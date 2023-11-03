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Новости Агрессия России против Украины
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Ни ВСУ, ни армия РФ не могут прорвать линию фронта из-за надежной противовоздушной обороны обеих сторон и огромной линии столкновения, - британская разведка.

зсу

Географические масштабы войны в Украине препятствуют наступательным действиям. В последние недели на фронте наблюдается продолжение тенденции, которая была выявлена в начале войны: при прочих равных факторах баланс сухопутных боев в целом способствует обороняющимся силам.

Об этом говорится в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

"На юге страны украинское наступление остается относительно статическим между двумя основными линиями хорошо подготовленных оборонных позиций россии. А в районе Авдеевки крупномасштабное российское наступление натолкнулось на мощную украинскую оборону", - пишут в отчете.

По мнению британских аналитиков, главным фактором этого, скорее всего, стало относительное ослабление тактической авиации. Обе стороны держат надежную противовоздушную оборону, что не позволяет боевым самолетам обеспечить эффективную воздушную поддержку штурмовых действий.

"Прежде всего, географический размер конфликта препятствовал наступлению: обе стороны пытались собрать свободные ударные силы, способные к прорыву, поскольку большинство их мобилизованных войск нужны для удержания 1200-километровой линии столкновения", - отметили в разведке Великобритании.

Читайте: россии придется ослабить свою ПВО в других операционных зонах из-за потери установок С-400, - британская разведка

Автор: 

Великобритания (5027) внешняя разведка (388) контрнаступление на Юге (289)


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Топ комментарии
+15
Привіт тим, хто вже майже два роки дає F16 і ще буде давати хто зна скільки...
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03.11.2023 14:15 Ответить
+13
Тільки є одне але.Москалі воюють на нашій території і саме тут все руйнується.В них все ціле.
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03.11.2023 14:23 Ответить
+12
Залужний все розповів журналу. І тут "розвідка" здогадалася, як воно є
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03.11.2023 14:07 Ответить
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Залужний все розповів журналу. І тут "розвідка" здогадалася, як воно є
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03.11.2023 14:07 Ответить
Ця розвідка начиталася Тайм з Єкономіст, та родила мишу.
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03.11.2023 14:08 Ответить
брит.разведка что брит.ученые)
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03.11.2023 14:08 Ответить
Любу оборону можна прорвать, любу армію можна розбити...
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03.11.2023 14:10 Ответить
Ну якщо ти знаєш як це зробити, то думаю усі українці будуть раді якщо ти поділишся своїми ідеями. В ЗСУ не можуть придумати рішення, тому що така масштабна війна це не язиком молоти
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03.11.2023 14:16 Ответить
Я знаю що це зробити можна. Як - не знаю. І порад не роздаю.
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03.11.2023 14:19 Ответить
Якщо у тебе немає ресурсів то любу армію і оборону не прорвеш і не розібєш
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03.11.2023 14:21 Ответить
Ніяк зробити не можна. Ніяк.
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03.11.2023 14:23 Ответить
Не гратися у першу світову просто.
1.Не лізти у лоб на укріпленні позиції ворога.
2. Не сподіватись на винахід бластерів, а - накопичувати технічні десантні засоби (повітря, море).
3. Масовані десантні операції за лініями оборони орків, оточення та відрізання їх від комунікацій, створення плацдармів для маршів у напрямки без укріплень.
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03.11.2023 20:27 Ответить
Яким чином збираєтеся проводити масовані десантні операції ? Є в запасі телепорт?
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03.11.2023 20:34 Ответить
Про це ще на початку року треба було піклуватися командуванню. Ще тоді було очевидно що на фронті ситуація патова. Тепер чекаємо на винахід пороху...
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03.11.2023 20:45 Ответить
Для цього потрібні ресурси в достатній кількості - підготовлені війська , достатня кількість техніки, ПВО , авіація , снаряди та ракети . У вас там випадково другий арсенал сша не завалявся і кілька армій , пане стратєх?
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03.11.2023 20:53 Ответить
Час втрачено. Ті проби на кінбурнській косі повинні були бути не пробами. Так зрозуміліше моя думка?
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03.11.2023 21:00 Ответить
Мені зрозуміло , що ви космонавт )))
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03.11.2023 22:52 Ответить
Я не стратег. І самий великий підрозділ яким командував усього навсього- рота. Але виходячи з військової логіки, невже не очевидно що ломитися у лоб на великі уріпрайони то є повна хрінь. І якщо немає шляхів обходу ліній укріплень ворога для оточення та відрізання від комунікацій по землі, то треба використовувати воду і повітря.
ОК ви праві. Вірте у те що треба чекати на винаходи нової невідомої зброї, і чекайте, поки ворог ще більш укріплюється та накопичує сили. Я не знаю під яку логіку підпадає останнє, тільки без усяких сумнівів - не під військову..
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04.11.2023 07:53 Ответить
Слава Богу, що ви нічим не командуєте.
Те що на воді і в повітрі немає ніяких укріплень - не означає, що вони не перебувають під вогневим контролем.
Для повітряно десантних та морських операцій. Потрібно мати в рази перевагу в авіації, а також повністю знищити ППО ворога.
Чого Україна фізично не може зробити
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04.11.2023 10:13 Ответить
Вас би такого геніального сттратега - та командувачем армії в першу світову .....
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03.11.2023 14:16 Ответить
Без усяких жартів та сарказму. Він правий.
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03.11.2023 20:29 Ответить
Вы главное продолжайте торговать и с рф, и с их торговыми партнёрами. А про писульки эти забудьте
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03.11.2023 14:10 Ответить
Привіт тим, хто вже майже два роки дає F16 і ще буде давати хто зна скільки...
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03.11.2023 14:15 Ответить
І що тобі дадуть ті 50 чи скільки там тих ф-16? Ти думаєш їх дали і за місяць ЗСУ уже в Криму? Враховуючи що у кацапів літаків як мінімум в 10 раз більше
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03.11.2023 14:18 Ответить
ти шо, ескперди на марафонах піарять ті ф-16(блок 4) так наче це ф35.
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03.11.2023 14:27 Ответить
Авіація велика сила. Наступ без прикриття авіації дуже важкий, як ми це, нажаль, бачили.
Не думаю, що за місяць будем в Криму, але це би хоч якийсь шанс дав. Може відігнали би хоч ті літаки, що каби пускають.

В кацапів всього більше ніж у нас і що тепер? Здаватись?
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03.11.2023 14:28 Ответить
Ясна річ що ті літаки корисні будуть,але так як про це уже декілька місяців розказують по марафонах,немов би це якесь надзвичайне буде чудо це смішно.
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03.11.2023 14:30 Ответить
Марафон дивитись - себе не поважати. Мені, наприклад, взагалі байдуже що там показують. Я не дивлюсь телевізор вже 21 рік (за рідкими випадками, коли випадково в батьків чи друів хтось вмикає і в мене волосся стає дибки від якості побаченого).

Я взагалі не розумію як в 21-му солітті можна дивитись те, що тобі показують. Це як свиням в хліву -- що дали, те і жруть.
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03.11.2023 14:38 Ответить
Если-бы ты был умным то знал историю войн США и то как они захватывали Ирак. Сначала и обязательно :массированный воздушный штурм с выбиванием ПВО и ковровыми бомбардировками укрепленных позиций и только потом заходит пехота и добивает всех тех кто выжил на этих позициях. Если-бы США дали Украине ф16 и Атакмс осенью прошлого года то ВСУ освободили-бы территории до того как рашка сделала там несколько линий укрепленний. В прошлом году Харьковскю область имеено потому быстро и легко освободили-что рашка не успела там создать укрепленных оборонительных позиций. Сейчас без самолетов у Украины нет шансов прорвать линии обороны россиян
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03.11.2023 19:29 Ответить
А якщо би ти був розумним,то розумів би,що навіть якщо нам зараз дадуть ті 50 чи трохи більше ф-16 то це величезної ролі не зіграє, кацапи не іракці, уних є купу ПВО, літаків разів в десять більше ніж у нас і так далі. Зрівнювати США котрі мають першу армію у світі і війну в Іраку, і ******* війну України з кацапами і враховувати ту мізерну допомогу котру нам надають це взагалі незрівняні речі
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03.11.2023 19:43 Ответить
доречі, по хусейну в перші ж дні випустили кількасот атакамсів та інших засобів ураження,я думаю американці знали як все буде у нас з наступом...бо вони самі нізащо на таке не пішли б з тим, що ми маємо , без правильного "протоколу лікування".
Українцям буде урок,треба мати своє і якщо хтось каже віддай- те віддай -се то посилати їх до чортів собачих.
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03.11.2023 20:50 Ответить
Блазні.
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03.11.2023 14:18 Ответить
Пам'ятається на початку Другої світової війни у Великобританії також були кепські справи, а потім стався Перл-Харбор і усе раптово змінилось. Хтозна, що може статись зараз? В житті яких тільки чудес не буває. Ми маємо мати терпіння, а ЗСУ в цей час роблять неможливі речі! Все повинно бути направлено воюючий армії. Ми можемо від чогось відмовитись, а у ЗСУ повинно бути усе, і навіть більше!
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03.11.2023 14:23 Ответить
Смішно порівнювати другу світову і війну з кацапами зараз,от тоді дійсно була допомога від США союзникам, одному совку там різних типів техніки,як військової так і локомотивів,грузовиків,станків,різного обладнання, навіть заводи в совку будували було передано десятками тисяч
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03.11.2023 14:26 Ответить
Нічого смішного у цьому не має. Американці були проти прямого втручання у війну в Європі, а після Перл-Харбор все різко змінилось. Штати, стали безпосереднім учасником тієї війни і це змінило увесь хід війни. Порівнюється ж не війна, а ситуація.
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03.11.2023 14:38 Ответить
спочатку був лендліз в березні 1941, потім в листопаді 1941 для срср, потім в грудні перл-харбор
всі просили та брали лендліз в той час

зараз мабуть щось знають, тому й не просять
розповіли би республіканцям в січні 2022 - то вони би не пропонували
а зараз би не намагались подовжити на 1 рік
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03.11.2023 14:58 Ответить
А що ви можете просити у американських платників податків після весілля у Львові?
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03.11.2023 16:05 Ответить
а до чого тут це?
вони що визнані корупціонерами, та витратили вкрадені гроші?
якщо свої - то це питання тільки моралі.

чи під час ВОВ, в кремль не поставлялась ікра, сигари, віски?

Конгрес від імені народа США прийняв закон про лендліз на пільгових умовах для України
Президент США підписав закон

тепер виходить, що якщо хтось гуляє весілля - то один президент соромиться просити, а другий президент - у вас весілля...

якщо це причина - то може це весілля підстава?
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03.11.2023 16:40 Ответить
2го перл харбора не будет. Кацапы не настолько тупые
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03.11.2023 22:54 Ответить
Перл-Харбор - це образне поняття, а в світі існує таке явище як "Чорний лебідь", ніхто ніколи не знає коли воно ви виникне і на чию користь буде. Саме це я мав на увазі.
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04.11.2023 10:18 Ответить
Для боротьби з ФАУ 1 брити буквально випросили зенітні снаряди (прообраз снарядів з Гепарду) і моментально справи пішли. Люфваффе після ударів по площадках ФАУ перенесли пуски з літаків. Брити організували лінію радарів, винесли арту ПВО на узбережжя. Артою вони збили 44 відсотки усіх ФАУ.
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03.11.2023 17:38 Ответить
У Великої Британії не було Конченої Заспи і партійно-кримінальної фауни, яка з успіхом розігнала кілька кілька мільйонів трудяг по світу, решту обібрала і з голою сракою на путіна нацькувала. Січеш різницю між лордами джнтельменами і джнтельменами удачі?
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03.11.2023 18:21 Ответить
В США була гігантська економіка. Вони могли в годину випускати один літак.
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04.11.2023 10:15 Ответить
До речі, літаки збирали американські жінки, а у нас дехто не не хоче лишню годину після роботи попрацювати.
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04.11.2023 11:02 Ответить
Тільки є одне але.Москалі воюють на нашій території і саме тут все руйнується.В них все ціле.
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03.11.2023 14:23 Ответить
От у цьому сама найбільша проблема, тут руйнується економіка,створюються усі кацапами умови що люди звідси тікали, створюються екологічні каткстврофи типу каховської ГЕС, мінується територія, викрадаються діти, знищуються люди і так далі,а у них усе по суті як функціонувало так і функціонує, і судячи по недавній тут новині то вони ще й будують на всю котушку там собі нові заводи
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03.11.2023 14:29 Ответить
Ну так якщо не повибивати хоча би частину аеродромів,баз,залізничних вузлів і тд,на території москалів.То вони знищать тут так все,що жити взагалі буде не можливо.І це не через великий час.Рік-два і все.Толку з тих штурмів.якщо вони десятки авіаційних ударів в день здійснюють і вистрілюють артилерійських пострілів у 8 разів більше і ракети роблять і їх вистрілюють і безпілотиниками постійно пуляють.Он в Славуту попали.так там на відео.наче ядерний вибух був.
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03.11.2023 15:19 Ответить
В них економіка мало просіла і переводиться на військові рейки і на тих заводах платять хороші гроші.В них дефіциту товарів немає,через Китай і інші країни возять їм все.Вся електроніка в достатку.Єдини.що з гарантією трохи проблеми і все.
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03.11.2023 15:21 Ответить
і стріляти по кацапії не можно .
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03.11.2023 14:57 Ответить
Так, Залужний вже про це казав під час інтерв'ю.
Така ситуація склалася не раптом. Думаю, що вона створена штучно. Але якщо про "раптом", то якщо раптом Америка передасть нам одразу достатньо велику, як для підтримки контрнаступу партію ракет АТАСМS, якщо раптом нам виділять (хто завгодно) достатньо для захисту "Петріотів", пришлють не котячі сльози, а достатньо для наступу гаубиць 155 мм і снарядів до них, дадуть 100 застарілих F-16 ( хоч навесні ), та не є...уть мізки з навчанням пілотів, хай навіть не дають нам більше "Леопардів", та непотріб у вигляді колісних танків, а тільки багато БМП, то цей момент з непрорваною обороною зникне. Нехай тільки професійні брехуни від політики підкріплять свої обіцянки, та запевнення - зброєю. А так, як зараз, то це якось дивно виглядає, наче всі грають свої ролі в велетенському театрі абсурду, замішаному на брехні.
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03.11.2023 14:26 Ответить
Дякуємо, кеп. А ще через те, що ваш шольц ніяк не наважиться дати нам тауруси.
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03.11.2023 14:44 Ответить
Ничего хорошего от таких новостей нет, а такое положение вполне устраивает врага. Война идет на земле Украины разрушается экономика и инфрастуктура и это не может продолжатся вечно.
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03.11.2023 14:58 Ответить
враження таке, що з усіх боків нас готують до "примирення" з вбивцями.
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03.11.2023 15:06 Ответить
Вы думаете эти «вбивці» не читают этих новостей теперь они пойдут до конца
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03.11.2023 16:07 Ответить
--Щось різко " запахло " задобрювально--мирними ініціативами нашого ЗЕ--миротворця та іще. як НЕ дивно. за підтримки Залужного ?! ( Хіба НЕ диввні ці примирливі ініціативи--настрої. коли ось--ось на підході ескадрилії F-16/ т.а іще швидше. оті ATACAMS- із підвищеним радіусом дії ??? )
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03.11.2023 15:13 Ответить
А они, что хотят, чтобы хоть кто то, кацапы или мы прорвали оборону, чтобы веселее им наблюдать было? Главное, чтобы кацапы нашу оборону не прорвали. А мы ихнюю прорвём, когда будет подходящий момент.
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03.11.2023 16:02 Ответить
Британскую разведку информируют британские учёные.👶
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03.11.2023 16:07 Ответить
В світі не існує задач, які не можливо вирішити, - у Залужного є кому над цим думати, й це не перша війна в історії людства. Див не існує, тож: - голову в мапи і ДУМАТИ. АРХ М
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03.11.2023 16:26 Ответить
Ніколай,схоже наші генерали були впевнені,що відвойовувати території буде так само легко і швидко,як і здавати їх 24.02. ,тобто за 1 день. Але через 20 міс війни вони з подивом виявили,що щось іде не так.... А от Буданов вже разів 5 звільнив за цей час Крим....
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03.11.2023 17:30 Ответить
"..баланс сухопутних боїв загалом сприяє силам, що обороняються. "

У таких умовах велике і вирішальне значення має артилерія. Але снаряди ЄС не поспішає виробляти. Давно не чути про постачання нової артилерії замість зношеної і такої, що вибула з ладу.
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03.11.2023 17:08 Ответить
Звісно, всі дорослі в курсі, що у цієї війни є багато різних сторін, зокрема і як полігон для реальних тестувань війни 21 ст. - специ відповідні закордонні занотовують кожну хвилину. Якби у мене була можливість змінити цю реальність по дотичній, то я зробила би цю війну такою, де люди не гинуть - типу дрони проти дронів, наші машини протів їхніх машин - нате вам, дивіться, конспектуйте. А то виходить дурний абсурд: живі люди, які мало що там вчиняють, чомусь мають гинути, та ще й у великій кількості...
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03.11.2023 17:44 Ответить
Биоротоботов мастерить и воевать ими вместо людей. И никаких мобилизаций не нужно.

Только клёпай киборгов и всё.
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03.11.2023 20:44 Ответить
Висновок бритів якраз і підтверджує необхідність поставок авіації для ЗСУ. Брити одноголосно за.
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03.11.2023 18:10 Ответить
Надійність пво РФ ?
То крейсер Москва пішов на дно
То в Севастополі знищили чорноморський штаб
То в рф вибухає
Пво Росії не може бути кращим за новітні західні зразки
Коли Україна отримає літаки то впершу чергу знищить вороже пво
А збити літаки f16 для російської пво складно як і вступати у повітряний бій
Оборону чому важко прорвати?
Бо багато замінованих полів.
А почали чомусь говорити за гарне пво Росії
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03.11.2023 18:20 Ответить
Для прорыва линии обороны сначала нужно сделать дорожку ковровыми бомбардировками,потом прогнать танки-разминирователи и только потом танковые колоны. И все это невозможно без Ф16 расчищающих воздушное пространство на 50-100 км над этой частью линии фронта. Иначе российские самолеты и вертолеты растреляют очень легко наши наступающие танки противотанковыми ракетами воздух-земля. Без контроля воздуха над линией наступления-никакое наступление невозможно
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03.11.2023 19:34 Ответить
50 ф 16-х и они очистят полосу воздушного пространства в 50 км шириной и 100 км глубиной и еще отбомбят по укрепленным позициям чтобы ВСУ под защитой этих самолетов могли точечно шириной в 50 км прорвать линию обороны и через этот прорыв завести войска ЗА линию обороны и уже от туда развивать наступление. Но нужны самолеты и наземные ракетные комплексы с достаточным количеством ракет и управляемых авиабомб. Дешевле и проще было не давать изначально россиянам безпрепятственно оккупировать эти территории. Но Зеленский и все кто за него голосовал-сделали все чтобы Рашка захватила эти земли без всякого сопротивления и всего за 1 месяц
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03.11.2023 19:21 Ответить
таки не просто так боневтік
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03.11.2023 20:32 Ответить
 
 