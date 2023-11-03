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Нардеп от "Батьківщини" Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку, - источники (дополнено). ФОТО

Народный депутат от "Батьківщини" Андрей Николаенко сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на Житомирской трассе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в правоохранительных органах.

ДТП произошло на территории Житомирской области. Предварительно известно, что в автомобиле народный избранник находился с супругой.

На место происшествия вызвали сотрудников Государственного бюро расследований.

Читайте: Дети судей, избегающих ответственности за трагические ДТП, совершают их неоднократно

В Нацполиции подтвердили, что за рулем был 44-летний житель Киевщины, народный депутат Украины, но не уточнили, кто именно.

"Предварительно, водитель автомобиля "Mercedes-Benz GLE", двигаясь в направлении г. Чоп в крайней левой полосе движения, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 18-летняя девушка погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении полиции.

Смотрите: Сообщено о подозрении водителю, насмерть сбившему военного на блокпосту на въезде в Киев, - прокуратура. ФОТО

В ГБР сообщили, что расследуют обстоятельства ДТП с участием народного депутата.

"Событие случилось на трассе Киев-Чоп вблизи села Березовка Житомирского района около десяти утра 3 ноября 2023 года.

Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода. Несовершеннолетняя девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Также читайте: Правоохранительница в Ривненской области сбила женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, потерпевшая скончалась в больнице, - ГБР. ФОТОрепортаж

На месте работают сотрудники ГБР. Они решают вопрос о внесении в ЕРДР сведений по признакам уголовного правонарушения ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Нардеп от Батьківщини Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку, - источники (дополнено) 01
Нардеп от Батьківщини Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку, - источники (дополнено) 02
Нардеп от Батьківщини Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку, - источники (дополнено) 03

Автор: 

ДТП (7686) Николаенко (68) Нацполиция (16562) Житомирская область (1413)


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Топ комментарии
+56
Щось пішоходного переходу там не видно...
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03.11.2023 11:36 Ответить
+45
Дівчину жалко, безумовно.

Але, як вона опинилась на крайній лівій смузі шоссе та ще й відбійником посередені

Правил дорожнього руху мають дотримуватись всі, включно із пішоходами
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03.11.2023 11:45 Ответить
+40
....які прогулюються посеред швидкісного шосе
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03.11.2023 11:46 Ответить
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Страница 3 из 3
Те що дівчина перебігала дорогу звісно вина її, але ж судячи по пошкодженням тачки видно що гнав, хоча в населених пунктах наче є обмеження швидкості. Хоча що йому ті обмеження.
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03.11.2023 13:11 Ответить
А чому на авто немає номерів?

Поліція зняла?
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03.11.2023 13:12 Ответить
ввідлетіли при ударові.
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03.11.2023 13:22 Ответить
а на фото рамка тримача номера - ціла
якось дивно, коли стається ДТП за участю депутатів, судів, та інших можновладців - то в більшості випадків номери "відлітають"
мабуть швидкість була завелика?
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03.11.2023 13:42 Ответить
Номер відлетів на другий кінець села.
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03.11.2023 13:26 Ответить
На какой скорости надо ехать чтобы так искорежить капот от мерседеса ГЛЕ ? ... неменее 120-140 ....
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03.11.2023 13:22 Ответить
Так це і є швидкісна траса. 110 км там допустима швидкість. А знаки про населені пункти там просто прибрали, ще на початку війни
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03.11.2023 13:25 Ответить
Ви помиляєтеся, там стоїть знак населений пунк на синьому фоні, їхати там дозволено зі швидкістю 80 км.
Є два пішоходні переход, один на початку, інший над трасою, посеред НП.
Місцевим правила не писані, і вони лазять через відбійник, + там завжди аварійно небезпечний участок....
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04.11.2023 08:15 Ответить
Так, учора тією трасою якраз проїхав знову - дійсно нарешті відновили таблички на синьому фоні у кожному населеному пункті. Єдине, в чому поправлю - в таких нас.пунктах можна до 90км/год. згідно правил
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05.11.2023 08:48 Ответить
Житомирська траса, відсутність "зебри"... Тут все очевидно. Водій винен лише у тому випадку, якщо явно перевищив швидкість (а на даній трасі це 110 км на годину). А довести це майже нереально буде.
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03.11.2023 13:24 Ответить
Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко
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03.11.2023 13:40 Ответить
Странно, что никто не поднимает вопрос трасс идущих через населенные пунты. Это не нормально, что нет объезных дорог у нас!
Скоростные дороги не должны проходить через населенные пункты, а если проходят должны быть огорожены заборами или подняты над землей. А не вводить ограничения скорости. Тогда такие случаи будут невозможны!
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03.11.2023 13:48 Ответить
Респект ув. С.Славинскому за грамотный в правовом и в техническом плане подход к проблеме. Поражаюсь тому, что в Украине такое огромное количество умных толковых людей, но в управлении страной по-прежнему много вопиющих недостатков.

Хотя и улучшения тоже есть: был в Чернигове 3 месяца в 2019 году и 2 месяца работал волонтером летом нынешнего 2023 года:

улучшения очень зримые во всех сферах: отличные дороги и тротуары, вместо старых раздолбанных троллейбусов ещё совковых времен по городу катаются новенькие троллейбусы украинского производства. Несмотря на войну все люди очень чисто и хорошо одеты, никто и никогда не повышает голоса, всюду царит доброжелательность и взаимное уважение. За 2 месяца не встретил ни одного пьяного.
Респект черниговцам !
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07.11.2023 03:47 Ответить
Баба Йуля йому новий купить, подумаєш, тушку збив. Мабуть 50 км/год іхав, або GLE з фольги зроблений...
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03.11.2023 14:58 Ответить
Тільки особисто хвора людина зараз згадує про якуйсь залізяку . Й Ви Андрія переплутали з С. Соболевим . Ось він єдиний у партії , хто йще біднійший за Юлю . Бо більше неї живе виключно за депутатськи гроші . Це не копійки , зовсім не копійки , але ... Юля була 30 років тому міліардершею , але не долларовою а по ціні активів . Кучмо з Пінчуком , як звістно ці активи в з неї взяли й зразу з"явився як з ларця "новий" олігарх - Фірташ . Може це й співпадіння ... Але вже років 30 як Юля зовсім не відмовляється від депутатський . А ось для Николаєнко з групу Тарути це дуже символічні гроші .
Я йще пом"ятаю , як пиняли в 2009 році Андрія Шкіля -- ті , хто ніколи б не здав би честного тесту на права .

Ось скільки требо мати цінізму , щоб влаштовувати політичні спектаклі .
Мабуть Ваша родичка танька мунтян , це теж "малювала" з Віктора Уколова педофіла й туди з стрибала богосранська , це перехопив Ющ . Порошенко розумний , бабуть зрозумів що від таньки й григорія омельченка (рівно після того як на його на Інститутській наїхав авто) буже неприємно смердить . Бо Юлю за педофілію аж ніяк не можно засудити по сутто фізіології , а Уколов може бути йому корисним йще в 2014 році .
Ось я Вас питаю -- де вирок Віктору Уколову , пля ?! Це ж вам не випадковий злочин , а дуже тяжкий й проти маленького хлопчика ... Чи як ?!

Так й тут -- в Україні забагато водіїв й а тут 100% картина цім водіям очевидна до сліз -- жожної провини водія не має . Бо у світі ніколи не було жодного разу , коли водія на трасі без світлофорів й зебр , зі спеціальним огородженням де доволенна швідкість за 100 км звинувалили у збитті а хоч й грудної дитини та йще на лівій обгонній смузі . Бо це повернення навіть не 20 століття а в 19 , коли більшість клієнтів міжміских сполучень був гужевий транспорт . А перші автівки змушувал враховувати інтереси черепашого ходу .
А десь з половини 20 століття вже є обмеження ні тільки для лошадів , але й тракторів , мопедів й тим більше роверів (в тому числі й електроприводних , не кажучи самогобців на самокатах .
Це називається на мові ПДР -- дотримання швидкісного режиму .
Скажу навіть більше -- єдиний засіб його звинуватити -- встановити , що він рухався там меньше 50 км й цим сприяв створенню аварійної ситуації (усі спробують обігнати - нервують , бо їм здається що водій-черепаха навмистно на їми знущається) .
І тільки критичні ідійоти спробують в цій трагедії знайти особливу поведінку депутата ...

Ти навіть не розумієшь , що від нахаств й зневаги мажорів до життя інших (на дешевих точилах) гине кожен рік в рази меньше , ні ж від таких як ти "вчителів за кермов" , які на 3 полосах береть середню й навмистно створюють пробку через "черепаший хов" в 60 км . Не предерешься , бодай не 50 й нижче й не крайня ліва . Але , якщо по пустій трасі мажор й не тільки один жене 160 й 180 він лише його життя (й пасажирів) піддає ризику , а "вчитель" змушує десятки водіїв йти на обгін , а це на трасах найбільш небеспечний маневр й займає перше місце по аваріях . Але є відверті злочинці "вчітелі" (яких би я судив за навмистний злочин) бо коли хтось йде на обгін , а воно навмистно починах прискорюватися й не дае обігнати . Це вже вбивство . Особливо , коли дусторонній рух й всього дві полоси й там же лобове (тобто 99% смертельне) зідкнення ...

Й саме через це я призирливо ставлюся до тих , хто тупо звинувачує (тобто вчителює за кирмом) й ніфіга не розуміє , що найбільш небеспечнійше . А це (1) обгін й особливо смертельно небеспечно при плотному трафіку (2) недотримання дистанції й тільки (3) порушення швидкісного режиму причому в обі сторони обмежання . При чому - якщо якась автівка виривається уперед через форсаж на 180 вона навпаки зменьшує ризики через те , що збільшує дістанцію . Більш того - таких ніколи поліція не зупиняє , навіть якщо не всигає радаром виявити порушення й по почті штраф виписати . А ось черепаху обов"язково зупинять й спитають , де вона так погано навчилася вождінню й чи валідні й його права , бо черепаха не в курсі , чому тракторам на такі траси є заборона заїзжати . Й це точно не через габаріти . Бо ось колесним БМП не забороняють .
Вчить ПДР , добродії , ранійше ніж висловлювати якуйсь думку по цій непростій й технократичній темі . Тим більш така трагедія -- загинула дитина через те , що хтось не подбав зробити зручний перехід через трасу . Зручний для жителів навколо траси .
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04.11.2023 07:29 Ответить
Не знаю хто винен у ДТП.
Аде у депутата гарний позашляховик він йому потрібніший ніж солдатам це факт.
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03.11.2023 15:09 Ответить
Моя мама живе біля цієї траси.Мене завжди вражало,як можна робити пішохідні переходи поверх швидкісної траси?Не існує ні підземних переходів,ні мостів.Люди бояться перейти до магазину,особливо старі.Машини женуться 200км /год.Для них не існує ні близькість житлових пунктів,ні цих нещасних переходіві взагалі правил.Я живу за кордоном,сама водій і те,як водять машини в Україні мене просто вбиває.Коли позначене село,чому не зменшують швидкість? Не існує гальмівний шлях для них,для цього бидла.гальмувати при швидкості 200км ?Або сам лобом в скло,або вб'єш людину.Бидло
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03.11.2023 15:31 Ответить
його вже носять на носилках,вкритого одіялом Насірова?
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03.11.2023 17:35 Ответить
а ваша мама разом із мешканцями села не пробувала підсрачниками пригнати на цю трасу голову тергромади,голову РДА,начальника поліції і заставити їх зробити смугу "лежачих поліцейських",хоча-б?? чи бігати перед машинами прикольніше?
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03.11.2023 17:37 Ответить
Знак "Населенный пункт" бывает двух видов - на белом или синем фоне. Соответственно и разные ограничения скорости. А на этой трассе многих знаков с названием населенных пунктов вообще нет. А их(населенных пунктов) довольно много. И если на пешеходные переходы обращаешь внимание, то если их нет, едешь, не подозревая подвоха со стороны пешехода-парктуриста, который через отбойники скачет!
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03.11.2023 19:56 Ответить
https://t.me/Sharp_Ukraine/18067 ДТП з Ніколаєнком: за 40 хвилин до аварії нардеп отримав штраф за перевищення швидкості

В розпорядження редакції "Схем" потрапив документ сервісу перевірки адмінправопорушень МВС. Згідно з ним, депутат рухався зі швидкістю 162 км/год, попри встановлене обмеження у 110 км/год.
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03.11.2023 16:34 Ответить
Якщо той депутат-ніколаєнко пер з такою швидкістю, а що це так, свідчить страшена деформація його авто від зіткнення з несчасним тілом дівчини - то він - вбивця й повинен понести покарання! І був там перехід, чи не був, чому несчасна там опинилася (може кошеня шукала!) - то не має значення!
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03.11.2023 17:39 Ответить
Якщо той депутат-ніколаєнко пер з такою швидкістю... То он - форменный ДЛБ-вбивця.
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03.11.2023 18:18 Ответить
Это не страшенная деформация. Капот очеть легко мнется. А вот лобовое цело.
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03.11.2023 19:58 Ответить
АН МУР. ДЛЯ ЧОГО ТИ ЗБРЕХАВ ? Швидкість 162 була зафіксована за 63 км від місця трагедії і за це він отримав штраф !
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03.11.2023 18:27 Ответить
А вам о чем сказано, в придачу з припущеннями по всiй гiльцi? Хтозна чим пан мiркуе
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03.11.2023 18:35 Ответить
І Ви 100% впевнені що він після цього поїхав далі з дозволеною швидкістю? Пан депутат дуже поспішав бо навіть штраф оформив а не почав качати права,на що треба значно більше часу. Мабуть до тещі так поспішав бо навіть дружина не вимагала зменшити швидкість...
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03.11.2023 22:00 Ответить
Чомусь як стають люди багатими (не всі, але багато хто) в Україні так і починають їздити 100 км +. Мабуть думають що багатий= безсмертний.
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03.11.2023 19:37 Ответить
На этой трассе ограничение скорости 110км. Едут, в основном, 110-130.
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03.11.2023 19:59 Ответить
Я про загальний факт писала.
А в цьому випадку це вина тих, хто не впорядкував трасу. Думаю швидкісна дорога не повинна проходити через села, а від неї повинні бути окремі з'їзди де швидкість велику не можна набирати.
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03.11.2023 20:54 Ответить
Господи! Та хто ж про тих людей думає коли ці траси будує? Забули в якій країні живете? У нас 73% населення ідіоти. І серед тих хто приймає рішення відсоток такий-же самий, а мо і більший...
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03.11.2023 22:06 Ответить
Якщо б був "такий же самий" то це половина трагедії . У подавньої більшості начхальства рівень інтелекту менший за середній . Й це норма будь де (не кажіть тільки про Україну) .
Ось приклад про Айті + наука (фізика електричного поля) . Кардіологічна система яка допагає хірургам робити безполосні операції - ціна 500 тисяч зелених . Місцева філія корпорації на 18 тисяч осіб (прилад це дрібна частина) . Там у США в головному офісі призначають бухгалтера (типу фінансіста) на зама по філіалах . А требо ж імідж собі зробити , а вихід при такій ціні на афріканський й індійський ринок дуже важко . Ось він в каталозі знаходить на 30 тисяч зелених схожий (типу) прилад але не медичного произначення , а геодезичного . Й там точність від 2 метрів до 5 мм . Тобто суцільна киянка замість аптечного молоточка . Наши фізики честно 2 місяця будували різні моделі конфігурації й довели точність до 2мм . Але вже це стеля . Колишній гендиректор їде у США й докладає він не бере відповідальності за таку тупість . Бухгалтер стрибає й вимагає щоб не тільки фізики щось зробили , але програмісти . Бо він не в науку вірить а в дива айтішників . Уявлення про закони метрології він не має від слова зовсім , а йще в його є товарищ теж фізик й кандидат , але трохи у сміжній галузі й мовляв він стверджує , що математики можуть усе вікоректувати . Колишнього голвного в нашому філіалі звільняють , звільняють йще начальника софтвера (він теж відмовився від антинаукового експерімнту) в наш відділ призначають на керівництво 15 програмерами автора "дітячого коду" -- зато вона у армії була майором . Програмувати не вміє але довго керувала . Інший гендиректор філії виявився місцевим Насредіном - як відомо це хаджа Н пообіцяв падішаху навчити ішака за 30 років розмовляти , бо за цей термін , або хаджа помре, або ішак , або падішах . Але 30 років ніхто тут не став би чекати , через 3 роки визнали цю ідею тупіковою . За цей час відділ електроніки з 8 інженерів - зкоротили до одного начальника 3 роки 30 висококваліфікованних тобто половина від усіх отримувала зарплатню за цей експерімент . З фірми повтікало 60% штату (були місяці коли зразу 3 програмера заявляли , що знайшли інше місце й не бажать приймати участь у цій клоунаді . Я її назвав : як замінити один мікрометр ціною в 5 тисяч баксів на 50 штангенциркулів за 20 баксів . Але той бухгалтер назвав мою алегорію примітивної , грубою й некоректною .
Але потім після його ідеї йще 2 роки намагалися повернути фахівців але це вдалося дуже ситуативно . Головне що той "чарівник" йще пійшов на підвищення . Бо правління визнало його ініциативним й дуже перспективним топ-менеджером ... тим більше , що фірму продали за 30 мілліардів самому великому гігінту в петрохімії зі штатом вже в 80 тисяч . А втрату 30х36 місяців зарплатні (приблизно 6=8 мілійонів баксів) виявили дрібними такими збитками . Бухгалтера того , правда новий властник не захотів брати (можливо хтось так з наших помстився за померлого доктора фізики , який дуже болістно приймав цю ситуацію) . Бо там не поважали науковців , точнійше дуже пишалися табличками на кабінетах : док.Алекс Г. - 3th degree by physics, док. Рафаель 3th degree by physics , док Владімір Ш. 3th degree by СS. Цілих 5 табличек . Але жодний з к.ф.м.н. не був там начальником й якийсь дрібний керівник (що нахапався поверхах навколонаукової літератури шпиняв їм ідіотські завдання , або вражав багаторічних викладчаів фізики й математики знаннями за 1й курс технікума . А голова філії міг на загальних сборах крикнути одному доктору фізики -- закрий рота (буквально так) . Так що ну що тоді вимагати від України -- це 70 років хозяйнували бидляче-комуняцьки порядки . Але після софка не крайще стало , бо комуняк змінили олігархи й бандюки . Й тільки років 20 тому почали з"являтися в керівництві інтелігентні обличча й ерудованні мизки : Тимошенко , Яценюк , Гройсман , ну з презідентів тільки Порошенко . Ющ після отруєння страждав страшенними головними болями що зробило його іншим ніж таким яким він був до того . Зараз його трудно оцінювати - він багато кого з помаранчьового оточення подозрював в його особистому лиху . Через те його стравлювали певні особи й тому крім сутто речей не пов"язанних зі здібностями менеджмента (але вкрай доленосних для демократії й свободи) він не зробив . Тобто інтелект й ерудицію не проявив особова . Хоч й позитиву було в рази більше ніж при антиінтелігенті - Кучмо ...
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04.11.2023 06:00 Ответить
Я не міліонер й не депутат , але якщо в Дойчі є автобани де можно їхати 160 чи 180 так й їду -- обмежання тільки по автівці . Хоча економний режим це рівно 90 км\год .

Зрозумійте таку істину -- за Вашою логікою требо взагалом заборонити автівки . Але якщо в подавній більшості міст середній знак це до 50 . То що казати про загороженні швідкістні трасси де й 110 (саме на житомирський так й є) ! В подавній більшості міст Європи міжміські траси вони без світлофорів й 6 полос . Й з обох сторін як мінімум відбійники як й тут . Але останні так років 20-30 будують взагалі акустично ізольованні траси -- це бетонний мур висотою в 10 метрів й обнесенний з обох сторін звукоізалиційними матеріалами . Остання мода -- рити в глиб . Це для переходу найбільш зручні штуки - бо не требо підніматися й спускатися . Хоча в найбільш заможніх країнах йще крім пішоходної підьйома там у перехіда будуть маленький ліфт для людей з особистими вимогами ...

Й йще , якщо є знак до 110 а ти їдешь по обгонній смузі 50 -- це те ж порушення . Це крім того , що тебе згвалтують водії за *********** - бажаєшь повзти черепахою -- будь ласка зповзай на крайню праву смугу для черепах й жінок за кирмом . Помічу , що жах великої швидкості у жінок особливо є найбільш часта причина аварій . Й скажу більше - в тих країнах де по-честному здають на права , то з таким шахом можна й за 2 роки не отримати права . Я теж не ідеал здав з - 4ї спроби надцать років тому . На 2-гій мені написали , що я іжжу по знаках , але не враховую погодні та інші умови (тобто занатдто ліхач) . на 3тій раз я почав гальмувати й занадто довго чекав при в"їзді з бокової траси проїзду "переважників" з осоновної . Написали ось це саме -- відсутність впевненного водіння автівкої (тобто відчуття швидкості інших машин) . А моя знайома тільки з 31 раз здала й 30 разів їй писали одне й теж - відсутність впевненності ... А йще жінок вчить включати мизк при в"їзді на парковку особливо з великої вулиці прямо під будинок ... Інша знайому разів п"ять на цьому ловили. Бо паркуватися требо дупою, а виїзжати з парковки передком . Скільки від цього було трагедій . Бо лякається жіночка на автоматі -- там на вулиці шум-гам , а вона дупою пре але правильно ... 1 км 2км ... але ж це реверс й від хвилювання нога сповзає з гальма й по газах -- різкий стрибок й вона дупою в"їзжає в дверицю за якою дитинка 3 рочки яку тато віз у садочьок . Куриці нічого , а дівчинка - каліка ... Бо у дури на нещасливий випадок задок 1 м багажника , а не джип з колесом на задньому склі - такий удар був би меньш небеспечний . А класичний багажник к ніж пройшов навіть при дрібній швидкості , бо удар був прямий йще й це теж порушеняя - бо навіть передком требо в"їзжати під кутом обзору .

А тут порушення водія - встановити не-мо-ж-ли-во та й чи було воно взагалі ?!
Тут очевидне порушення БНІПів (будівельних норм і правил) охорони здороввя а не ПДР .
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04.11.2023 04:14 Ответить
Помятий так наче в стовп вїхав. Де гальмівний шлях? Яка сила удару повинна бути щоб такі пошкодження лишилися від 18 річної дівчини, невеликої на зріст, що важила кілограм 50, судячи по фото
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03.11.2023 23:38 Ответить
Ось це єдина судова волокіта може коштувати суспільству стільки же , як викопати підземний перехід . Не кажучи про надземний . А одне б життя яке на гроші не вимірюється .
А там де є таке обладнення (відбойники з обох сторін , відсутність світлофорів й зебр --а це дає право їхати 110 (тобто жоден радар не зможе зафіксувати порушення , якщо їхати до 130 ...
Як так можно робити з сіл з обох сторін гетто ?!
Термін (ну хоча б умовний) повенен отримати той безглуздий чинуша , хто поставив останнім підпис , що ця траса повністтю готова до експлуатації , якщо на ній нема біля кожного населеном пункту перехода в обидві сторони . Або є зона відпочинку з озерами та річками . Бідна дитинко .
В Україні повно таких сел й містечок , де діти й підлітки ніколи не бачили великий міський рух , а бачили протележне - маленьку вулиці , де кожний водій не гонить як скаженний й зупиняєтся , якщо бачить дитинку перед собою ...
Вона просто не усвідомлювала небеспеку й йще не розуміла , що є відношення високої швидкості шляху гальмування . При 110 км\год це 40 метрів - 60 метрів в залежності від швидкості реагування (норма 0.7 -- 2 сек) . Але це при ідеальній трасі й погоді . Дрібний дощ й буде вже 80-100 метрів .
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04.11.2023 03:21 Ответить
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