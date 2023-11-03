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Новости мобилизации
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Оснований для радикальных изменений законодательства относительно мобилизации нет, - Вениславский

зсу

Оснований для изменений законодательства по мобилизации в Украине нет.

Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С точки зрения деятельности Верховной Рады Украины, с точки зрения законодательной основы, оснований для каких-либо радикальных изменений законодательства по мобилизации нет", - пояснил парламентарий.

Вениславский напомнил, что ТЦК и СП это фактически структура Вооруженных Сил Украины, которыми руководят офицеры, имеющие подчиненность по вертикали к главнокомандующему Вооруженными Силами.

"Поэтому, если руководители сектора безопасности и обороны сочтут, что есть какие-то основания для увеличения количественных или качественных показателей мобилизованных граждан Украины, то они на сегодняшний день имеют все возможности для того, чтобы это сделать в рамках действующего законодательства", - добавил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ТЦК продолжается процесс назначения военкомов и оцифровки военнообязанных данных, - Сухопутные войска ВСУ

Автор: 

мобилизация (2812) Вениславский Федор (273)


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Топ комментарии
+8
Виходить стаття Залужного в якій генерал пише що без якісних змін в частині підготовки резерву в нас нема шансу покращити ситуацію на фронті в статегічній перспективі.

А Зєлькин кишеньковий адвокат своїм ротом ******* шо все добре, все чудово, не лякайте лохторат Яналохія а то Порох нападе.

Навибирали, дегенерати?
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03.11.2023 13:58 Ответить
+7
Ну заїбісь тепер. Наші прапрапрадіди 25 років воювували і ми зможемо(думка зеленого мразюка, що з дивану воює.)
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03.11.2023 13:46 Ответить
+4
А почему собственно? Не потому ли что этот Федя 1969 года рождения имеет двух сыновей и зуб даю, что они не в ВСУ, а далеко далеко от границы Украины. За пару тысяч лье или миль.
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03.11.2023 13:49 Ответить
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Ну заїбісь тепер. Наші прапрапрадіди 25 років воювували і ми зможемо(думка зеленого мразюка, що з дивану воює.)
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03.11.2023 13:46 Ответить
А почему собственно? Не потому ли что этот Федя 1969 года рождения имеет двух сыновей и зуб даю, что они не в ВСУ, а далеко далеко от границы Украины. За пару тысяч лье или миль.
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03.11.2023 13:49 Ответить
Або вчаться. "Кількість студентів з віком після 30 зросла у 23 рази".
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03.11.2023 14:37 Ответить
Точно, "учатся". Но за много тысяч лье (миль) от границы Украины. Как в той песне.

Бургундий, Нормандия,
Шампань или Прованс..
И в ваших жилах тяга к "учёбе" есть.
Майами тоже манит вас и в этом ваша "честь".
Быдлотой порождённые, быдлотою взращенный,
Вы быдлом выросли вонючие скоты......
..........
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03.11.2023 15:06 Ответить
За пару тисяч зєлегих
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03.11.2023 16:27 Ответить
Гнида
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03.11.2023 13:56 Ответить
Виходить стаття Залужного в якій генерал пише що без якісних змін в частині підготовки резерву в нас нема шансу покращити ситуацію на фронті в статегічній перспективі.

А Зєлькин кишеньковий адвокат своїм ротом ******* шо все добре, все чудово, не лякайте лохторат Яналохія а то Порох нападе.

Навибирали, дегенерати?
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03.11.2023 13:58 Ответить
А що Залужному заважало до цього часу покращити якість резерву, дати вказівку тцк щоб реально хворих не призивали і дати вказівку командирам навчальних центрів щоб розширили підготовку бійців на 3 місяці...
коротка підготовка місяць призводить до втрат і необхідності нового поповнення.... а реально хворі є тягарем для частин...
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03.11.2023 15:22 Ответить
"дати вказівку тцк щоб реально хворих не призивали"

а кого вони призовуть як в них план, а реєстру досі нема - а тому все що можна це ловити під магазином?
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04.11.2023 23:46 Ответить
дебіли будуть сратися аж доки кацапи їх не забьють. Найкращий доказ що порохоботи мозку не мають зовсім.
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03.11.2023 14:28 Ответить
Скільки з монобільшості зараз воює або відомо про загиблих?
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03.11.2023 15:37 Ответить
Переводить стрілки.
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03.11.2023 14:35 Ответить
З 27 до 25, ну, це дуже радикальні зміни. Ок, готуємось до поразки, віримо в ЗСУ...
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03.11.2023 16:29 Ответить
 
 