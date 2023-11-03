Польские перевозчики, которые собираются перекрыть границу, выдвигают нереалистичные требования, - посол Украины Зварич
Протест польских перевозчиков на границе с Украиной может носить предупредительный характер и длиться только день, потому что на самом деле большинство их требований нереалистичны.
Об этом посол Украины Василий Зварич заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.нет".
"Это уже маленькая победа, поскольку планировавшийся на сегодня протест перенесли на 6 ноября. Есть также сигналы о том, что это может быть однодневная предупредительная забастовка. Поэтому сейчас все усилия направлены на то, чтобы достичь определенных компромиссов и объяснить, что большинство требований нереалистичны", — сказал посол.
К примеру, польские перевозчики недовольны отменой разрешительной системы для украинских дальнобойщиков в рамках транспортного безвиза. Но это соглашение между Украиной и Евросоюзом, и к тому же польским перевозчикам также не нужны разрешения на перевозку внутри ЕС.
"Другое их требование имеет некоторое дискриминационное измерение, поскольку они требуют преференций при пересечении границы на польских или европейских номерах. А перевозку осуществляют представители других стран, например Турции. Поэтому мы не можем удовлетворить эти требования, будем пытаться убедить их, что такие методы с блокировкой границы являются контрпродуктивными", — сказал он.
По словам Зварича, польские власти также это понимают и пытаются убедить бастующих не мешать движению через границу.
"Верим, что здравый смысл победит, польские перевозчики прислушаются и будут пытаться отстаивать свои интересы другим способом", — сказал посол.
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«сестри»?
Тобі на страна Сру
та і після вступу будуть всіляко тормозити транзит, щоб здорожчити нам доставку... Як не крути треба тримати добрі стосунки з словаками як б не було складно... Вже готуватись розширюючи магістралі і пункти пропуску в їх сторону, щоб мати альтернативу транзиту Польщею
перше ми постачальник дешевої робочої сили, поки не в ЄС... друге багато інвестицій від них підуть до нас на новий ринок, третє по сг продукції Польща не зможе конкурувати з нашими агровиробниками...
Може нам повезе не вважаючи на корупцію пройти по якісь спрощеній процедурі інакше все буде довго тягнутись...