"Смартмобилизация" минимизирует коррупционные риски, - Вениславский
Инициатива Минцифры по запуску "смартмобилизации" поможет минимизировать коррупционные риски.
Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель Президента в ВР Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Предложение Минцифры – действительно отличная инициатива. Я считаю, что в целом в сфере цифровизации Украина демонстрирует очень хорошие примеры для других стран мира. Буквально на прошлой неделе у нас были представители оборонного комитета парламента Швеции и они выражали свое восхищение тем, что даже во время войны Украина внедряет цифровые технологии, в том числе, в вопросе мобилизации", - объяснил он.
Парламентарий отметил, что любые цифровые технологии имеют две ключевые цели.
"Первое - избежать или минимизировать коррупционные риски. Как только мы дистанцируем человека, который должен выполнять какую-то обязанность или получить какую-либо услугу, и того, кто такую услугу оказывает, сразу исчезает соблазн коррупционных рисков", - сказал Вениславский.
По его словам, вторая составляющая - максимальное упрощение мобилизационных процедур, ведь с помощью инициативы Минцифры военнообязанный призывник сможет через свой персональный электронный кабинет указать максимально полную информацию с точки зрения его образования, профессии, семейного положения, состояния здоровья, указать основания, которые могут быть использованы в качестве оснований для отсрочки от призыва по мобилизации, указать военноучетную специальность, к которой имеет способность.
"Это будет максимально полно учитывать именно индивидуальные особенности того или иного военнообязанного. Соответственно, если человек желает служить, например, в аэромобильных войсках, а его направляют в другой вид войск, то это и дискомфорт для него, и не совсем корректно", – добавил нардеп.
Ранее сообщалось, что в Украине планируют запустить "смартмобилизацию".
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Если бы власть заботилась об обороноспособности страны, а не о набивании собственных карманов, то вполне вероятно, что ху*ло не посмело бы полезть, понимая, что "Киев за три дня" ему явно не светит.
Чудова спроба.
просто смішно - коли пишуть шось не знаючи.
просто я взагалі в .....
- кожне падло, кожнісіньке, коли в сраку припече, тобто зловлять на зашкварі = біжить плакати до "віри". ну, швидше, коли робить щось протизаконне, то бігає по храмах, навіть то шо верзе Гундяєв має тупо відкинути будь-які ілюзії віропітеків від "віри". віри в то шо планеті 7000 років, але смартфони не сотона придумала, а .... "бох дав".
реально, піп-"порохобот" таке писав - "бох дав нам моб. зв.язок"
я чуть не обісрався від сміху. ідіот в спідниці таке гонить, реально секта, любА "віра".
я просто вказав на паскудного лицеміра і ще простіше вказав шо він дуже любить "п.ятого", з таким успіхом він би міг Обаму любити, і ви б закричав - при чому тут Обама. Більше ж нічого нема мовляв.
При тому "дорогий" "мій", при тому. при тому шо піп має ТЕБЕ і мене за без"мізгле" бидло, ось за шо я мав(ю) в\на увазі. просто я не люблю(НЕНАВИСТЬ) коли мені щось нав.язують.
тут якраз це і видно - піп говорить те що і "Порох", ну типу, бидлу можна згодувати казочки про - я ж написав, про повну маячню, і бидло вірить. Сорі шо перервав у тебе "час жвачки"
шо, "Порох" не лицемір?
ну, якщо вірить в духів, то ти теж, ..... не зовсім інтелігент.
просто смішно навіть з тих шо Протизе
"віра", ну це просто взагалі тупо. можна зразху казати - "Печера" - от і йдіть туди, прямо в "лоно" попів
він і так не чує, он, навіть Антиколорадос звертався і нічого, так і продовжує "тайно підлизувати"
а потім заповнити анкету - я лох і здогадуюсь шо наді мною сміються - блаблабла, Вася, вага 120, 150 кг., підтягуюсь отріцатєльно 10 раз, відмахайтесь від мене, я в Польщі, гигиги
Смішно реально. шо він, цей організм несе? хто хотів то і без смартів подав дані і бігає від насолоди почути дзвінок - Ало, вася, давай за Зелю на міни, ой, тобто, за державу за шашлички... ну коротше, завтра шоб був під Авдієм. добре шо не під Авгієм.
хотя его забрали на остановке, а вот если сам пойдешь в ДШВ, то может в сто раз лучше подготовят?(ищет штаны и кеды шоб бежать в ВК)