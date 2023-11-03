Оккупанты планируют атаковать Авдеевский коксохимический завод, - ISW

Армия рф пересекла железнодорожные пути вблизи Степного и, вероятно, готовится атаковать Авдеевский коксохимический завод на севере Авдеевки.

Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Украинский военный наблюдатель заявил, что российские силы пересекли железнодорожные пути вблизи Степного (3 км к северу от Авдеевки) и готовятся атаковать с этих только что захваченных позиций Авдеевский коксохимический завод на севере Авдеевки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российский пропагандист утверждал, что 1 ноября оккупанты подошли к Авдеевскому коксохимическому заводу. Они нанесли комбинированные ракетно-воздушные удары по Авдеевскому коксохимическому заводу. Однако, по словам пропагандиста, украинская противовоздушная оборона мешает нанести мощные удары по этому району.

Представитель украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун заявил, что российские войска атакуют преимущественно небольшими группами пехоты. По его словам, темп боевых действий россиян под Авдеевкой снижается, так как российские силы перегруппировываются и нуждаются в подкреплении.

Читайте также: В районе Марьинки армия рф идет в атаки небольшими группами пехоты, под Авдеевкой - готовится, - представитель Сил обороны Таврического направления Штупун