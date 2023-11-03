Оснований для радикальных изменений законодательства относительно мобилизации нет, - Вениславский
Оснований для изменений законодательства по мобилизации в Украине нет.
Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С точки зрения деятельности Верховной Рады Украины, с точки зрения законодательной основы, оснований для каких-либо радикальных изменений законодательства по мобилизации нет", - пояснил парламентарий.
Вениславский напомнил, что ТЦК и СП это фактически структура Вооруженных Сил Украины, которыми руководят офицеры, имеющие подчиненность по вертикали к главнокомандующему Вооруженными Силами.
"Поэтому, если руководители сектора безопасности и обороны сочтут, что есть какие-то основания для увеличения количественных или качественных показателей мобилизованных граждан Украины, то они на сегодняшний день имеют все возможности для того, чтобы это сделать в рамках действующего законодательства", - добавил нардеп.
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И в ваших жилах тяга к "учёбе" есть.
Майами тоже манит вас и в этом ваша "честь".
Быдлотой порождённые, быдлотою взращенный,
Вы быдлом выросли вонючие скоты......
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А Зєлькин кишеньковий адвокат своїм ротом ******* шо все добре, все чудово, не лякайте лохторат Яналохія а то Порох нападе.
Навибирали, дегенерати?
коротка підготовка місяць призводить до втрат і необхідності нового поповнення.... а реально хворі є тягарем для частин...
а кого вони призовуть як в них план, а реєстру досі нема - а тому все що можна це ловити під магазином?