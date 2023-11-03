РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7782 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
5 590 11

Оккупанты планируют атаковать Авдеевский коксохимический завод, - ISW

акхз

Армия рф пересекла железнодорожные пути вблизи Степного и, вероятно, готовится атаковать Авдеевский коксохимический завод на севере Авдеевки.

Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Украинский военный наблюдатель заявил, что российские силы пересекли железнодорожные пути вблизи Степного (3 км к северу от Авдеевки) и готовятся атаковать с этих только что захваченных позиций Авдеевский коксохимический завод на севере Авдеевки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российский пропагандист утверждал, что 1 ноября оккупанты подошли к Авдеевскому коксохимическому заводу. Они нанесли комбинированные ракетно-воздушные удары по Авдеевскому коксохимическому заводу. Однако, по словам пропагандиста, украинская противовоздушная оборона мешает нанести мощные удары по этому району.

Представитель украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун заявил, что российские войска атакуют преимущественно небольшими группами пехоты. По его словам, темп боевых действий россиян под Авдеевкой снижается, так как российские силы перегруппировываются и нуждаются в подкреплении.

Читайте также: В районе Марьинки армия рф идет в атаки небольшими группами пехоты, под Авдеевкой - готовится, - представитель Сил обороны Таврического направления Штупун

Автор: 

боевые действия (4314) Авдеевка (2444) ISW (493)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Ясний хрен, що планують. Для цього не треба бути крутим аналітиком.
показать весь комментарий
03.11.2023 07:04 Ответить
+2
Вони вже не першу добу його атакують. Заходять, отримують прочуханку і втікають. Ті що не втікають "залишаються" тільки є один нюанс.
показать весь комментарий
03.11.2023 08:00 Ответить
+2
Коксохім же підготований до оборони? - Так? Ну тільки всього навсього скажіть мені, що на тому заводі, площею як 2 великих села уже давно побудовані ДОТи, бункери... Ну не може ж такого бути, що донедавна там нічого не робили
показать весь комментарий
03.11.2023 08:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ясний хрен, що планують. Для цього не треба бути крутим аналітиком.
показать весь комментарий
03.11.2023 07:04 Ответить
Вони вже не першу добу його атакують. Заходять, отримують прочуханку і втікають. Ті що не втікають "залишаються" тільки є один нюанс.
показать весь комментарий
03.11.2023 08:00 Ответить
Коксохим надо заминиривать и в случае чего подорвать шоб камня на камне не осталось. русосвины именно туда и лезут.
показать весь комментарий
03.11.2023 08:06 Ответить
Коксохім же підготований до оборони? - Так? Ну тільки всього навсього скажіть мені, що на тому заводі, площею як 2 великих села уже давно побудовані ДОТи, бункери... Ну не може ж такого бути, що донедавна там нічого не робили
показать весь комментарий
03.11.2023 08:28 Ответить
Охорона не пускає військових на територію заводу.
показать весь комментарий
03.11.2023 09:11 Ответить
Думаю всі в шоці від статті на Цензорі-про стан і настрої коксохіма.Охорона не пускала і не пускає ЗСУ закріпитися на території заводу.От цікаво ї в якійсь-неякійсь книжці про теяк знешкодити приватну охорону заводу?
показать весь комментарий
03.11.2023 10:28 Ответить
https://espreso.tv/okhorona-avdiivskogo-koksokhimu-do-ostannogo-pereshkodzhala-zsu-potrapiti-na-teritoriyu-kombinatu-viyskovosluzhbovets-sever "Авдіївський коксохім є дуже важливим стратегічним об'єктом. Це підприємство площею більше, ніж два села. І зараз є завдання наситити його нашими воїнами, і це треба було зробити раніше. Я бачив, що було постійне перешкоджання з боку працівників та охорони цього заводу, які до останнього перешкоджали військовим потрапити на територію комбінату. Неприпустимо, що більшість військових слухалися цих охоронців, коли потрібно було робити бойові позиції й оборону, і така ділянка фронту стає недоступною", - зауважив Шишук.
показать весь комментарий
03.11.2023 08:40 Ответить
Дамбаси кричали урра і в воздух трусікі бросалі
показать весь комментарий
03.11.2023 08:53 Ответить
Странно, что там нету линии какого нибудь Сырского. Мб кто понимает в минном деле. У вас и у кацев же один и тот же вид противотанковой мины, тмка тяжелая на ремне. Их где то производят или это наследие советов? Просто откуда у них миллионы таких?
показать весь комментарий
03.11.2023 09:34 Ответить
 
 