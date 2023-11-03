Польские перевозчики, которые собираются перекрыть границу, выдвигают нереалистичные требования, - посол Украины Зварич

Протест польских перевозчиков на границе с Украиной может носить предупредительный характер и длиться только день, потому что на самом деле большинство их требований нереалистичны.

Об этом посол Украины Василий Зварич заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.нет".

"Это уже маленькая победа, поскольку планировавшийся на сегодня протест перенесли на 6 ноября. Есть также сигналы о том, что это может быть однодневная предупредительная забастовка. Поэтому сейчас все усилия направлены на то, чтобы достичь определенных компромиссов и объяснить, что большинство требований нереалистичны", — сказал посол.

К примеру, польские перевозчики недовольны отменой разрешительной системы для украинских дальнобойщиков в рамках транспортного безвиза. Но это соглашение между Украиной и Евросоюзом, и к тому же польским перевозчикам также не нужны разрешения на перевозку внутри ЕС.

Читайте также: На границе с Польшей возможно усложнение движения для грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков, - Госпогранслужба

"Другое их требование имеет некоторое дискриминационное измерение, поскольку они требуют преференций при пересечении границы на польских или европейских номерах. А перевозку осуществляют представители других стран, например Турции. Поэтому мы не можем удовлетворить эти требования, будем пытаться убедить их, что такие методы с блокировкой границы являются контрпродуктивными", — сказал он.

По словам Зварича, польские власти также это понимают и пытаются убедить бастующих не мешать движению через границу.

"Верим, что здравый смысл победит, польские перевозчики прислушаются и будут пытаться отстаивать свои интересы другим способом", — сказал посол.