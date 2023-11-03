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КНДР сокращает посольства ради более тесных связей с россией, - Bloomberg

чен,путин,ким,ын,кндр

Ким Чен Ын начал сокращать посольства Северной Кореи по всему миру, поскольку считает, что продажа оружия россии более "доходна".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Так, официальные медиа Северной Кореи сообщили, что посольства страны в Уганде и Анголе ликвидированы, а МИД сообщил, что "в соответствии с меняющейся глобальной ситуацией и национальной дипломатической политикой" принято решение о закрытии дипломатических миссий в ряде стран.

В Южной Корее считают, что из-за глобальных санкций у Пхеньяна "заканчиваются деньги на поддержку работы дипломатических учреждений".

По данным ведомства, в настоящее время Пхеньян имеет 47 посольств, три консульства и три представительства.

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Издание отмечает, что посольства Северной Кореи занимают необычное место в дипломатическом мире. США, Великобритания и другие страны обвиняют КНДР в разработке незаконных схем для финансирования своей работы, приобретение предметов роскоши для лидеров страны и пополнение госбюджета.

Закрытие посольств произошло на фоне того, что Северная Корея активизировала прибыльный бизнес по отправке боеприпасов в россию.

Bloomberg считает, что стоимость этих поставок может ориентировочно достигать 3 млрд долларов, что составляет более 10% экономики всей Северной Кореи. Такое соглашение вполне может избавить КНДР от необходимости содержать "лишние" и "неприбыльные" посольства, добавляет издание.

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Автор: 

КНДР (1226) россия (96184) Ким Чен Ын (181)


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Налякали їжака голою сракою
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03.11.2023 14:29 Ответить
А на йух вообще эти посольства нужны были???! Ведь в каждой стране есть зоопарки!!!
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03.11.2023 14:30 Ответить
КНДР це єдина країна в світі яка на державному рівні виробляе синтетичні наркотики і поширюе їх через свої посольства.
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03.11.2023 14:32 Ответить
Одне обличчя..))
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03.11.2023 14:38 Ответить
А в них були ще десь посольства?))
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03.11.2023 14:44 Ответить
 
 