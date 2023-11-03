Оснований для радикальных изменений законодательства относительно мобилизации нет, - Вениславский

Оснований для изменений законодательства по мобилизации в Украине нет.

Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С точки зрения деятельности Верховной Рады Украины, с точки зрения законодательной основы, оснований для каких-либо радикальных изменений законодательства по мобилизации нет", - пояснил парламентарий.

Вениславский напомнил, что ТЦК и СП это фактически структура Вооруженных Сил Украины, которыми руководят офицеры, имеющие подчиненность по вертикали к главнокомандующему Вооруженными Силами.

"Поэтому, если руководители сектора безопасности и обороны сочтут, что есть какие-то основания для увеличения количественных или качественных показателей мобилизованных граждан Украины, то они на сегодняшний день имеют все возможности для того, чтобы это сделать в рамках действующего законодательства", - добавил нардеп.

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