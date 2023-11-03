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Польские перевозчики, которые собираются перекрыть границу, выдвигают нереалистичные требования, - посол Украины Зварич

фура,страйк,перевізник

Протест польских перевозчиков на границе с Украиной может носить предупредительный характер и длиться только день, потому что на самом деле большинство их требований нереалистичны.

Об этом посол Украины Василий Зварич заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.нет".

"Это уже маленькая победа, поскольку планировавшийся на сегодня протест перенесли на 6 ноября. Есть также сигналы о том, что это может быть однодневная предупредительная забастовка. Поэтому сейчас все усилия направлены на то, чтобы достичь определенных компромиссов и объяснить, что большинство требований нереалистичны", — сказал посол.

К примеру, польские перевозчики недовольны отменой разрешительной системы для украинских дальнобойщиков в рамках транспортного безвиза. Но это соглашение между Украиной и Евросоюзом, и к тому же польским перевозчикам также не нужны разрешения на перевозку внутри ЕС.

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"Другое их требование имеет некоторое дискриминационное измерение, поскольку они требуют преференций при пересечении границы на польских или европейских номерах. А перевозку осуществляют представители других стран, например Турции. Поэтому мы не можем удовлетворить эти требования, будем пытаться убедить их, что такие методы с блокировкой границы являются контрпродуктивными", — сказал он.

По словам Зварича, польские власти также это понимают и пытаются убедить бастующих не мешать движению через границу.

"Верим, что здравый смысл победит, польские перевозчики прислушаются и будут пытаться отстаивать свои интересы другим способом", — сказал посол.

Автор: 

граница (5304) забастовка (321) Польша (8511) Зварич Василий (35)


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Топ комментарии
+18
Краще пробийте зв'язки польських перевізників з кацапстаном.
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03.11.2023 12:07 Ответить
+13
тобто поляки не можуть чесно конкурувати з українськими перевізниками ? гарно розгойдали вибори Польщу .
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03.11.2023 12:11 Ответить
+13
а хай німці висунуть такі ж самі вимоги до поляків.
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03.11.2023 12:12 Ответить
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Краще пробийте зв'язки польських перевізників з кацапстаном.
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03.11.2023 12:07 Ответить
Здоровий глузд давно покинув польські голови,українські полиці завалені польськими товарами,цікаво в Польщі це саме?
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03.11.2023 12:09 Ответить
тобто поляки не можуть чесно конкурувати з українськими перевізниками ? гарно розгойдали вибори Польщу .
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03.11.2023 12:11 Ответить
Коли в Україні хтось останній раз страйкував? Шахтарі у 1995-му? Профспілки взагалі є? Чи профспілка і страйк це відлуння совєтів і тому не комільфо? Чи може рабська натура?
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03.11.2023 12:11 Ответить
що будуть робити польскі перевізники, сільгоспвиробники, тощо коли Україна вступить в ЄС ?
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03.11.2023 12:12 Ответить
Менталітет поляка схожий з українським. Тому будуть суперечки, але думаю, в кінці кінців порозуміються. Поляки ж не кацапи
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03.11.2023 12:18 Ответить
Не кацапи,але схожість велика.
Побачили справжнє обличчя
«сестри»?
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03.11.2023 12:31 Ответить
Ти помилився адресою, ведмедчуківський.
Тобі на страна Сру
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03.11.2023 13:16 Ответить
а хай німці висунуть такі ж самі вимоги до поляків.
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03.11.2023 12:12 Ответить
Щось думаю що при вступі в ЄС, основні палки крім угорців, будуть вставляти поляки...

та і після вступу будуть всіляко тормозити транзит, щоб здорожчити нам доставку... Як не крути треба тримати добрі стосунки з словаками як б не було складно... Вже готуватись розширюючи магістралі і пункти пропуску в їх сторону, щоб мати альтернативу транзиту Польщею

перше ми постачальник дешевої робочої сили, поки не в ЄС... друге багато інвестицій від них підуть до нас на новий ринок, третє по сг продукції Польща не зможе конкурувати з нашими агровиробниками...

Може нам повезе не вважаючи на корупцію пройти по якісь спрощеній процедурі інакше все буде довго тягнутись...
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03.11.2023 13:10 Ответить
де оті унтерменші, які місяць тому кричали "йой зелена влада шо ж ти робиш це ж наші союзники хіба можна через якесь зерно сваритись". ну от, майте клопіт
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03.11.2023 13:10 Ответить
Потеряли на "дозволах ",а это взятки " не умеют сражаться в конкуренций.Наняли с востока дешовых водителей , а ети простаивают. Увеличилось число фур ,а дороги нетак просто "расширить ", хоть и так много дорог перестраивают.Наверно самая передовая страна в ЕЕС где идет передовая укладка дорог .
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03.11.2023 13:37 Ответить
А не пора цих бадзег послати на три букви,жирують на дотаціях держави і не хочуть робити як Українці,ми воюемо за цих уродів,а вони палки в колеса ставлять,правильно люди пишуть,поляки це агенти кремля.
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03.11.2023 14:14 Ответить
) Громадяни, ви забули що на піших переходах від самого початку розділяють людей на єс і інше бидло. Є прохід для громадян єс без черг і українців до в чергах калічилися. Вони нас завжди мали за бидло і ніхто це питання не піднімав з нашої влади.
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03.11.2023 14:21 Ответить
Тому що ми для нашої влади теж бидло.
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17.11.2023 10:32 Ответить
 
 