"Смартмобилизация" минимизирует коррупционные риски, - Вениславский

Инициатива Минцифры по запуску "смартмобилизации" поможет минимизировать коррупционные риски.

Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель Президента в ВР Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Предложение Минцифры – действительно отличная инициатива. Я считаю, что в целом в сфере цифровизации Украина демонстрирует очень хорошие примеры для других стран мира. Буквально на прошлой неделе у нас были представители оборонного комитета парламента Швеции и они выражали свое восхищение тем, что даже во время войны Украина внедряет цифровые технологии, в том числе, в вопросе мобилизации", - объяснил он.

Парламентарий отметил, что любые цифровые технологии имеют две ключевые цели.

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"Первое - избежать или минимизировать коррупционные риски. Как только мы дистанцируем человека, который должен выполнять какую-то обязанность или получить какую-либо услугу, и того, кто такую услугу оказывает, сразу исчезает соблазн коррупционных рисков", - сказал Вениславский.

По его словам, вторая составляющая - максимальное упрощение мобилизационных процедур, ведь с помощью инициативы Минцифры военнообязанный призывник сможет через свой персональный электронный кабинет указать максимально полную информацию с точки зрения его образования, профессии, семейного положения, состояния здоровья, указать основания, которые могут быть использованы в качестве оснований для отсрочки от призыва по мобилизации, указать военноучетную специальность, к которой имеет способность.

"Это будет максимально полно учитывать именно индивидуальные особенности того или иного военнообязанного. Соответственно, если человек желает служить, например, в аэромобильных войсках, а его направляют в другой вид войск, то это и дискомфорт для него, и не совсем корректно", – добавил нардеп.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют запустить "смартмобилизацию".

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