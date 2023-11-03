Нардеп от "Батьківщини" Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку, - источники (дополнено). ФОТО
Народный депутат от "Батьківщини" Андрей Николаенко сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на Житомирской трассе.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили источники в правоохранительных органах.
ДТП произошло на территории Житомирской области. Предварительно известно, что в автомобиле народный избранник находился с супругой.
На место происшествия вызвали сотрудников Государственного бюро расследований.
В Нацполиции подтвердили, что за рулем был 44-летний житель Киевщины, народный депутат Украины, но не уточнили, кто именно.
"Предварительно, водитель автомобиля "Mercedes-Benz GLE", двигаясь в направлении г. Чоп в крайней левой полосе движения, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 18-летняя девушка погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении полиции.
В ГБР сообщили, что расследуют обстоятельства ДТП с участием народного депутата.
"Событие случилось на трассе Киев-Чоп вблизи села Березовка Житомирского района около десяти утра 3 ноября 2023 года.
Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода. Несовершеннолетняя девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия", – говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники ГБР. Они решают вопрос о внесении в ЕРДР сведений по признакам уголовного правонарушения ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
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Поліція зняла?
якось дивно, коли стається ДТП за участю депутатів, судів, та інших можновладців - то в більшості випадків номери "відлітають"
мабуть швидкість була завелика?
Є два пішоходні переход, один на початку, інший над трасою, посеред НП.
Місцевим правила не писані, і вони лазять через відбійник, + там завжди аварійно небезпечний участок....
Скоростные дороги не должны проходить через населенные пункты, а если проходят должны быть огорожены заборами или подняты над землей. А не вводить ограничения скорости. Тогда такие случаи будут невозможны!
Хотя и улучшения тоже есть: был в Чернигове 3 месяца в 2019 году и 2 месяца работал волонтером летом нынешнего 2023 года:
улучшения очень зримые во всех сферах: отличные дороги и тротуары, вместо старых раздолбанных троллейбусов ещё совковых времен по городу катаются новенькие троллейбусы украинского производства. Несмотря на войну все люди очень чисто и хорошо одеты, никто и никогда не повышает голоса, всюду царит доброжелательность и взаимное уважение. За 2 месяца не встретил ни одного пьяного.
Респект черниговцам !
Я йще пом"ятаю , як пиняли в 2009 році Андрія Шкіля -- ті , хто ніколи б не здав би честного тесту на права .
Ось скільки требо мати цінізму , щоб влаштовувати політичні спектаклі .
Мабуть Ваша родичка танька мунтян , це теж "малювала" з Віктора Уколова педофіла й туди з стрибала богосранська , це перехопив Ющ . Порошенко розумний , бабуть зрозумів що від таньки й григорія омельченка (рівно після того як на його на Інститутській наїхав авто) буже неприємно смердить . Бо Юлю за педофілію аж ніяк не можно засудити по сутто фізіології , а Уколов може бути йому корисним йще в 2014 році .
Ось я Вас питаю -- де вирок Віктору Уколову , пля ?! Це ж вам не випадковий злочин , а дуже тяжкий й проти маленького хлопчика ... Чи як ?!
Так й тут -- в Україні забагато водіїв й а тут 100% картина цім водіям очевидна до сліз -- жожної провини водія не має . Бо у світі ніколи не було жодного разу , коли водія на трасі без світлофорів й зебр , зі спеціальним огородженням де доволенна швідкість за 100 км звинувалили у збитті а хоч й грудної дитини та йще на лівій обгонній смузі . Бо це повернення навіть не 20 століття а в 19 , коли більшість клієнтів міжміских сполучень був гужевий транспорт . А перші автівки змушувал враховувати інтереси черепашого ходу .
А десь з половини 20 століття вже є обмеження ні тільки для лошадів , але й тракторів , мопедів й тим більше роверів (в тому числі й електроприводних , не кажучи самогобців на самокатах .
Це називається на мові ПДР -- дотримання швидкісного режиму .
Скажу навіть більше -- єдиний засіб його звинуватити -- встановити , що він рухався там меньше 50 км й цим сприяв створенню аварійної ситуації (усі спробують обігнати - нервують , бо їм здається що водій-черепаха навмистно на їми знущається) .
І тільки критичні ідійоти спробують в цій трагедії знайти особливу поведінку депутата ...
Ти навіть не розумієшь , що від нахаств й зневаги мажорів до життя інших (на дешевих точилах) гине кожен рік в рази меньше , ні ж від таких як ти "вчителів за кермов" , які на 3 полосах береть середню й навмистно створюють пробку через "черепаший хов" в 60 км . Не предерешься , бодай не 50 й нижче й не крайня ліва . Але , якщо по пустій трасі мажор й не тільки один жене 160 й 180 він лише його життя (й пасажирів) піддає ризику , а "вчитель" змушує десятки водіїв йти на обгін , а це на трасах найбільш небеспечний маневр й займає перше місце по аваріях . Але є відверті злочинці "вчітелі" (яких би я судив за навмистний злочин) бо коли хтось йде на обгін , а воно навмистно починах прискорюватися й не дае обігнати . Це вже вбивство . Особливо , коли дусторонній рух й всього дві полоси й там же лобове (тобто 99% смертельне) зідкнення ...
Й саме через це я призирливо ставлюся до тих , хто тупо звинувачує (тобто вчителює за кирмом) й ніфіга не розуміє , що найбільш небеспечнійше . А це (1) обгін й особливо смертельно небеспечно при плотному трафіку (2) недотримання дистанції й тільки (3) порушення швидкісного режиму причому в обі сторони обмежання . При чому - якщо якась автівка виривається уперед через форсаж на 180 вона навпаки зменьшує ризики через те , що збільшує дістанцію . Більш того - таких ніколи поліція не зупиняє , навіть якщо не всигає радаром виявити порушення й по почті штраф виписати . А ось черепаху обов"язково зупинять й спитають , де вона так погано навчилася вождінню й чи валідні й його права , бо черепаха не в курсі , чому тракторам на такі траси є заборона заїзжати . Й це точно не через габаріти . Бо ось колесним БМП не забороняють .
Вчить ПДР , добродії , ранійше ніж висловлювати якуйсь думку по цій непростій й технократичній темі . Тим більш така трагедія -- загинула дитина через те , що хтось не подбав зробити зручний перехід через трасу . Зручний для жителів навколо траси .
Аде у депутата гарний позашляховик він йому потрібніший ніж солдатам це факт.
В розпорядження редакції "Схем" потрапив документ сервісу перевірки адмінправопорушень МВС. Згідно з ним, депутат рухався зі швидкістю 162 км/год, попри встановлене обмеження у 110 км/год.
А в цьому випадку це вина тих, хто не впорядкував трасу. Думаю швидкісна дорога не повинна проходити через села, а від неї повинні бути окремі з'їзди де швидкість велику не можна набирати.
Ось приклад про Айті + наука (фізика електричного поля) . Кардіологічна система яка допагає хірургам робити безполосні операції - ціна 500 тисяч зелених . Місцева філія корпорації на 18 тисяч осіб (прилад це дрібна частина) . Там у США в головному офісі призначають бухгалтера (типу фінансіста) на зама по філіалах . А требо ж імідж собі зробити , а вихід при такій ціні на афріканський й індійський ринок дуже важко . Ось він в каталозі знаходить на 30 тисяч зелених схожий (типу) прилад але не медичного произначення , а геодезичного . Й там точність від 2 метрів до 5 мм . Тобто суцільна киянка замість аптечного молоточка . Наши фізики честно 2 місяця будували різні моделі конфігурації й довели точність до 2мм . Але вже це стеля . Колишній гендиректор їде у США й докладає він не бере відповідальності за таку тупість . Бухгалтер стрибає й вимагає щоб не тільки фізики щось зробили , але програмісти . Бо він не в науку вірить а в дива айтішників . Уявлення про закони метрології він не має від слова зовсім , а йще в його є товарищ теж фізик й кандидат , але трохи у сміжній галузі й мовляв він стверджує , що математики можуть усе вікоректувати . Колишнього голвного в нашому філіалі звільняють , звільняють йще начальника софтвера (він теж відмовився від антинаукового експерімнту) в наш відділ призначають на керівництво 15 програмерами автора "дітячого коду" -- зато вона у армії була майором . Програмувати не вміє але довго керувала . Інший гендиректор філії виявився місцевим Насредіном - як відомо це хаджа Н пообіцяв падішаху навчити ішака за 30 років розмовляти , бо за цей термін , або хаджа помре, або ішак , або падішах . Але 30 років ніхто тут не став би чекати , через 3 роки визнали цю ідею тупіковою . За цей час відділ електроніки з 8 інженерів - зкоротили до одного начальника 3 роки 30 висококваліфікованних тобто половина від усіх отримувала зарплатню за цей експерімент . З фірми повтікало 60% штату (були місяці коли зразу 3 програмера заявляли , що знайшли інше місце й не бажать приймати участь у цій клоунаді . Я її назвав : як замінити один мікрометр ціною в 5 тисяч баксів на 50 штангенциркулів за 20 баксів . Але той бухгалтер назвав мою алегорію примітивної , грубою й некоректною .
Але потім після його ідеї йще 2 роки намагалися повернути фахівців але це вдалося дуже ситуативно . Головне що той "чарівник" йще пійшов на підвищення . Бо правління визнало його ініциативним й дуже перспективним топ-менеджером ... тим більше , що фірму продали за 30 мілліардів самому великому гігінту в петрохімії зі штатом вже в 80 тисяч . А втрату 30х36 місяців зарплатні (приблизно 6=8 мілійонів баксів) виявили дрібними такими збитками . Бухгалтера того , правда новий властник не захотів брати (можливо хтось так з наших помстився за померлого доктора фізики , який дуже болістно приймав цю ситуацію) . Бо там не поважали науковців , точнійше дуже пишалися табличками на кабінетах : док.Алекс Г. - 3th degree by physics, док. Рафаель 3th degree by physics , док Владімір Ш. 3th degree by СS. Цілих 5 табличек . Але жодний з к.ф.м.н. не був там начальником й якийсь дрібний керівник (що нахапався поверхах навколонаукової літератури шпиняв їм ідіотські завдання , або вражав багаторічних викладчаів фізики й математики знаннями за 1й курс технікума . А голова філії міг на загальних сборах крикнути одному доктору фізики -- закрий рота (буквально так) . Так що ну що тоді вимагати від України -- це 70 років хозяйнували бидляче-комуняцьки порядки . Але після софка не крайще стало , бо комуняк змінили олігархи й бандюки . Й тільки років 20 тому почали з"являтися в керівництві інтелігентні обличча й ерудованні мизки : Тимошенко , Яценюк , Гройсман , ну з презідентів тільки Порошенко . Ющ після отруєння страждав страшенними головними болями що зробило його іншим ніж таким яким він був до того . Зараз його трудно оцінювати - він багато кого з помаранчьового оточення подозрював в його особистому лиху . Через те його стравлювали певні особи й тому крім сутто речей не пов"язанних зі здібностями менеджмента (але вкрай доленосних для демократії й свободи) він не зробив . Тобто інтелект й ерудицію не проявив особова . Хоч й позитиву було в рази більше ніж при антиінтелігенті - Кучмо ...
Зрозумійте таку істину -- за Вашою логікою требо взагалом заборонити автівки . Але якщо в подавній більшості міст середній знак це до 50 . То що казати про загороженні швідкістні трасси де й 110 (саме на житомирський так й є) ! В подавній більшості міст Європи міжміські траси вони без світлофорів й 6 полос . Й з обох сторін як мінімум відбійники як й тут . Але останні так років 20-30 будують взагалі акустично ізольованні траси -- це бетонний мур висотою в 10 метрів й обнесенний з обох сторін звукоізалиційними матеріалами . Остання мода -- рити в глиб . Це для переходу найбільш зручні штуки - бо не требо підніматися й спускатися . Хоча в найбільш заможніх країнах йще крім пішоходної підьйома там у перехіда будуть маленький ліфт для людей з особистими вимогами ...
Й йще , якщо є знак до 110 а ти їдешь по обгонній смузі 50 -- це те ж порушення . Це крім того , що тебе згвалтують водії за *********** - бажаєшь повзти черепахою -- будь ласка зповзай на крайню праву смугу для черепах й жінок за кирмом . Помічу , що жах великої швидкості у жінок особливо є найбільш часта причина аварій . Й скажу більше - в тих країнах де по-честному здають на права , то з таким шахом можна й за 2 роки не отримати права . Я теж не ідеал здав з - 4ї спроби надцать років тому . На 2-гій мені написали , що я іжжу по знаках , але не враховую погодні та інші умови (тобто занатдто ліхач) . на 3тій раз я почав гальмувати й занадто довго чекав при в"їзді з бокової траси проїзду "переважників" з осоновної . Написали ось це саме -- відсутність впевненного водіння автівкої (тобто відчуття швидкості інших машин) . А моя знайома тільки з 31 раз здала й 30 разів їй писали одне й теж - відсутність впевненності ... А йще жінок вчить включати мизк при в"їзді на парковку особливо з великої вулиці прямо під будинок ... Інша знайому разів п"ять на цьому ловили. Бо паркуватися требо дупою, а виїзжати з парковки передком . Скільки від цього було трагедій . Бо лякається жіночка на автоматі -- там на вулиці шум-гам , а вона дупою пре але правильно ... 1 км 2км ... але ж це реверс й від хвилювання нога сповзає з гальма й по газах -- різкий стрибок й вона дупою в"їзжає в дверицю за якою дитинка 3 рочки яку тато віз у садочьок . Куриці нічого , а дівчинка - каліка ... Бо у дури на нещасливий випадок задок 1 м багажника , а не джип з колесом на задньому склі - такий удар був би меньш небеспечний . А класичний багажник к ніж пройшов навіть при дрібній швидкості , бо удар був прямий йще й це теж порушеняя - бо навіть передком требо в"їзжати під кутом обзору .
А тут порушення водія - встановити не-мо-ж-ли-во та й чи було воно взагалі ?!
Тут очевидне порушення БНІПів (будівельних норм і правил) охорони здороввя а не ПДР .
А там де є таке обладнення (відбойники з обох сторін , відсутність світлофорів й зебр --а це дає право їхати 110 (тобто жоден радар не зможе зафіксувати порушення , якщо їхати до 130 ...
Як так можно робити з сіл з обох сторін гетто ?!
Термін (ну хоча б умовний) повенен отримати той безглуздий чинуша , хто поставив останнім підпис , що ця траса повністтю готова до експлуатації , якщо на ній нема біля кожного населеном пункту перехода в обидві сторони . Або є зона відпочинку з озерами та річками . Бідна дитинко .
В Україні повно таких сел й містечок , де діти й підлітки ніколи не бачили великий міський рух , а бачили протележне - маленьку вулиці , де кожний водій не гонить як скаженний й зупиняєтся , якщо бачить дитинку перед собою ...
Вона просто не усвідомлювала небеспеку й йще не розуміла , що є відношення високої швидкості шляху гальмування . При 110 км\год це 40 метрів - 60 метрів в залежності від швидкості реагування (норма 0.7 -- 2 сек) . Але це при ідеальній трасі й погоді . Дрібний дощ й буде вже 80-100 метрів .