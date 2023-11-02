Украина обеспечивает до 50% производства определенных видов боеприпасов, - Генштаб

В целом украинский военно-промышленный комплекс обеспечивает 20% производства определенных видов боеприпасов, а по некоторым параметрам – 50%.

Об этом начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Сергей Баранов рассказал в интервью онлайн-проекту KYIV NOT KIEV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что Украина разработала Концепцию перевооружения ракетных войск и артиллерии. "Мы отказываемся от 152 калибра и переходим на 155 калибр".

В этом контексте Баранов подчеркнул, что Министерство обороны Украины и командование Сил логистики ВСУ очень много сделали для производства боеприпасов или их восстановления.

"Пока мы обеспечиваем где-то 20%, а по некоторым параметрам даже больше – до 50% производства определенных видов боеприпасов. Ну и минометы также производятся. Поэтому, наращиваем производство", – отметил он.

Читайте также: РЕБ – ключ к победе в войне беспилотников, - Залужный в статье для The Economist