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Новости Бюджет-2024
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Кабмин подал в Раду проект Госбюджета-2024 ко второму чтению

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Кабинет министров подал в Верховную Раду проект закона о госбюджете-2024, подготовленный ко второму чтению.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров Украины, в соответствии с требованиями части первой статьи 158 Регламента Верховной Рады Украины, подал в Верховную Раду Украины проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" (реестр. номер 10000), подготовленный ко второму чтению в соответствии с Бюджетными выводами Верховной Рады, одобренных Постановлением Верховной Рады Украины от 19 октября 2023 г. № 3421-ІХ", - сообщил Мельничук.

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Автор: 

ВР (29285) госбюджет (1187) Кабмин (14034)


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https://news.finance.ua/ua/deficyt-derzhbyudzhetu-zris-do-900-mlrd-hrn Повідомляли , що дефіцит Держбюджету у 2023 році зріс до 900 млрд. грн. або в еквіваленті 23,7 $млрд.
Якщо виділення фінансової допомоги від США Україні буде заблокована республіканціми Палати представників, тоді єдиним джерелом покриття дефіциту Держбюджету-2024 буде емісія облігацій Мінфіну й викуп їх НБУ, що неминуче призведе до різкого падіння курсу гривні - в лютому-березні може бути 60 грн. за 1 $, а до червня 2024-го перевищити 80 грн./1$.
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02.11.2023 23:34 Ответить
 
 