производства боеприпасов или их восстановления.

"Пока мы обеспечиваем где-то 20%, а по некоторым параметрам даже больше – до 50% производства определенных видов боеприпасов. Ну и минометы также производятся. Поэтому, наращиваем производство", – отметил он.

Читайте также: РЕБ – ключ к победе в войне беспилотников, - Залужный в статье для The Economist

Автор: 

боеприпасы (2361) Генштаб ВС (6475) украинское оружие (171) ВСУ (6694)


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Топ комментарии
+4
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02.11.2023 18:37 Ответить
+4
норма 150 % якщо ми плануємо перемогу
економічний фронт гуляє по барах, поки за їхнє фрівольне життя хтось віддає своє
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02.11.2023 18:39 Ответить
+3
Хоч щось ! Хоча це мало.
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02.11.2023 18:41 Ответить
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02.11.2023 18:37 Ответить
норма 150 % якщо ми плануємо перемогу
економічний фронт гуляє по барах, поки за їхнє фрівольне життя хтось віддає своє
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02.11.2023 18:39 Ответить
Норму в 100% необхідного не може собі забеспечити навіть рашка. І ні одна єврпейська країна такої норми видати зараз не може.
А двбйби з тцк мобілізують інженерів з підприємств і інститутів як штурмовиків...а охоронців з АТБ не чіпають...
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02.11.2023 20:16 Ответить
Та не тільки. Середній вік- 43 роки. Так діло далі не піде. Доведеться уЗеленьському забувати про рейтинги і мобілізовувати країну на війну, а не Квартали, дебілосеріали, відоси і Гуд- Вайни.
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02.11.2023 20:45 Ответить
Ну да. Європа, штати в ми разом не можемо виконати на 150%?
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02.11.2023 21:30 Ответить
Як бачите. Нам потрібно було як мінімум 2 млн снарядів для літнього контрнаступу. Краще 4.
Надали тільки 1,3 млн.
І не потрібні ці шапкозакидацькі "150%", 100% більш ніж достатньо.
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02.11.2023 22:54 Ответить
Навпаки - требо було . що 10% !

А знаєте чому , а тому , що збільшити в 5-7 разів властне виробництво (й тим більш - натівського й високоточного зразака) це й США не спроможна за короткий термін 2-6 місяців . Це ілюзії й тільки -- тут й в 2 рази , теж фантастика . А ЗСУ для перемоги потрібно як мінімум в 3-5 разів більше боеприпасів й високої якості . А це можливо тільки за рахунко збільшення допомоги в разів 5 . Ось тоді доля властного виробництва буде 10-15% ...
Що поробишь , якщо останні 9 років проукраїнські правителі не моделювали сценарії такої війни . А тепер самотужки це вже не виправишь у ближчі 5 років так точно . Єдине що може український народ , так це вимагати назвати крадії на війні мародерами й відповідно якщо не вішати кожного такого на стовпі , так -- тільки довічне з правом через 10 років на часткове скасування , але тільки якщо доведуть що 17 грівень за яйця для армії на цьому ніхто не вкрав , типо так випадково вийшло . Бо це вкрай необхідно , що ті , хто надають ЗСУ зброю чи покривають інші статті бюджету українцям довіряли . Мало хто розуміє , що там за океанами бодай простий янки погано розбираяєтся хто кому в Ненці : Фофа , хто Пєтя , а хто Юля . На цьому трампісти спекулюють , й це вбиває двупартійну підтримку ЗСУ . Через те , що події 7 жовтня сильно похитують унутрішні позиції демократів й навіть Байдена особисто . Бо головна повістка наступних виборів у США -- це нелегальні імігранти , а це в першу чергу мексиканці , а в другу араби-мусульмане . Демократи пропонують легалізувати усю цю масу . Республіканці (особливо трампісти) за повну депортацію без суду . А хамас підсунув респуліканця-трампістам безпрограшний козир -- ось мовляв , які дикі тварини це імігранти й де гарантія , що ці араби не збируться в кількості пару тисяч й не почнуть відрізати дітям голови й гвалтувати жінок , якщо вони вже не стали громадянами США а вже призирливо ставляться до законів країни ... А ось там десь якийсь локальний конфлікт одні вбивці й гвалтівники напали на патологічних крадіїв й мародерів й ці мародери сосоть з вас , поважні виборці , гроші й зброю й усе без значного прогресу ... А знаєте , чому ? Бо вони більшість грошів крадуть й зброю нашу продають (трампу збрехати або перебільшити що 2 пальця аб асфальт - а тут й половина медія про це пишуть , навіть їх (демократів) "більшовицький" Ньюрк Таймс . Це так зараз у трампістів приблизно риторика ...
А ця ЗЕшколота цього не розуміє та йще встає в позу -- нібито Байден він пожиттєвий презідент ...
Та яке в цих хохма стенд-аперів передбачення ... Вони не доперли , що якщо мацьковським олігархам з їх міліярдами й Лондоні й в Тель-Авіві дуже несолодко й вони повернулися смоктати у ***** , то й кожного їх вкраденними 10 лімонама ніде не приймуть , а в Україні й на болотах будуть тупо розривати на ганчірки ... Вони бензопілою пилять сук на якому усім слонячим зоопарком сидять ... Але нехай летять у пекло , гірше що тягнуть за собою усіх українців
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02.11.2023 23:06 Ответить
До 50% ? От 0.01% Ну может и не соврали!
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02.11.2023 18:39 Ответить
У меня сосед работает на заводе ВПК. Пашут по 12 часов с одним выходным
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02.11.2023 21:06 Ответить
Ракети і ППО це також одне із самих важливих.
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02.11.2023 18:41 Ответить
Хоч щось ! Хоча це мало.
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02.11.2023 18:41 Ответить
Ключове слово - до
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02.11.2023 18:48 Ответить
Шо ви вуйку ******* ,вам віри нема це пустий звіздьоз нічим не підтверджений.
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02.11.2023 18:49 Ответить
Зельониє зробили прорив в технології. Невидимі дрони, супутники, і снаряди.
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02.11.2023 18:55 Ответить
Ця і наступна (про ракетну програму) новини - цікаві для роздумів. І такій інформації від ГШ довіри більше від патякал з ОПи, РНБО, КМУ чи ВРУ...
Але це все одно не знімає питання: а що ж робили усі ті ОПи, РНБО, КМУ, МО, ВРУ до цих пір? І чому досі вся ця кодла не може поставити на місце БЕБ, ДБР, ДАСУ, які "кошмарять" підприємства ВПК?
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02.11.2023 19:01 Ответить
До 50% (це може бути і 25 і 35%...) і лише певних видів ***********. Послуговуючись цією генштабівською термінологією, можна сказати, що Україна самостійно не виробляє майже *****.
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02.11.2023 19:04 Ответить
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02.11.2023 19:07 Ответить
Дійсно де стугни пропали.....
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02.11.2023 19:18 Ответить
А я цьому вірю! Я навіть впевнений, що десь може й 100 відсотків виробляється, а завтра будуть і ракети і літаки, буде все, а чому ж не вірити, як можна не вірити! бо буде або так, або крайще й не думати що буде якщо не так...
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02.11.2023 19:09 Ответить
что-то после интервью Залужного к ГШ доверия нет. ГШ врет как зеленский

ГШ: мы убили 302 000 русских
Залужный: мы убили 150 000 русских.
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02.11.2023 19:20 Ответить
Нет, ГШ говорит "безвозвратные потери противника 302 000", а Залужный говорит "потери противника УБИТЫМИ минимум 150 000".
Безвозвратные потери включают убитых И раненных, которых нельзя вернуть в строй. Что не так?
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02.11.2023 20:20 Ответить
*** себе. ГШ сотрудничает с МСЕК РФ? получает ежедневные отсчеты по установлению инвалидности среди личногосостава армии рыфы? Тебе в СБУ срочно нужно с такой инфой. зеленский 1000 грн даст.
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02.11.2023 20:35 Ответить
1% это тоже ДО 50. Хватит информационного мусора и бесполезной болтовни.
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02.11.2023 19:35 Ответить
"Певних видів", це стальні кульки для рогаток?
Конструкторське бюро "Квартал-95" гарантує якість цих супер-кульок.
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02.11.2023 20:35 Ответить
Не забудьте про стволи. А от буде як у тому році з зимовою формою - вже сніг на дворі, а маляр запевняла - ось, ось замовимо у виробника.
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02.11.2023 22:49 Ответить
Не верю... зеленозависимьій правдьі не скажет.
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02.11.2023 23:22 Ответить
 
 