КНДР сокращает посольства ради более тесных связей с россией, - Bloomberg

Ким Чен Ын начал сокращать посольства Северной Кореи по всему миру, поскольку считает, что продажа оружия россии более "доходна".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Так, официальные медиа Северной Кореи сообщили, что посольства страны в Уганде и Анголе ликвидированы, а МИД сообщил, что "в соответствии с меняющейся глобальной ситуацией и национальной дипломатической политикой" принято решение о закрытии дипломатических миссий в ряде стран.

В Южной Корее считают, что из-за глобальных санкций у Пхеньяна "заканчиваются деньги на поддержку работы дипломатических учреждений".

По данным ведомства, в настоящее время Пхеньян имеет 47 посольств, три консульства и три представительства.

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Издание отмечает, что посольства Северной Кореи занимают необычное место в дипломатическом мире. США, Великобритания и другие страны обвиняют КНДР в разработке незаконных схем для финансирования своей работы, приобретение предметов роскоши для лидеров страны и пополнение госбюджета.

Закрытие посольств произошло на фоне того, что Северная Корея активизировала прибыльный бизнес по отправке боеприпасов в россию.

Bloomberg считает, что стоимость этих поставок может ориентировочно достигать 3 млрд долларов, что составляет более 10% экономики всей Северной Кореи. Такое соглашение вполне может избавить КНДР от необходимости содержать "лишние" и "неприбыльные" посольства, добавляет издание.

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