Ни ВСУ, ни армия РФ не могут прорвать линию фронта из-за надежной противовоздушной обороны обеих сторон и огромной линии столкновения, - британская разведка.

Географические масштабы войны в Украине препятствуют наступательным действиям. В последние недели на фронте наблюдается продолжение тенденции, которая была выявлена в начале войны: при прочих равных факторах баланс сухопутных боев в целом способствует обороняющимся силам.

Об этом говорится в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

"На юге страны украинское наступление остается относительно статическим между двумя основными линиями хорошо подготовленных оборонных позиций россии. А в районе Авдеевки крупномасштабное российское наступление натолкнулось на мощную украинскую оборону", - пишут в отчете.

По мнению британских аналитиков, главным фактором этого, скорее всего, стало относительное ослабление тактической авиации. Обе стороны держат надежную противовоздушную оборону, что не позволяет боевым самолетам обеспечить эффективную воздушную поддержку штурмовых действий.

"Прежде всего, географический размер конфликта препятствовал наступлению: обе стороны пытались собрать свободные ударные силы, способные к прорыву, поскольку большинство их мобилизованных войск нужны для удержания 1200-километровой линии столкновения", - отметили в разведке Великобритании.

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