Ни ВСУ, ни армия РФ не могут прорвать линию фронта из-за надежной противовоздушной обороны обеих сторон и огромной линии столкновения, - британская разведка.
Географические масштабы войны в Украине препятствуют наступательным действиям. В последние недели на фронте наблюдается продолжение тенденции, которая была выявлена в начале войны: при прочих равных факторах баланс сухопутных боев в целом способствует обороняющимся силам.
Об этом говорится в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.
"На юге страны украинское наступление остается относительно статическим между двумя основными линиями хорошо подготовленных оборонных позиций россии. А в районе Авдеевки крупномасштабное российское наступление натолкнулось на мощную украинскую оборону", - пишут в отчете.
По мнению британских аналитиков, главным фактором этого, скорее всего, стало относительное ослабление тактической авиации. Обе стороны держат надежную противовоздушную оборону, что не позволяет боевым самолетам обеспечить эффективную воздушную поддержку штурмовых действий.
"Прежде всего, географический размер конфликта препятствовал наступлению: обе стороны пытались собрать свободные ударные силы, способные к прорыву, поскольку большинство их мобилизованных войск нужны для удержания 1200-километровой линии столкновения", - отметили в разведке Великобритании.
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1.Не лізти у лоб на укріпленні позиції ворога.
2. Не сподіватись на винахід бластерів, а - накопичувати технічні десантні засоби (повітря, море).
3. Масовані десантні операції за лініями оборони орків, оточення та відрізання їх від комунікацій, створення плацдармів для маршів у напрямки без укріплень.
ОК ви праві. Вірте у те що треба чекати на винаходи нової невідомої зброї, і чекайте, поки ворог ще більш укріплюється та накопичує сили. Я не знаю під яку логіку підпадає останнє, тільки без усяких сумнівів - не під військову..
Те що на воді і в повітрі немає ніяких укріплень - не означає, що вони не перебувають під вогневим контролем.
Для повітряно десантних та морських операцій. Потрібно мати в рази перевагу в авіації, а також повністю знищити ППО ворога.
Чого Україна фізично не може зробити
Не думаю, що за місяць будем в Криму, але це би хоч якийсь шанс дав. Може відігнали би хоч ті літаки, що каби пускають.
В кацапів всього більше ніж у нас і що тепер? Здаватись?
Я взагалі не розумію як в 21-му солітті можна дивитись те, що тобі показують. Це як свиням в хліву -- що дали, те і жруть.
Українцям буде урок,треба мати своє і якщо хтось каже віддай- те віддай -се то посилати їх до чортів собачих.
всі просили та брали лендліз в той час
зараз мабуть щось знають, тому й не просять
розповіли би республіканцям в січні 2022 - то вони би не пропонували
а зараз би не намагались подовжити на 1 рік
вони що визнані корупціонерами, та витратили вкрадені гроші?
якщо свої - то це питання тільки моралі.
чи під час ВОВ, в кремль не поставлялась ікра, сигари, віски?
Конгрес від імені народа США прийняв закон про лендліз на пільгових умовах для України
Президент США підписав закон
тепер виходить, що якщо хтось гуляє весілля - то один президент соромиться просити, а другий президент - у вас весілля...
якщо це причина - то може це весілля підстава?
Така ситуація склалася не раптом. Думаю, що вона створена штучно. Але якщо про "раптом", то якщо раптом Америка передасть нам одразу достатньо велику, як для підтримки контрнаступу партію ракет АТАСМS, якщо раптом нам виділять (хто завгодно) достатньо для захисту "Петріотів", пришлють не котячі сльози, а достатньо для наступу гаубиць 155 мм і снарядів до них, дадуть 100 застарілих F-16 ( хоч навесні ), та не є...уть мізки з навчанням пілотів, хай навіть не дають нам більше "Леопардів", та непотріб у вигляді колісних танків, а тільки багато БМП, то цей момент з непрорваною обороною зникне. Нехай тільки професійні брехуни від політики підкріплять свої обіцянки, та запевнення - зброєю. А так, як зараз, то це якось дивно виглядає, наче всі грають свої ролі в велетенському театрі абсурду, замішаному на брехні.
У таких умовах велике і вирішальне значення має артилерія. Але снаряди ЄС не поспішає виробляти. Давно не чути про постачання нової артилерії замість зношеної і такої, що вибула з ладу.
Только клёпай киборгов и всё.
То крейсер Москва пішов на дно
То в Севастополі знищили чорноморський штаб
То в рф вибухає
Пво Росії не може бути кращим за новітні західні зразки
Коли Україна отримає літаки то впершу чергу знищить вороже пво
А збити літаки f16 для російської пво складно як і вступати у повітряний бій
Оборону чому важко прорвати?
Бо багато замінованих полів.
А почали чомусь говорити за гарне пво Росії