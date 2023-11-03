РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10030 посетителей онлайн
Новости Война
3 775 32

"Смартмобилизация" минимизирует коррупционные риски, - Вениславский

всу

Инициатива Минцифры по запуску "смартмобилизации" поможет минимизировать коррупционные риски.

Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель Президента в ВР Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Предложение Минцифры – действительно отличная инициатива. Я считаю, что в целом в сфере цифровизации Украина демонстрирует очень хорошие примеры для других стран мира. Буквально на прошлой неделе у нас были представители оборонного комитета парламента Швеции и они выражали свое восхищение тем, что даже во время войны Украина внедряет цифровые технологии, в том числе, в вопросе мобилизации", - объяснил он.

Парламентарий отметил, что любые цифровые технологии имеют две ключевые цели.

Также читайте: Оснований для радикальных изменений законодательства относительно мобилизации нет, - Вениславский

"Первое - избежать или минимизировать коррупционные риски. Как только мы дистанцируем человека, который должен выполнять какую-то обязанность или получить какую-либо услугу, и того, кто такую услугу оказывает, сразу исчезает соблазн коррупционных рисков", - сказал Вениславский.

По его словам, вторая составляющая - максимальное упрощение мобилизационных процедур, ведь с помощью инициативы Минцифры военнообязанный призывник сможет через свой персональный электронный кабинет указать максимально полную информацию с точки зрения его образования, профессии, семейного положения, состояния здоровья, указать основания, которые могут быть использованы в качестве оснований для отсрочки от призыва по мобилизации, указать военноучетную специальность, к которой имеет способность.

"Это будет максимально полно учитывать именно индивидуальные особенности того или иного военнообязанного. Соответственно, если человек желает служить, например, в аэромобильных войсках, а его направляют в другой вид войск, то это и дискомфорт для него, и не совсем корректно", – добавил нардеп.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют запустить "смартмобилизацию".

Читайте также: ВР планирует на следующей неделе продолжить военное положение и общую мобилизацию в Украине

Автор: 

мобилизация (2812) Вениславский Федор (273)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
шо він верзе. корепційні ризики зникнуть завдяки невідворотності покарання корупціонерів. А не як з яйцекупом
показать весь комментарий
03.11.2023 14:51 Ответить
+12
Вениславский очнись, главная коррупция там где распределяют деньги на ток-шоу, сериальчики, дорожное строительство, памятники и т.д. И там тебя нет. Плюс к этому, недавно читал что минобороны закупает оружие у непонятных посредников в 3 раза дороже рыночной стоимости.
показать весь комментарий
03.11.2023 14:52 Ответить
+9
🤣
показать весь комментарий
03.11.2023 14:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🤣
показать весь комментарий
03.11.2023 14:51 Ответить
шо він верзе. корепційні ризики зникнуть завдяки невідворотності покарання корупціонерів. А не як з яйцекупом
показать весь комментарий
03.11.2023 14:51 Ответить
Вениславский очнись, главная коррупция там где распределяют деньги на ток-шоу, сериальчики, дорожное строительство, памятники и т.д. И там тебя нет. Плюс к этому, недавно читал что минобороны закупает оружие у непонятных посредников в 3 раза дороже рыночной стоимости.
показать весь комментарий
03.11.2023 14:52 Ответить
Це буде максимально повно враховувати саме індивідуальні особливості того чи іншого військовозобов'язаного. В державі, в котрій не врахували саме індивідуальні властивості і здібності членограя,зробивши його президентом ,ніколи не будуть враховуватись індивідуальні особливості війсковозобовязаних , як і всіх інших громадян України.
показать весь комментарий
03.11.2023 14:53 Ответить
Шо: уперше в історії винайдено таку штуку, яку неможливо обійти, га?
показать весь комментарий
03.11.2023 14:59 Ответить
Елементарно, Ватсон
показать весь комментарий
03.11.2023 15:02 Ответить
"Пропозиція Мінцифри - це дійсно чудова ініціатива" - а инициативу Пороха увеличить финансирование армии это чмо называло "политическим популизмом".
Если бы власть заботилась об обороноспособности страны, а не о набивании собственных карманов, то вполне вероятно, что ху*ло не посмело бы полезть, понимая, что "Киев за три дня" ему явно не светит.
показать весь комментарий
03.11.2023 15:00 Ответить
Цифрувальщики хрєнові! Ну то щоб не було кому хабарі брати то ще ВЛК розженіть! Нехай придатність до служби вирішує штучний інтелект-він хабарі не бере, поки що!
показать весь комментарий
03.11.2023 15:01 Ответить
Цікаво, його синів вже мобілізували?
показать весь комментарий
03.11.2023 15:04 Ответить
Ми авжеж міць в плані цифровіщації. Дійсно круті. Але думаю навіть той,хто впровадив цю систему розуміє,що вона корупцію не здолає. Так само,як дозорро-прозорро.
показать весь комментарий
03.11.2023 15:04 Ответить
...призовник зможе через свій персональний електронний кабінет вказати максимально повну інформацію...
Чудова спроба.
показать весь комментарий
03.11.2023 15:07 Ответить
Слуги дуже наполегливо і послідовно мавпують кацапські закони.
показать весь комментарий
03.11.2023 15:10 Ответить
Якщо (не дай боже, звичайно) програємо у війні то до гузні буде вся ваша "цифровізація"
показать весь комментарий
03.11.2023 15:27 Ответить
вибачте, ви про "бога" згадали, Яхве, ну так він якраз дасть шоб програли. почитайте Старий заповіт. ок? так шо це як селянин би сказав - Не дай сталін голоду. Ага, щас, штани одіне і німб і "не дасть".
просто смішно - коли пишуть шось не знаючи.
показать весь комментарий
04.11.2023 10:43 Ответить
Не треба "сміятися" з незнайомців! Я не гірше Вас знаю, що єврейський бог витворяв у Старому Запоівіті. Плавали, знаєм... Про нього я там згадав просто традиційно для "связкі слов"
показать весь комментарий
04.11.2023 12:52 Ответить
а, ок.
просто я взагалі в .....
- кожне падло, кожнісіньке, коли в сраку припече, тобто зловлять на зашкварі = біжить плакати до "віри". ну, швидше, коли робить щось протизаконне, то бігає по храмах, навіть то шо верзе Гундяєв має тупо відкинути будь-які ілюзії віропітеків від "віри". віри в то шо планеті 7000 років, але смартфони не сотона придумала, а .... "бох дав".
реально, піп-"порохобот" таке писав - "бох дав нам моб. зв.язок"
я чуть не обісрався від сміху. ідіот в спідниці таке гонить, реально секта, любА "віра".
показать весь комментарий
04.11.2023 13:00 Ответить
А без Пороха ніяк? Ваше життя без нього немає сенсу?
показать весь комментарий
04.11.2023 15:34 Ответить
о, причепитись нема за що більше.
я просто вказав на паскудного лицеміра і ще простіше вказав шо він дуже любить "п.ятого", з таким успіхом він би міг Обаму любити, і ви б закричав - при чому тут Обама. Більше ж нічого нема мовляв.
При тому "дорогий" "мій", при тому. при тому шо піп має ТЕБЕ і мене за без"мізгле" бидло, ось за шо я мав(ю) в\на увазі. просто я не люблю(НЕНАВИСТЬ) коли мені щось нав.язують.
тут якраз це і видно - піп говорить те що і "Порох", ну типу, бидлу можна згодувати казочки про - я ж написав, про повну маячню, і бидло вірить. Сорі шо перервав у тебе "час жвачки"
показать весь комментарий
10.11.2023 14:12 Ответить
Ви з ким зараз розмовляли?
показать весь комментарий
10.11.2023 15:48 Ответить
та хоча б з тобою
шо, "Порох" не лицемір?
ну, якщо вірить в духів, то ти теж, ..... не зовсім інтелігент.
просто смішно навіть з тих шо Протизе
"віра", ну це просто взагалі тупо. можна зразху казати - "Печера" - от і йдіть туди, прямо в "лоно" попів
показать весь комментарий
10.11.2023 15:56 Ответить
Повторюю попереднє (вище) питання.
показать весь комментарий
10.11.2023 15:58 Ответить
ну так, я ж до "Пороха" звернувсь, а чо, чо повторюватись то?
він і так не чує, он, навіть Антиколорадос звертався і нічого, так і продовжує "тайно підлизувати"
показать весь комментарий
10.11.2023 16:11 Ответить
Написати перед тим смарт-заяву - Я, Вася Іванов, бажаю йти воювати за Агрохімію, заЗе, за Безу, за всіх мусорів, за чинуш, за Яйцерєзнікоффа курятник, за те щоб Ізраїль міг перепочити, за Лисого з Ква-рталу, заПритонпритули, за нестримний "піар" і звісно, за всю Європу, ну і за Альфу Центальфу, чо тут соромитись?
а потім заповнити анкету - я лох і здогадуюсь шо наді мною сміються - блаблабла, Вася, вага 120, 150 кг., підтягуюсь отріцатєльно 10 раз, відмахайтесь від мене, я в Польщі, гигиги

Смішно реально. шо він, цей організм несе? хто хотів то і без смартів подав дані і бігає від насолоди почути дзвінок - Ало, вася, давай за Зелю на міни, ой, тобто, за державу за шашлички... ну коротше, завтра шоб був під Авдієм. добре шо не під Авгієм.
показать весь комментарий
03.11.2023 15:32 Ответить
Коли шулер базікає ротом... у цей час уважно слідкуйте за його руками.
показать весь комментарий
03.11.2023 15:42 Ответить
Печалька, что не выступление - то демагогия, без всякого смысла.
показать весь комментарий
03.11.2023 16:15 Ответить
І скільки пройшло від останніх чергових палких запевнянь, що ніяких електронних повісток не буде?
показать весь комментарий
03.11.2023 16:33 Ответить
мобілізований має право знати на який термін його мобілізують. Фраза "до кінця війни" для багатьох має демотивуючий ефект. Люди не залізні а отримати навіть відпустку це вже проблема. Шукайте кошти і вербуйте легіонерів. І перше і друге є, було б бажання.
показать весь комментарий
03.11.2023 16:54 Ответить
Якщо людина бажає служити, наприклад, в аеромобільних військах, а її направляють в інший вид військ, то це і дискомфорт для нього, і не зовсім коректно", - додав нардеп...... Дискомфорт и не совсем коректно - это все что нужно знать о ценности вашей жизни для Веніславского.
показать весь комментарий
03.11.2023 17:38 Ответить
Интересно,в ДШБ много желающих наберется?
показать весь комментарий
03.11.2023 18:32 Ответить
а что? лучше когда тебя в ...... мдааа, вспомнилась новость тут шо челу дали пострелять пол-рожка и сразу бросили в 28-мую, это горная, элита типо, ну и через пару дней отошел к большинству(на тот мир или свет).
хотя его забрали на остановке, а вот если сам пойдешь в ДШВ, то может в сто раз лучше подготовят?(ищет штаны и кеды шоб бежать в ВК)
показать весь комментарий
04.11.2023 10:47 Ответить
 
 