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Кабмин подал в Раду проект Госбюджета-2024 ко второму чтению
Кабинет министров подал в Верховную Раду проект закона о госбюджете-2024, подготовленный ко второму чтению.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
"Кабинет Министров Украины, в соответствии с требованиями части первой статьи 158 Регламента Верховной Рады Украины, подал в Верховную Раду Украины проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" (реестр. номер 10000), подготовленный ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами Верховной Рады, одобренных Постановлением Верховной Рады Украины от 19 октября 2023 г. № 3421-ІХ", - сообщил Мельничук.
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