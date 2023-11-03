Нардеп от "Батьківщини" Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку, - источники (дополнено). ФОТО

Народный депутат от "Батьківщини" Андрей Николаенко сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на Житомирской трассе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в правоохранительных органах.

ДТП произошло на территории Житомирской области. Предварительно известно, что в автомобиле народный избранник находился с супругой.

На место происшествия вызвали сотрудников Государственного бюро расследований.

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В Нацполиции подтвердили, что за рулем был 44-летний житель Киевщины, народный депутат Украины, но не уточнили, кто именно.

"Предварительно, водитель автомобиля "Mercedes-Benz GLE", двигаясь в направлении г. Чоп в крайней левой полосе движения, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 18-летняя девушка погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении полиции.

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В ГБР сообщили, что расследуют обстоятельства ДТП с участием народного депутата.

"Событие случилось на трассе Киев-Чоп вблизи села Березовка Житомирского района около десяти утра 3 ноября 2023 года.

Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода. Несовершеннолетняя девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия", – говорится в сообщении.

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На месте работают сотрудники ГБР. Они решают вопрос о внесении в ЕРДР сведений по признакам уголовного правонарушения ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).





